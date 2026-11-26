Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

En las elecciones seccionales de 2023, 18,7% de votos para prefecto en Quito fue nulo. En 2014, nueve años antes fue 9,5%. Pero este no es un caso aislado. EL COMERCIO analizó los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) de las tres últimas seccionales y encontró dos movimientos.

El primero: el voto nulo creció en las ciudades más grandes. Quito y Guayaquil duplicaron su porcentaje de nulos, tanto para alcalde como para prefecto. El gran salto ocurrió en 2019 y en 2023 no volvieron atrás.

El segundo: la papeleta de prefecto es la que más se anula y la que más se deja en blanco. Esto se repite en la gran mayoría de cantones. En el resto del país, el voto nulo para alcalde casi no se movió en una década. Por eso el promedio nacional parece estable. Aunque, ese promedio esconde lo que pasa en las dos ciudades más grandes y en la papeleta de prefecto.

En esta visualización podrá ver cómo cambiaron los votos nulos y blancos donde vive, para alcalde y para prefecto, en las seccionales del 2014, 2019 y 2023.

📌 ¿Por qué importa el voto nulo antes de este 29 de noviembre?

Este domingo 29 de noviembre de 2026, entre otras dignidades, el país vuelve a elegir alcaldes y prefectos. Los votos nulos y blancos no cuentan para elegir a nadie. El ganador se define solo con los votos válidos, es decir, los que recibe cada candidatura. Pero sí dicen algo del electorado: cuántas personas fueron a votar y no eligieron a ningún candidato, o no lograron marcar bien la papeleta.

Alfredo Espinosa, analista político, recuerda que la papeleta no tiene un casillero para anular ni para votar en blanco. “No son vistas como una opción legítima para la contabilidad”, dice. Aun así, reconoce que el voto nulo “puede tener incidencia en la repetición de elecciones”.

Esa regla está en el art. 147 del Código de la Democracia. La norma ordena declarar nula una elección cuando los votos nulos superan a los votos de todos los candidatos juntos.

Eso ocurrió por primera vez en unas seccionales en 2023. Fue en Calacalí, parroquia rural de Quito, en la elección de la junta parroquial. Allí los nulos llegaron al 48,51%.

En las papeletas de alcalde y de prefecto nunca se ha llegado a ese punto. Aun así, en 2019 hubo 15 cantones donde el nulo para prefecto superó el 15% de los votos.

🗳️ ¿Qué es un voto nulo y qué es un voto blanco?

El artículo 126 del Código de la Democracia define los dos tipos de voto:

Voto blanco: la papeleta no tiene ninguna marca.

la papeleta no tiene ninguna marca. Voto nulo: la papeleta tiene marcas que impiden asignar el voto a una candidatura.

Según el CNE, la junta receptora del voto aplica estas reglas al contar:

Si el votante marca más de un casillero, el voto se anula automáticamente.

También se anula si marca por candidatos de diferentes listas, porque en Ecuador el voto es por listas cerradas y bloqueadas.

Otras marcas en la papeleta, como tachaduras, palabras escritas o cualquier situación que impida determinar la decisión del votante, se consideran anulación del voto.

Para Espinosa, anular y votar en blanco no expresan lo mismo. “No veamos al voto nulo como sinónimo de desconocimiento”, advierte. A su juicio, es “una especie de rechazo ante lo que la clase política pone dentro de la oferta electoral”. El blanco, en cambio, lo asocia con el desinterés. “En la nulidad está el rechazo. Pero en el blanco está esta muestra de desinterés, de desafección”, explica.

Los datos del CNE, sin embargo, no permiten medir cuánto del voto nulo es rechazo. El nulo junta dos cosas distintas:

La anulación intencional: la persona decide no apoyar a nadie y lo deja escrito o tachado.

la persona decide no apoyar a nadie y lo deja escrito o tachado. El error: la persona quiso votar por alguien, pero marcó de una forma que la junta no puede aceptar.

Los resultados solo registran cuántos votos fueron nulos. Por eso, este análisis describe dónde y cuándo crece el voto nulo, pero no afirma cuántas personas anularon a propósito.

🧾 El voto nulo en Ecuador pesa más en la papeleta de prefecto

En las tres elecciones analizadas, el país tuvo más votos nulos para prefecto que para alcalde. La brecha se abrió en 2019:

2014: el nulo para prefecto fue de 8,5% y el de alcalde, de 7,4%. Ese año, el nulo para prefecto superó al de alcalde en 115 de los 218 cantones donde se elige prefecto.

el nulo para prefecto fue de 8,5% y el de alcalde, de 7,4%. Ese año, el nulo para prefecto superó al de alcalde en 115 de los 218 cantones donde se elige prefecto. 2019 y 2023: el nulo para prefecto superó al de alcalde en 184 de los 218 cantones donde se elige prefecto. Tome en cuenta que los tres cantones de Galápagos no eligen esta dignidad.

Para entender este dato hay que mirar qué hace un prefecto. El art. 263 de la Constitución le asigna competencias exclusivas:

Planificar el desarrollo de la provincia y su ordenamiento territorial, en coordinación con el Gobierno central, los municipios y las juntas parroquiales.

y su ordenamiento territorial, en coordinación con el Gobierno central, los municipios y las juntas parroquiales. Construir y mantener vías provinciales. La Constitución aclara que esa red no incluye zona urbana.

La Constitución aclara que esa red no incluye zona urbana. Hacer obras en cuencas y microcuencas de ríos.

de ríos. Encargarse de la gestión ambiental de la provincia.

de la provincia. Construir, operar y mantener los sistemas de riego.

Fomentar la actividad agropecuaria y las actividades productivas de la provincia.

y las actividades productivas de la provincia. Gestionar la cooperación internacional para cumplir esas competencias.

Las funciones del alcalde

El alcalde, en cambio, tiene a su cargo lo que el ciudadano de un cantón ve todos los días. El artículo 264 le asigna, entre otras competencias, las vías urbanas, agua potable, alcantarillado, recolección de basura, tránsito, uso del suelo.

Buena parte del trabajo del prefecto, entonces, ocurre fuera de las ciudades. Espinosa cree que esa diferencia no siempre es clara para el votante. “Todavía la gente no llega a distinguir cuáles son las competencias del prefecto y cuáles son las del alcalde, porque ambos hacen vialidad, obra”, señala.

La Sierra concentra el nulo para prefecto y la Amazonía lo reduce

Por regiones, el comportamiento del nulo para prefecto es distinto:

Sierra: tiene el nulo para prefecto más alto del país . Pasó de 9,1% en 2014 a 14,8% en 2019 y se quedó en 13,8% en 2023. Gran parte de ese salto viene de Pichincha . Sin esa provincia, el nulo de la Sierra subió de 8,9% a 11,6% y luego bajó a 10,7%.

tiene . Pasó de 9,1% en 2014 a 14,8% en 2019 y se quedó en 13,8% en 2023. . Sin esa provincia, el nulo de la Sierra subió de 8,9% a 11,6% y luego bajó a 10,7%. Costa: el nulo para prefecto subió de 8,2% en 2014 a 13,1% en 2019. En 2023 bajó a 10,6%, todavía por encima del nivel de 2014. La cifra incluye a Santo Domingo de los Tsáchilas.

el nulo para prefecto subió de 8,2% en 2014 a 13,1% en 2019. En 2023 bajó a 10,6%, todavía por encima del nivel de 2014. La cifra incluye a Santo Domingo de los Tsáchilas. Amazonía: es la única región donde el nulo para prefecto bajó en cada elección: 6,5% en 2014, 6,3% en 2019 y 5,2% en 2023. Es menos de la mitad que en la Sierra.

📈 Pichincha, Guayas y Azuay duplicaron el voto nulo para prefecto

Tres provincias duplicaron su porcentaje de votos nulos para prefecto frente a 2014.

Pichincha: el nulo para prefecto saltó en 2019, cuando pasó de 9,4% a 19,1%. En 2023 bajó a 18%.

el nulo para prefecto saltó en 2019, cuando pasó de 9,4% a 19,1%. En 2023 bajó a 18%. Guayas: el salto también fue en 2019, de 6,7% a 13,6%. En 2023 bajó a 11,6%, pero no volvió al nivel de 2014.

el salto también fue en 2019, de 6,7% a 13,6%. En 2023 bajó a 11,6%, pero no volvió al nivel de 2014. Azuay: siguió otro camino. Su nulo subió de forma gradual, de 6,8% a 10,9% y luego a 13,6%. Alcanzó su punto más alto en 2023.

Las tres provincias tienen algo en común: ahí están las tres ciudades más grandes del país. Y en esas ciudades vota la mayor parte de cada provincia. En 2023, según los registros del CNE, Quito tenía el 86% de los electores de Pichincha, Cuenca el 71% de los de Azuay y Guayaquil el 63% de los de Guayas.

Espinosa ve ahí una explicación. “Los demás cantones pueden ser muy importantes, pero no son electoralmente determinantes”. Por eso, según él, los candidatos a prefecto concentran sus campañas en las capitales de provincia.

En Quito, el nulo para prefecto pasó de 9,5% en 2014 a 19,4% en 2019 y a 18,7% en 2023. En Guayaquil se dio un comportamiento similar: saltó de 5,9% a 14,0% y a 12,5%.

El tamaño del cantón marca la diferencia. Para compararlos, EL COMERCIO agrupó los cantones según su número de electores en 2023, es decir, las personas habilitadas para votar. En los nueve cantones con más de 200 mil electores, el 14,5% de los votos para prefecto fue nulo. Esos cantones son Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Ambato, Portoviejo, Machala, Manta y Riobamba. En los cantones con menos de 20 mil electores, el nulo para prefecto fue de 6,6%, menos de la mitad.

🗺️ Para alcalde, el voto nulo bajó en el campo de la Sierra centro y subió en las grandes ciudades

En la papeleta de alcalde, el mapa del voto nulo cambió en una década.

Los cantones que encabezaban en 2014

En 2014, los seis cantones con más votos nulos para alcalde fueron:

Guaranda (Bolívar): 15,3%

(Bolívar): 15,3% Pujilí (Cotopaxi): 14,2%

(Cotopaxi): 14,2% Colta (Chimborazo): 13,9%

(Chimborazo): 13,9% Paján (Manabí): 13,9%

(Manabí): 13,9% Guamote (Chimborazo): 13,5%

(Chimborazo): 13,5% Alausí (Chimborazo): 13,4%

Cinco de los seis están en la Sierra centro y comparten rasgos, según las estimaciones y proyecciones poblacionales del INEC de 2023:

Son cantones donde la mayoría de la población vive en el área rural. La proporción, por ejemplo, va del 69% en Guaranda al 91% en Guamote y en Colta.

La proporción, por ejemplo, va del 69% en Guaranda al 91% en Guamote y en Colta. Cuatro de ellos perdieron habitantes entre 2010 y 2023: Alausí, Colta, Guamote y Pujilí.

Alausí, Colta, Guamote y Pujilí. Guaranda es la única capital de provincia.

Paján es la excepción geográfica. Es un cantón del sur de Manabí con 43 904 habitantes hasta 2023, según los registros del INEC. El 82% vive en el área rural y más de la mitad se identifica como montubia, en el Censo del 2022.

¿Qué pasó con ellos después?

En los seis cantones, el nulo para alcalde bajó en cada elección. El caso más claro es Guaranda: pasó de 15,3% en 2014 a 12,5% en 2019 y a 9,5% en 2023. En 2014 tuvo el nulo más alto del país; en 2023 quedó ligeramente por debajo del promedio nacional.

Paján fue el que menos bajó. En 2023 todavía estaba entre los diez cantones con más votos nulos para alcalde, con 11,2%.

En el conjunto de la Sierra centro (Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo), el nulo para alcalde también bajó en cada elección: de 9,8% en 2014 a 8,7% en 2023.

¿Quiénes encabezaron en 2023?

Mientras el nulo bajaba en esos cantones rurales, subía en las ciudades grandes y en sus alrededores. En 2023, los seis cantones con más votos nulos para alcalde fueron: Rumiñahui, Quito, Esmeraldas, Riobamba, Cuenca y Mejía. Cuatro son capitales de provincia. Rumiñahui y Mejía son vecinos de Quito.

Ese cambio se refleja en las provincias. En Pichincha, el nulo para alcalde se duplicó, de 6,3% en 2014 a 13,3% en 2023. En Guayas pasó de 6,1% a 10%.

Al mismo tiempo, se redujo el número de cantones con 10% o más de votos nulos para alcalde. En 2014 fueron 42; en 2023, 19.

🏙️ Quito y Guayaquil explican casi todo el aumento del nulo para alcalde

En Quito, el voto nulo para alcalde tuvo este comportamiento:



5,9% en 2014

11,9% en 2019

13,8% en 2023



En Guayaquil, la situación es similar:



5,0% en 2014

10,4% en 2019

10,7% en 2023



En ambas ciudades el nulo se duplicó: el gran salto fue en 2019 y en 2023 no bajó. Fuera de estas dos ciudades, el nulo para alcalde se mantuvo casi igual: entre 8,3% y 8,9% en las tres elecciones.

Por eso creció tanto el peso de Quito y Guayaquil en el voto nulo del país:

Las dos ciudades tienen cerca del 30% de los votos del país.

En 2014 aportaron menos de la cuarta parte de los votos nulos para alcalde.

En 2023 aportaron casi cuatro de cada diez.

En 2023 hubo más votos nulos para alcalde que en 2014. De cada diez de esos votos nulos adicionales, siete se registraron en Quito o en Guayaquil.

Los datos del CNE también muestran cuántos candidatos hubo en cada papeleta. En 2019, ambas ciudades tuvieron la papeleta de alcalde más larga de las tres elecciones: 18 candidatos en Quito y 17 en Guayaquil. En 2023 hubo menos, 12 y 11, y aun así el voto nulo no bajó.

Para Espinosa, el problema no es la cantidad de opciones, sino lo que ofrecen. Habla de una “ausencia de oferta real que cumpla las expectativas de los ciudadanos”. “Puedes tener 10, como puedes tener cinco, como puedes tener 20, que a la ciudadanía le da lo mismo, porque no cumple con sus expectativas”, sostiene. A su juicio, ese nulo expresa “una especie de descontento” con los candidatos, con los partidos y con el sistema.

⬜ El voto blanco es mayor en la papeleta de prefecto

El voto blanco tiene su propio mapa, distinto del nulo, y se concentra en la papeleta de prefecto.

En la papeleta de prefecto:

En casi todos los cantones hubo más votos blancos para prefecto que para alcalde: en 213 de 218 en 2023.

El blanco suele superar incluso al nulo. En 2023 pasó en 182 de los 218 cantones.

Los cantones pequeños dejan en blanco; las grandes ciudades anulan:

En los cantones con menos de 20 mil electores, el 12,6% de los votos para prefecto fue blanco en 2023, casi el doble que el nulo (6,6%).

En los nueve cantones con más de 200 mil electores pasó lo contrario: el blanco fue de 6,5% y el nulo, de 14,5%, más del doble.

Manabí:

Es la provincia donde más creció el blanco para prefecto. Subió en cada elección, de 11,3% en 2014 a 17,7% en 2023.

En seis de sus cantones, al menos uno de cada cuatro votos para prefecto fue blanco en 2023: Pichincha, Paján, Olmedo, 24 de Mayo, Jama y Santa Ana.

uno de cada cuatro votos para prefecto fue blanco en 2023: Pichincha, Paján, Olmedo, 24 de Mayo, Jama y Santa Ana. Esmeraldas sigue la misma tendencia.

En la papeleta de alcalde:

El blanco es menor, pero también se extendió.

En 2014, solo 15 cantones tuvieron más blancos que nulos para alcalde, y todos estaban en Azuay.

En 2023 fueron 45 cantones de 12 provincias, sobre todo de Loja y de Manabí.

Espinosa relaciona el voto blanco con el cansancio de ir a las urnas con tanta frecuencia. “Aquí vamos a las urnas cada dos años”, dice. Para él, muchos electores llegan al recinto con una sola idea: “Deme rápido mi papel y adiós del recinto electoral”. Según el analista, también influye la información que recibe el votante. Habrá ciudadanos que dejen la papeleta en blanco “porque no se han informado o porque no les informaron sobre los planes de trabajo…”. Pero, también reconoce que hay desinterés.

🔎 Lo que viene este 29 de noviembre

La noche del domingo, el CNE publicará los resultados por cantón. Con la visualización de esta nota, cualquier lector podrá compararlos con lo que pasó en su cantón en 2014, 2019 y 2023.

Tres datos permitirán saber si las tendencias de la última década se mantienen:

Quito y Guayaquil: si el voto nulo para alcalde sigue en los niveles de 2019 y 2023, o si vuelve a acercarse al del resto del país.

si el voto nulo para alcalde sigue en los niveles de 2019 y 2023, o si vuelve a acercarse al del resto del país. La papeleta de prefecto: si vuelve a ser la que acumula más nulos y blancos en casi todos los cantones.

si vuelve a ser la que acumula más nulos y blancos en casi todos los cantones. El voto blanco en la Costa: si sigue creciendo en Manabí y Esmeraldas, y si se extiende a otras provincias.

Espinosa plantea una hipótesis. Según explica, hay candidatos que “van reciclándose de lugar en lugar”: pasan de la alcaldía a la prefectura o al revés. Ve en eso “caudillismos locales que se van agotando”. “Puede ser que en esta elección veamos esto, no te sabría decir a ciencia cierta, es una hipótesis”, aclara.

Más información sobre las elecciones seccionales

Preguntas frecuentes sobre el voto nulo en Ecuador

❓ ¿Qué es un voto nulo en Ecuador? Es un voto que no se puede asignar a ninguna candidatura. Según el CNE, se anula si el votante marca más de un casillero, hace tachaduras, escribe palabras o deja cualquier marca que impida saber su decisión. Incluye tanto las anulaciones intencionales como los errores al marcar. ❓ ¿Cuál es la diferencia entre voto nulo y voto blanco? El voto blanco es una papeleta sin ninguna marca. El nulo tiene marcas que lo invalidan. Ninguno de los dos cuenta para elegir ganador, que se define con votos válidos. El CNE los registra por separado. ❓ ¿En qué papeleta hay más votos nulos y blancos? En la de prefecto. En 2019 y en 2023, el nulo para prefecto superó al de alcalde en 184 de los 218 cantones donde se elige esa dignidad. El blanco para prefecto fue mayor que el de alcalde en casi todos los cantones. ❓ ¿Qué hace un prefecto en Ecuador? Dirige el gobierno provincial. Según el artículo 263 de la Constitución, planifica el desarrollo de la provincia, construye y mantiene las vías provinciales fuera de las zonas urbanas, maneja el riego y la gestión ambiental, y fomenta las actividades agropecuarias y productivas. ❓ ¿Dónde creció más el voto nulo? En Quito y Guayaquil, el porcentaje de nulos para alcalde y para prefecto se duplicó.El gran salto fue en 2019 y en 2023 no bajó. En el resto del país, el nulo para alcalde casi no cambió.