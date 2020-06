Los partidos políticos irán por definiciones al Consejo Consultivo

LEA TAMBIÉN

Los partidos y movimientos políticos demandan que el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas arroje certezas sobre la organización de los comicios del 2021. El foro se desarrollará este jueves 11 de junio del 2020 de modo virtual, por primera vez, debido a la pandemia.

Entre los puntos a discutir están las formas de votación, con base en el distanciamiento social que implica la presencia del nuevo coronavirus.

En la cita también se analizarán las propuestas para los reglamentos que servirán para la renovación de directivas, designación de candidaturas y alianzas electorales.



Según la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, este será un espacio para que las organizaciones políticas propongan sugerencias u observaciones a la propuesta de agenda y se puedan generar consensos.



A ocho meses de la fecha prevista para los comicios, para representantes del Partido Social Cristiano (PSC), Creo, Izquierda Democrática (ID), Suma, entre otras agrupaciones, las reglas no están claras.



Los cuestionamientos parten del calendario que fue aprobado por el CNE el 12 de marzo pasado, cuatro días antes de que el Ejecutivo decretara la emergencia sanitaria por la pandemia en el país.



César Monge, presidente de Creo, confirmó que este movimiento participará en el Consejo Consultivo porque teme que el proceso esté “plagado de errores”, pues señaló que el Ecuador debe afrontar una nueva realidad electoral.



Al PSC le preocupa que se ponga en riesgo la transparencia. César Rohón, asambleísta de este partido, considera que “están corriendo los tiempos”, ante un escenario incierto.



“El Ecuador necesita certezas, claridad y determinación por parte del CNE sobre cómo van a avanzar las elecciones”.



Rohón demandó que el CNE actualice el sistema informático para garantizar los resultados, si no se puede adquirir uno nuevo debido a la crisis económica.



La asambleísta y dirigente de la ID, Wilma Andrade, cree que el Consejo Consultivo es importante porque logrará criterios generales para la toma de decisiones.



El CNE debe apegarse a los plazos establecidos en la Constitución y el Código de la Democracia, entre ellos que la convocatoria a las urnas se debe realizar con al menos tres meses de anticipación.



En esas normas no se contempla la posibilidad de aplicar la “fuerza mayor”, lo que impide modificar la fecha del día de los comicios. Tampoco se prevé la modalidad virtual para los procesos.



“Todo eso tiene vacíos respecto a lo que se está analizando ahora mismo, eso es clave y hay que encontrarle una salida rápida al país y que debe ser hacerle una consulta a la Corte Constitucional”, dijo Andrade.



El consejero Luis Verdesoto cree que en el Consejo Consultivo se debe poner sobre la mesa la necesidad de fijar un nuevo calendario electoral. “La fecha que no se puede mover es el 24 de mayo del 2021, día de la posesión. Todo el resto se puede mover dentro de la Ley”.



Verdesoto acotó que el calendario que se aprobó no debería regir, pues la pandemia modificó las actividades y hoy varias organizaciones están contra la espada y la pared.



El calendario en vigor contempla que, entre el 9 y 23 de agosto, los partidos y movimientos deberán realizar sus elecciones internas, a pesar de que el coronavirus alteró la forma de hacer partidismo.



Pese a que todavía el CNE no expide los reglamentos, algunos grupos ya se adelantan, de forma virtual, a estructurar sus bases. También se han dedicado a consolidar algunas de las posibles candidaturas.

La ID prepara su asamblea nacional para renovar las directivas en julio. Andrade dijo que esta será de forma virtual y no presencial como anteriormente se realizaba.



El PSC espera que este mes su líder Jaime Nebot decida si participará o no como candidato presidencial. Si la respuesta es negativa, la lista 6 deberá buscar una nueva figura.



En cambio, Monge manifestó que el candidato presidencial de Creo será Guillermo Lasso. Él ha liderado la estructuración de las bases en todas las provincias de forma virtual. “Estamos listos para nuestro proceso interno, en agosto”.



De acuerdo con el calendario actual, el 17 de septiembre se convocará a elecciones. Y la primera vuelta electoral está prevista para el 7 de febrero.



El CNE tampoco define el presupuesto que se requerirá para los comicios en los que se elegirán Presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos. Esto dependerá de la forma de votación que será debatida en el Consejo Consultivo.



Hay dos opciones: el voto segmentando para que los ciudadanos puedan acudir entre dos y tres días a las urnas o una modalidad que combine el voto telemático y el presencial, que defienden los consejeros de minoría del CNE.



En contexto



El Código de la Democracia obliga a que el Consejo Consultivo se convoque antes de las elecciones. Se trata de un espacio de diálogo entre el CNE y los partidos y movimientos políticos. Por primera vez se dará de manera virtual por la pandemia.