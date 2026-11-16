Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

La Corporación Financiera Nacional (CFN) presentó este 16 de noviembre de 2026 el producto financiero Ella, una iniciativa orientada al financiamiento y crecimiento de negocios liderados por mujeres empresarias.

El producto financiero Ella fue desarrollado en alianza estratégica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contempla créditos de hasta 1,5 millones de dólares para actividades productivas, a través de instituciones financieras participantes.

Producto financiero Ella busca ampliar el acceso al financiamiento

La presentación del producto financiero Ella reunió a representantes del sistema financiero, emprendedoras y autoridades en el Centro Histórico de Quito. La iniciativa tiene como objetivo ampliar las oportunidades de financiamiento productivo y contribuir al fortalecimiento de la independencia económica de las mujeres.

La herramienta opera como un producto financiero de segundo piso y canalizará recursos mediante las instituciones financieras que participen en el programa. Los créditos podrán llegar hasta 1,5 millones de dólares y tendrán un plazo de hasta 30 meses.

La tasa preferencial variará de acuerdo con las políticas de cada entidad financiera involucrada en la iniciativa.

¿A quién está dirigido el nuevo crédito?

Los recursos están destinados a negocios liderados por mujeres que registren ventas de hasta 7 millones de dólares al año.

Las beneficiarias podrán utilizar el financiamiento para la adquisición, ampliación o mejora de activos productivos. También podrán acceder a capital de trabajo para cubrir costos y gastos relacionados con la ejecución y puesta en marcha de proyectos productivos.

Entre las actividades financiables se contemplan aquellas con riesgo ambiental y social bajo y moderado.

Durante la presentación, Maricela Benites, gerente general de la CFN, señaló que el producto permite “generar nuevas oportunidades para que más mujeres fortalezcan sus negocios y conviertan sus proyectos en realidades. Desde nuestro rol de banca de segundo piso, articulamos esfuerzos con nuestros aliados para acompañar ese crecimiento”.

Conversatorio abordó desafíos de las mujeres emprendedoras

La primera dama, Lavinia Valbonesi, participó en el evento y destacó la importancia de la iniciativa. Consideró que el producto podría representar una “oportunidad de crédito” para cientos de mujeres y destacó la relevancia de contar con herramientas financieras que les permitan continuar con sus emprendimientos y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Además de la presentación del producto financiero Ella, se desarrolló un conversatorio en el que participaron representantes de entidades financieras y la propietaria de una reconocida panadería de Quito.

Durante el diálogo se abordaron temas relacionados con las brechas de financiamiento entre hombres y mujeres, el temor a formalizar negocios, las dificultades para acceder a créditos y el impacto que puede tener el emprendimiento en la transformación de las comunidades.

Al cierre del encuentro, la CFN invitó a las mujeres emprendedoras a solicitar información sobre el producto financiero Ella en la entidad financiera de su confianza para conocer las condiciones de acceso y financiamiento.

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