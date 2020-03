Gobierno declara la emergencia sanitaria para enfrentar el covid-19

LEA TAMBIÉN

Casi al final de la noche del pasado miércoles 11 de marzo de 2020, en una cadena nacional de menos de cinco minutos, el presidente Lenín Moreno anunció que ha dispuesto declarar la emergencia sanitaria para enfrentar al covid-19, considerada pandemia por la OMS, Ecuador implementará siete medidas de prevención y control al ingreso al país.

El Mandatario señaló que todo pasajero que venga de los países con mayor cantidad de casos reportados deberá mantener aislamiento domiciliario, por el tiempo que recomienden las autoridades mundiales. Habrá mayores medidas de control y aplicación de restricciones para eventos masivos, de acuerdo al riesgo, considerando el territorio y el número de casos.



Ademas, se fortalecerán las medidas de bioseguridad para personal de salud; el uso de plataformas tecnológicas en telemedicina, educación en línea y teletrabajo para casos que lo ameriten. Se mantendrá la prohibición de salida del país de mascarillas, jabones y geles desinfectantes; se pedirá a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) que adopten medidas de prevención en el transporte público.



Moreno también se refirió al cuidado especial que se debe brindar a los adultos mayores, personas con discapacidad y con enfermedades crónicas y catastróficas. “Quienes incumplan las disposiciones de esta emergencia serán sancionados”, señaló.



La ministra de Salud, Catalina Andramuño, también en cadena nacional, dijo que hay 22 hospitales habilitados para enfrentar a este tipo de coronavirus. Y que desde el próximo lunes también se podrá hacer en Quito, en el Instituto de Salud Pública, la prueba para detectar o descartar este virus.



Ecuador responde así a la declaratoria de pandemia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque la palabra asusta a los no entendidos, médicos han reiterado que el anuncio es solo la confirmación del aumento del número de casos y de su propagación en al menos tres regiones del mundo.



Un total de 4 596 de los diagnósticos registrados en las últimas horas y 258 fallecimientos ocurrieron fuera de China. Y el porcentaje de esos contagios lejos del país origen de la pandemia ya representa casi un tercio del total, tras multiplicarse por 13 en dos semanas.



En el mundo ya se registran 125 865 casos en 114 países. Y han fallecido 4 615 personas.



Según el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “el número de casos, de decesos y de países afectados aumentará”. Preocupan “los alarmantes niveles de extensión y gravedad y el alto nivel de inacción”. Para el encargado de Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, la declaratoria debe impulsar a tomar acciones más agresivas e intensas.



En Ecuador hay 17 casos positivos. Alrededor de 150 personas, que estuvieron en contacto con los diagnósticos positivos, se encuentran en vigilancia epidemiológica.



Aquiles Rodrigo Henríquez, epidemiólogo y profesor de la UDLA, recalca que el término pandemia hace referencia a la propagación mundial de la enfermedad. Y pone ejemplos, que no alarman al no ser contagiosos: la obesidad y la violencia contra la mujer, consideradas pandemias por la OMS.



La población -señala el médico- recordará que en el 2009 se declaró pandemia a la influenza AH1N1. “Hablábamos de gripe pandémica”.