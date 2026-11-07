Ecuador cambia las reglas de uso de tarjetas de débito y de crédito

Fecha de publicación: 7 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de noviembre de 2026

Los comercios en Ecuador deberán mantener el mismo precio para las compras con tarjeta y en efectivo y no podrán aplicar recargos por utilizar este medio de pago. La nueva normativa también cambia la seguridad de las tarjetas, obliga a enviar alertas gratuitas en tiempo real y establece casos en los que los bancos deberán devolver dinero por operaciones fraudulentas.

Nuevas reglas para las compras con tarjeta en Ecuador

La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria aprobó las nuevas condiciones para tarjetas de crédito, débito y prepago. La regulación fue emitida el 6 de noviembre de 2026 y las entidades de control tendrán seis meses para adecuar las normas necesarias para su aplicación.

Uno de los cambios más importantes para los consumidores es la prohibición de establecer diferencias entre el precio en efectivo y el precio con tarjeta.

La regla también alcanza a promociones, descuentos y rebajas. Es decir, un establecimiento no podrá ofrecer un precio promocional únicamente para quienes paguen en efectivo y cobrar más si el cliente decide utilizar una tarjeta.

Las tarjetas físicas cambiarán por seguridad

La normativa también modifica la información que aparecerá impresa en las tarjetas físicas.

Estas deberán emitirse sin datos sensibles visibles, como:

Número de la tarjeta.

Fecha de vencimiento.

Código de seguridad o CVV.

La medida busca reducir el riesgo de que esos datos sean utilizados por terceros en operaciones no autorizadas.

Para las compras por internet también deberán incorporarse mecanismos adicionales de verificación de identidad, que no podrán generar un costo extra para el usuario.

Bancos deberán enviar alertas gratuitas

Las entidades emisoras tendrán que enviar notificaciones gratuitas y en tiempo real sobre las operaciones y otros eventos contemplados en la normativa.

Estas alertas deberán llegar de manera simultánea a través de al menos dos canales electrónicos independientes, por ejemplo, mediante una aplicación bancaria y correo electrónico.

También deberán existir mecanismos inmediatos para bloquear una tarjeta y canales de atención disponibles durante las 24 horas del día y los siete días de la semana para reportar pérdidas, robos, reclamos o movimientos sospechosos.

¿Cuándo deberán devolver el dinero por un fraude?

La nueva regulación establece responsabilidades para los emisores cuando ocurran determinadas operaciones fraudulentas.

Entre los casos en los que corresponderá reintegrar el dinero al usuario están las transacciones realizadas después de que el cliente haya reportado la pérdida o robo de su tarjeta y aquellas originadas por fallas de seguridad atribuibles a la entidad.

En las tarjetas de crédito también se mantienen las reglas para transparentar los costos de compras corrientes y diferidas.

Además, continúa expresamente prohibido el cobro de intereses sobre intereses.

Más empresas podrán procesar pagos con tarjeta

La normativa también abre la posibilidad de que empresas que no sean bancos participen en el procesamiento de pagos de comercios, siempre que cuenten con autorización del Banco Central.

Estas compañías deberán tener un capital mínimo de 500 000 dólares.

Los llamados agregadores de pago, que conectan a negocios con plataformas para procesar cobros con tarjeta, deberán contar con al menos 250 000 dólares de capital. Las empresas que ya operan tendrán un año para cumplir con esa exigencia.

La regulación también dispone que los establecimientos puedan recibir tarjetas de diferentes emisores y marcas y fija un máximo de cinco días hábiles para que determinadas ventas con tarjeta sean liquidadas a los comercios.

❓ ¿Los comercios podrán cobrar más si pagas con tarjeta?

No. El precio deberá ser el mismo si pagas con tarjeta o en efectivo.

La prohibición de recargos también se aplicará a promociones, rebajas y descuentos.

❓ ¿Qué información desaparecerá de las tarjetas físicas?

Las nuevas tarjetas deberán emitirse sin número, fecha de vencimiento ni CVV impresos.

El objetivo es reducir el riesgo de uso fraudulento de esos datos.

❓ ¿Los bancos deberán avisarte cada vez que uses la tarjeta?

La normativa exige notificaciones gratuitas y en tiempo real sobre las operaciones contempladas en la regulación.

Las alertas deberán enviarse mediante al menos dos canales electrónicos.

❓ ¿Qué pasa si te roban la tarjeta y hacen compras después de reportarla?

La entidad deberá reintegrar los valores en los casos establecidos por la regulación.

Esto incluye transacciones efectuadas después del reporte de pérdida o robo.

❓ ¿Cuándo empezarán a aplicarse las nuevas reglas?

Las entidades responsables tienen seis meses para adecuar su regulación e implementar las disposiciones.

Algunas obligaciones también contemplan plazos específicos para las empresas que ya operan.