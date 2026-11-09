Tarjetas de crédito en Ecuador cambian y así deberán proteger tus datos

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Las tarjetas de crédito en Ecuador tendrán nuevos estándares de seguridad tras la emisión de la resolución JPRFM-2026-048-T de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, emitida el 6 de noviembre de 2026. La normativa establece nuevas condiciones para la emisión, uso y protección de los datos de los tarjetahabientes.

Entre los principales cambios constan la eliminación de datos sensibles en las tarjetas físicas, la autenticación multifactor para transacciones y pagos en línea, notificaciones en tiempo real y nuevas responsabilidades para las entidades emisoras en casos de fraude o transacciones no autorizadas.

Tarjetas de crédito en Ecuador deberán incorporar nuevas seguridades

La resolución dispone que las nuevas tarjetas de crédito, débito y prepago, tanto físicas como virtuales, cumplan requisitos relacionados con seguridad de la información, ciberseguridad, prevención de fraude, debida diligencia y gestión de riesgo operativo.

Las entidades financieras podrán emitir tarjetas en formato físico o virtual. Sin embargo, en ambos casos deberán aplicar las disposiciones vigentes sobre seguridad de la información y ciberseguridad.

Uno de los cambios más visibles para los usuarios será que las tarjetas físicas ya no incluirán datos sensibles impresos. Esto significa que el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código CVV no constarán en el plástico.

La impresión de datos del titular únicamente podrá realizarse cuando el cliente lo solicite expresamente y sin que exista un costo adicional. El requerimiento deberá gestionarse a través de los canales habilitados por la entidad financiera.

Además, la emisión deberá alinearse con estándares internacionales y mejores prácticas de seguridad, incluyendo mecanismos como tokenización, cifrado, monitoreo antifraude en tiempo real y autenticación multifactor adaptativa.

Más controles para pagos y compras en línea

La normativa establece que todas las transacciones realizadas con tarjetas de crédito, débito o prepago deberán someterse a mecanismos de autenticación multifactor adaptativa.

El proceso deberá contemplar al menos dos factores de autenticación diferentes. Uno será requerido durante la activación de la tarjeta y otro durante su uso. Las entidades emisoras también podrán exigir controles adicionales cuando identifiquen mayores niveles de riesgo.

La resolución señala además que el registro o vinculación de una tarjeta en aplicaciones, plataformas digitales o sitios web deberá autenticarse obligatoriamente, independientemente del monto de la operación o del servicio contratado.

También dispone que los consumos o pagos en línea efectuados en sitios web que no requieran vincular previamente la tarjeta deberán ser autenticados por la entidad emisora antes de ejecutarse.

Según la norma, la implementación y utilización de estos mecanismos de seguridad no tendrá costo para el titular de la tarjeta.

Notificaciones inmediatas y bloqueo de tarjetas

Otro de los cambios relevantes es la obligación de informar las operaciones realizadas con tarjetas mediante notificaciones simultáneas y en tiempo real.

Las entidades deberán utilizar al menos dos medios electrónicos independientes para informar sobre transacciones monetarias y no monetarias, eventos relevantes de autenticación, cambios de clave, modificaciones de datos personales e interacciones críticas relacionadas con la administración de las tarjetas.

La disposición busca que la indisponibilidad de un canal no impida la entrega de la alerta por otro medio.

Además, las notificaciones deberán incluir una opción para que el usuario pueda bloquear de inmediato la tarjeta cuando no reconozca una transacción. También tendrán que indicar claramente los canales habilitados para realizar ese procedimiento.

La normativa establece que estas alertas constituyen un componente esencial de la seguridad del usuario y, por lo tanto, deberán ser proporcionadas sin costo adicional para el tarjetahabiente.

Las entidades emisoras también deberán mantener canales de atención las 24 horas del día y los siete días de la semana.

El aumento de tarjetas de crédito impulsa la inclusión financiera, pero también exige mayor educación para evitar el sobreendeudamiento. Foto: Archivo

Así será la responsabilidad de las entidades frente a fraudes

La resolución determina varios escenarios en los que las entidades emisoras serán responsables de las transacciones realizadas con tarjetas.

Entre ellos constan las operaciones efectuadas después de que el cliente haya reportado la pérdida, robo, hurto o sustracción de la tarjeta.

También serán responsables cuando se produzcan fraudes informáticos derivados de debilidades o defectos en sus sistemas de seguridad, cuando no se hayan aplicado los mecanismos de autenticación exigidos o cuando se incumplan disposiciones relacionadas con seguridad de la información y ciberseguridad.

En esos casos, la entidad emisora deberá reintegrar los valores al tarjetahabiente conforme a la legislación y normativa vigente.

La resolución también establece que la emisión de tarjetas deberá responder a una solicitud previa y aceptación escrita del cliente. Asimismo, queda prohibida la emisión automática de tarjetas de crédito no solicitadas.

Expertos destacan una capa adicional de protección

Para Grace Chiriboga, asesora legal de Fexlaw, estas medidas buscan fortalecer la protección de los usuarios y reducir riesgos asociados al uso indebido de los datos de las tarjetas.

Explica que uno de los reclamos más frecuentes se origina cuando terceros acceden a la información de una tarjeta que fue olvidada o permaneció bajo una custodia inadecuada, especialmente al código CVV.

A criterio de Chiriboga, eliminar los datos sensibles visibles en las tarjetas físicas agrega una capa adicional de seguridad, tal como ya funciona en países de Europa y hasta en la región. Añade que los mecanismos de autenticación multifactor adaptativa permitirán reforzar la protección durante el acceso a aplicaciones, la gestión de tarjetas y las transacciones digitales.

La especialista en Derecho Financiero señala que estos controles están orientados a minimizar riesgos de fraude, phishing, estafas y usos no autorizados de los medios de pago.

La abogada también reconoce que para algunas personas el uso simultáneo de la tarjeta y del teléfono móvil durante ciertas operaciones podría resultar más complejo, no obstante insiste que los mecanismos de doble o múltiple autenticación contribuyen a reducir los riesgos de seguridad.

Más información relacionada con las tarjetas de crédito

Cambios en tarjetas de crédito; preguntas frecuentes

❓¿Qué cambia en las tarjetas de crédito en Ecuador con la nueva resolución? Las nuevas tarjetas físicas se emitirán sin datos sensibles impresos, como el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el CVV.

La resolución JPRFM-2026-048-T establece que las tarjetas físicas no deberán mostrar esos datos. Si el cliente desea que se impriman datos del tarjetahabiente, deberá solicitarlo expresamente y sin costo adicional. Además, las entidades deberán aplicar medidas de seguridad y ciberseguridad tanto en tarjetas físicas como virtuales. ❓¿Cómo funcionará la autenticación en las tarjetas de crédito en Ecuador? Las transacciones deberán pasar por mecanismos de autenticación multifactor adaptativa con al menos dos factores de autenticación diferentes.

La norma dispone que uno de los factores se aplicará durante la activación de la tarjeta y otro durante su uso. Las entidades también podrán exigir factores adicionales cuando detecten mayores niveles de riesgo. Incluso el registro de una tarjeta en aplicaciones, plataformas digitales o sitios web deberá ser autenticado obligatoriamente. ❓¿Los pagos en línea con tarjetas de crédito en Ecuador tendrán más controles de seguridad? Sí. Los pagos en línea deberán ser autenticados por la entidad emisora antes de ejecutarse.

La resolución señala que las compras o pagos en sitios web que no requieran vincular previamente la tarjeta también deberán ser autenticados.

Asimismo, cuando una tarjeta sea registrada en una aplicación o plataforma digital, el proceso de enrolamiento deberá validarse obligatoriamente para reducir riesgos de fraude en entornos donde la tarjeta no está físicamente presente. ❓¿Quién asume la responsabilidad por fraudes en tarjetas de crédito en Ecuador en determinados casos? La entidad emisora deberá responder y reintegrar valores al tarjetahabiente en los casos previstos por la normativa.

Esto incluye transacciones efectuadas después de que el cliente reportó la pérdida o robo de la tarjeta, fraudes derivados de debilidades en los sistemas de seguridad de la entidad o transacciones en las que no se hayan aplicado los mecanismos de autenticación exigidos.

En esos escenarios, la entidad emisora tiene la obligación de reintegrar los valores conforme a la ley y la normativa vigente. ❓¿Las nuevas medidas de seguridad de las tarjetas de crédito en Ecuador tendrán costo para el usuario? No. Los mecanismos de autenticación, seguridad y notificaciones deberán ser gratuitos para el tarjetahabiente.

La resolución dispone que la implementación, habilitación y uso de los mecanismos de autenticación no tendrán costo para el titular. Además, las notificaciones sobre transacciones, cambios de claves, autenticaciones relevantes y otras alertas de seguridad deberán enviarse sin cargos adicionales y permitir el bloqueo inmediato de la tarjeta en caso de operaciones no reconocidas.

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