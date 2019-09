Pamela Martínez dijo que su cuaderno sobre el caso Sobornos lo escribió en el 2018

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cuaderno hallado detrás de una chimenea en la casa de Pamela Martínez fue escrito en el 2018. La exasesora de Rafael Correa confirmó esta fecha en su testimonio anticipado por el caso Sobornos 2012-2016, que se realizó el 4 de septiembre de 2019.

Ella señaló que durante un viaje en avión, del año pasado, apuntó todos los detalles que recordaba sobre los aportes económicos realizados para Alianza País (AP), que se usaron para financiar las campañas seccionales de febrero del 2014. Es decir, cuatro años antes.



“Me quedó una inquietud; estaba viajando en el avión de Quito-Guayaquil en el 2018 y tuve un impulso de hacer unas anotaciones de todo el proceso. Solo tenía en mi maletín un cuaderno y empecé a hacer esas anotaciones que no guardan relación cronológica con los hechos ahí anotados”, sostuvo Martínez en la diligencia judicial que se realizó en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ante la presencia de la jueza Daniella Camacho.

El cuaderno de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, fue hallado por la Fiscalía en junio del 2019. Contiene detalles del caso Sobornos. Foto: Captura



Agregó que “más tarde” tuvo el impulso de anotar la supuesta entrega de dinero a altos exfuncionarios públicos, a través de sus delegados y personas de confianza. Con el paso de los días, dijo, haberse olvidado del cuaderno hasta que lo usó nuevamente para escribir más información. “Cuando hacía limpieza (del departamento), encontré unas hojas impresas donde había dado ciertos rubros que debían ser para la campaña de Viviana Bonilla y anoté en el cuaderno”.



Las anotaciones se hicieron después de un supuesto chantaje de un excolaborador de Martínez, quien habría hecho una copia del archivo digital. En ese documento, del cual estaba a cargo Martínez, había información detallada con los aportes de contratistas del Estado para la campaña de AP y los nombres de los exfuncionarios a los que se les entregaron sumas de dinero.



Bonilla, excandidata a la Alcaldía de Guayaquil en 2014 y asambleísta, respondió las declaraciones. "El cuaderno escrito por un impulso durante un vuelo de 35 minutos, tiene frases como ‘hoy vino a mi despacho’ refiriéndose a un supuesto hecho de 6 años atrás. Lo más llamativo es la gran memoria de la señora Martínez, que recuerda hasta los centavos de cada supuesta transacción”, escribió actual asambleísta en su cuenta de Twitter.

Su abogado, Calixto Vallejo, negó los supuestos aportes y señaló que el testimonio de Martínez solo sirve como un descargo para ella y no como un elemento de prueba ya que los defensores de otros 25 procesados no pudieron hacer preguntas para contrastar la información.



Para Christian Viteri, quien fue señalado como uno de los delegados de Bonilla para recibir dinero, el cuaderno de Martínez “fue hecho mientras estaba en prisión”. Para él es incomprensible que se pueda escribir cifras de memoria, incluso con centavos, cuatro años después de los hechos.



Martínez se describió así misma en la audiencia como “muy confiada” y por eso no tenía una caja fuerte en su domicilio. Dijo que por la presencia de una señora que la ayudaba en la limpieza de su casa decidió poner el cuaderno detrás de la chimenea. El manuscrito fue encontrado por la Policía el 7 de junio pasado, en un allanamiento.