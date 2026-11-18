Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

Los ecuatorianos afiliados voluntarios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que residen en el exterior pueden acceder al nuevo plan Credicasa Migrantes del Banco del IESS (Biess). El crédito hipotecario para migrantes financia viviendas de hasta 170 266,50 dólares, con plazos de hasta 25 años, sin garante y con remesas consideradas en la evaluación.

Más noticias

¿Cómo funciona el crédito hipotecario para migrantes?

El crédito hipotecario para migrantes está dirigido a afiliados voluntarios al IESS que residen fuera del país y desean comprar una vivienda en Ecuador.

A través del plan Credicasa Migrantes, el Biess financia la adquisición de inmuebles con montos que van desde 65 000 dólares hasta 136 213,20 dólares. El programa aplica para viviendas cuyo avalúo alcance hasta 170 266,50 dólares.

La institución financiera pública señaló que la iniciativa está enfocada exclusivamente en ecuatorianos afiliados voluntarios que viven en el exterior y buscan adquirir una propiedad en el país.

Montos, tasas y plazo para acceder al financiamiento

El nuevo crédito hipotecario para migrantes del Biess ofrece una tasa de interés anual del 7% para viviendas nuevas o de primer uso y una tasa del 7,5 % para viviendas usadas.

El plazo máximo de financiamiento es de 25 años. Además, el crédito no exige la presentación de un garante ni de un codeudor como requisito para su trámite.

Estas condiciones aplican para los afiliados voluntarios que cumplan con los requisitos establecidos por la entidad financiera.

Las remesas cuentan para la evaluación crediticia

Uno de los aspectos del programa es que reconoce las remesas como parte de los ingresos utilizados en el proceso de evaluación crediticia.

Además, la incorporación de las remesas dentro del análisis permite que estos recursos sean tomados en cuenta durante la revisión de la capacidad de pago de los solicitantes.

No te pierdas

El trámite es virtual; ¿apoderado?

El proceso contempla una etapa de precalificación virtual y acompañamiento en línea para los usuarios.

Otra de las facilidades del programa es que permite que la documentación requerida sea suscrita mediante un apoderado, lo que facilita la gestión para quienes residen fuera de Ecuador.

Los interesados pueden revisar requisitos, condiciones y realizar la precalificación a través del portal habilitado por el Biess: https://www.biess.fin.ec/inicio . También se encuentra disponible un canal de atención mediante correo electrónico para consultas relacionadas con el programa.

☕ ⟫ https://t.co/QAOc7L71kT | Un caficultor de Zaruma ganó el concurso al mejor café de Ecuador; así se cuida la calidad de este producto https://t.co/5ZD8QGB1I9 — El Comercio (@elcomerciocom) November 18, 2026

¿Quiénes pueden aplicar al nuevo crédito?

El plan está dirigido exclusivamente a afiliados voluntarios residentes en el exterior, para brindarles facilidades en el momento de adquirir vivienda en Ecuador.

El crédito hipotecario para migrantes se suma a otros programas de acceso a vivienda mencionados por la entidad, entre ellos el Plan Credicasa, el Crédito Miti-Miti y el bono Yapa Pa Tu Casa.

Más información relacionada con créditos en Ecuador

Te recomendamos