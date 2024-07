El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió este lunes 8 de julio de 2024 sobre la recomendación de archivo de juicio político contra Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y procesado judicialmente en los casos Independencia Judicial y Metástasis.

Una mayoría de esta Comisión, liderada por el correísmo, los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), resolvió el archivo de los juicios políticos contra Wilman Terán y Ruth Barreno. El motivo: no se encontraron “elementos fácticos y jurídicos que sugieran que los enjuiciados”.

El presidente @HenryKronfle solicita al secretario General, @AlejandroMunozH, dar lectura en su parte pertinente al informe sobre la recomendación de archivo de la Comisión de @FiscalizacionAN, sobre el #JuicioPolítico en contra de Wilman Terán Carrillo, como presidente del… pic.twitter.com/n9cGzmX6VZ — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) July 8, 2024

En un inicio, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, pidió que se lea el informe sobre el pedido de archivo del juicio político a Wilman Terán.

Sin embargo, esto no se realizó, ya que se indicó que no existe una ley que haga válido el pedido. Además, el secretario de la Asamblea explicó que este informe fue remitido a los legisladores con anterioridad.

Juicio político contra Wilman Terán se relaciona con el caso Independencia Judicial

Wilman Terán, Ruth Maribel Barreno y Xavier Muñoz son procesados en el caso Independencia Judicial. La Fiscalía investiga el delito de obstrucción de la justicia. Algunos hechos en este caso están relacionados con la solicitud de juicio político en contra de los tres exfuncionarios.

El caso Independencia Judicial tuvo la audiencia de llamamiento a juicio el pasado viernes 5 de julio. Esta audiencia fue suspendida pasada la media noche, sin resolución, y sin nueva fecha y hora para ser reinstalada. Xavier Muñoz, exvocal del CJ, admitió el delito, se acogió a la cooperación eficaz y solicitó procedimiento abreviado.

En este caso, ya existe un sentenciado: Xavier Muñoz. Saldrá libre en octubre de este año por reducción de la pena. Mientras tanto, Wilman Terán continúa preso en la cárcel de máxima seguridad La Roca, pese a sus varios intentos de salida, aduciendo deterioro de su salud.

Inicio del debate en la Asamblea Nacional sobre la recomendación de archivar el juicio político a Wilman Terán

Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, expresó su acuerdo con el criterio jurídico del Coordinador Jurídico de la Legislatura. Como interpelante, pensó que se seguiría el procedimiento reglamentario.

El proponente del #JuicioPolítico, a los exfuncionarios del @CJudicaturaEc, @jorgepenafielc, dice concordar con el criterio jurídico del Coordinador Jurídico de la Legislatura. Menciona que “como interpelante pensó que se continuaría con el procedimiento reglamentario, sin… pic.twitter.com/hnhYFRgltg — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) July 8, 2024

Sin embargo, mencionó que ciertos intereses de miembros de la Comisión de Fiscalización obstaculizaron su labor. Durante la votación para la aprobación del informe, hubo votaciones distintas. La presidenta, Pame Aguirre, con su voto dirimente, inclinó la balanza para recomendar el archivo del juicio político.

Roberto Cuero, legislador de Revolución Ciudadana, considera que el caso es sensible y manejado por la Comisión de Fiscalización. Por lo tanto, no es procedente el debate en el Pleno, ya que es la máxima autoridad para decidir.

Cuero agregó que se debería leer el informe íntegro para que los asambleístas puedan decidir si votan a favor o en contra. Concluyó que, en el juicio político, es necesario escuchar las partes y darle la oportunidad al aludido para que se defienda.

Vicente Taiano, parlamentario del Partido Social Cristiano (PSC), afirmó que un proceso de fiscalización no debe convertirse en un show. De igual forma, mencionó que no se puede hablar del derecho a la defensa porque no están en el proceso de sustanciación.

Lo que procede es votar por la moción propuesta por el legislador Jorge Peñafiel, dijo el legislador. Taiano señaló que se ha mentido al indicar que no hay ponente del juicio político. Además, reseñó que se acudió al voto dirimente de la Presidenta de Fiscalización, lo que marcó la diferencia.

Para finalizar, precisó que no cabe otro camino que votar de manera inmediata la moción del compañero Peñafiel.

Moción para resolver no archivar el juicio político contra Wilman Terán y Ruth Barreno

El Asambleísta Jorge Peñafiel mocionó para no acoger la solicitud de archivar el juicio político contra Wilman Terán y Ruth Barreno. Cerca de las 10:10 inició la votación que, con 88 votos a favor, 46 en contra, 0 blancos y 0 abstenciones.

Posterior a la rectificación de la votación pedida por el legislador @AsPatoChavez, el secretario General certifica que con 88 votos afirmativos se procede a acoger la moción presentada por el legislador @jorgepenafielc, de no archivar y proceder con la continuidad del… pic.twitter.com/IiMpRJZtjt — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) July 8, 2024

Con esto, la Asamblea Nacional seguirá con el juicio político a Wilman Terán y Ruth Barreno.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, dijo que el próximo martes 16 de julio de 2024 se tratará el juicio político contra las dos personas.