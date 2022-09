La Asamblea oyó tres veces el testimonio de la madre de María Belén Bernal

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, acudió a la Asamblea Nacional para relatar los hechos en torno al caso de la desaparición y femicidio de su hija. Foto: @DerHumanosAN

Roger Vélez

Con su puño levantado al tiempo que pedía justicia y verdad, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, acudió este martes 27 de septiembre del 2022 a la Asamblea.

Se presentó primero a la Comisión de Garantías Constitucionales, luego acudió a la Comisión de Justicia, y finalmente al Pleno de la Legislatura. En tres ocasiones tuvo que repetir su testimonio por pedido de los legisladores. Llegó a las 10:30 y se fue a las 14:30.

Grupos de mujeres que gritaban consignas como "vivas nos queremos" la acompañaron. Llevaron pancartas con el rostro de María Belén.

Otavalo demandó que la Asamblea realice un control a las investigaciones que adelantan la Fiscalía, la Judicatura y la Policía.

"Espíritu de cuerpo"

A momentos a punto de romper en llanto, aseveró que en la Policía "hay un espíritu de cuerpo" en torno al asesinato y desaparición de su hija, María Belén Bernal.

"Hay encubrimiento desde los cadetes hasta los altos generales", dijo, tras asegurar que no hay un parte policial sobre lo ocurrido en la Escuela Superior de Policía el 11 de septiembre pasado.

"¿Dónde está un parte de las personas que estuvieron esa noche? ¿dónde hay un parte? Todos se cubrieron, nadie escuchó, nadie le dio auxilio. ¿Dónde estaban? Un silencio total", señaló.

Otavalo aseguró que no tiene información sobre la búsqueda del teniente Germán C., principal sospechoso de la muerte de la Bernal, quien era su esposa.

"Yo les pido, y les pongo las manos, les pido señores que hagan el control que se requiere en este caso para que se establezca la verdad. Que todos los implicados y que cada una de las personas que no han sido tomadas en cuenta paguen", remarcó.

Además, pidió a los legisladores que revisen "por qué hay dos procesos de investigación el uno reservado y el otro que se entrega a los abogados" sobre lo ocurrido.

Señaló que no busca desestabilizar y que no es una política, pero sentenció que para esta causa no tiene utilidad que el presidente Guillermo Lasso haya anunciado que derrocarán el edificio donde se perpetró el crimen.

Aseguró que cuando desapareció su hija no recibió ayuda ni de la Defensoría del Pueblo ni de ministerios, y que en la Policía le decían que no se preocupara, que su hija podía estar en un hotel para darle un susto a su esposo.

Antes de acudir a la Asamblea, señaló que se reunió con la Fiscal General y una comisión de expertos colombianos, a quienes pidió celeridad en las investigaciones.

Cronología

Otavalo presentó a los legisladores una cronología sobre el asesinato y desaparición de su hija, a quien mencionó que encontró desfigurada el miércoles pasado.

El 11 de septiembre entre 12:30 (medianoche) y 1:30 mi hija acude a la Escuela de la Policía en su vehículo. Previamente a su visita compró comida rápida para su esposo, mencionó.

"Las cámaras determinan el ingreso con vida pero de allí nunca más salió", señaló.

El 12 septiembre, a las 14:30, Otavalo afirmó que recibió una llamada de Germán C., quien le había advertido que tuvo una discusión con María Belén y que no aparecía.

C. le había dicho que embarcó a la mujer en un taxi en la avenida Simón Bolívar, que es tráfico rápido en Quito.

Cuestionó que el fiscal encargado de las investigaciones no haya formulado cargos cuando C. rindió su versión, el 13 de septiembre, cuando estuvo detenido por ocho horas.

Señaló que el propio C. no permitió que se realicen pruebas a unas manchas de sangre en el colchón de su dormitorio en el castillo de Grayskull, edificio de los oficiales, donde se habría encontrado con Bernal.

Aseguró que en el lugar se encontraron también botellas de licor, pero que no cuenta con cámaras de seguridad.

Según Otavalo, la búsqueda del cuerpo de Bernal partió sin un plan claro de la Policía hasta que finalmente se lo encontró enterrado en un cerro contiguo a la Escuela de Policía. Enfatizó que C. no actuó solo.

Dijo que no se siente segura que el Estado le devuelva la verdad y justicia.

Interrogatorios

Las asambleístas del correísmo Viviana Veloz y Jahaira Urresta reprendieron a Ricardo Vanegas, de Pachakutik, a quien increparon por pretender un interrogatorio a Otavalo.

¿Cuál es el nombre del fiscal que no formuló cargos? ¿Por qué no lo hizo? ¿Cuáles son los otros policías? Fueron algunas preguntas de Vanegas; Otavalo dijo que prefiere no dar nombres para no afectar a las investigaciones.

En la Comisión de Garantías, los asambleístas también lanzaron algunas preguntas que la madre de la abogada Bernal no tuvo tiempo a responder.

En la policía hay buenos y malos policías, dijo Gruber Zambrano, asambleísta del bloque oficialista, sentado junto a Otavalo. "¿Tuvo el apoyo del Ministro del Interior y el Comandante de la Policía? ¿Si o no?", increpó el legislador, mientras ella evidenciaba su malestar.

¿Usted conocía si existía violencia intrafamiliar? ¿Es un crimen de Estado? ¿Qué espera como medida de reparación? Le preguntó Llori a la madre de la abogada Bernal. ¿Desde qué momento la Fiscalía se hizo cargo de la investigación?", inquirió Mario Ruiz, de Pachakutik.

¿Considera que la Policía pudo haber hecho más? ¿En qué omisiones incurrió la Policía?", fue otra de las preguntas que dejó sin responder del presidente de la Comisión de Garantías, Fernando Cabascango (PK).

Ofrecimientos

Los asambleístas hicieron algunos ofrecimientos a Otavalo. "Aquí se va a hacer justicia. Vamos a dar con los culpables", sentenció Fernanda Astudillo (Unes).

"Aunque lo hayan destituido, vamos a llevar a juicio político al Ministro del Interior. Seguiremos los juicios que tengamos que seguir", apuntó Edgar Quesada, de Pachakutik.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, prometió que el Parlamento "evitará la politización del tema ", tras solidarizarse con la madre de María Belén Bernal. "Este es un tema político pero no partidista", puntualizaron legisladores de Unes.

En medio de la comparecencia, la Comisión de Justicia resolvió conformar un equipo técnico para acompañar a las investigaciones de la Fiscalía.

Colectivos de mujeres y madres de otras víctimas irrumpieron en la sala para pedir que también se investigue otros femicidios.

Disputas

Tras la comparecencia, en el Pleno el correísmo y su aliada de Pachakutik, Mireya Pazmiño, presentaron una moción para que se conforme una comisión ocasional para investigar este hecho.

En cambio, Ramiro Narváez (ID), presidente de la Comisión de Seguridad, planteó que esta comisión y las de Justicia y Garantías Constitucionales impulsen un trabajo conjunto.

