Las remesas superaron 2 000 millones de dólares y sostienen la economía de Ecuador

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El balance comercial y el flujo de divisas externas mantuvieron cifras favorables durante el segundo período del año. En este lapso, la economía de Ecuador cerró con un superávit de 1 425 millones de dólares en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, un saldo positivo derivado esencialmente de las operaciones comerciales de bienes, pese a ubicarse por debajo de los registros del trimestre previo y del mismo período de 2025.

Comercio exterior y cifras en la economía de Ecuador

Las ventas hacia los mercados internacionales marcaron un récord histórico de 10 263,3 millones de dólares, lo que significó un incremento de 8,3% frente al primer trimestre y de 7,5% frente al segundo trimestre del año anterior.

Esta evolución favorable en la economía de Ecuador estuvo impulsada por las exportaciones petroleras, que crecieron 36,9% interanual al ubicarse el crudo nacional en un precio promedio de 87,0 dólares por barril, cifra 51,9% más alta que la del ciclo precedente.

Por el contrario, los envíos no petroleros se redujeron 1,3% interanual: el camarón alcanzó 2 554,4 millones de dólares con una subida de 7,9%, mientras que las colocaciones externas de cacao y elaborados cayeron 54,9% debido a una contracción de 53,1% en las cotizaciones internacionales.

Récord en importaciones y balance de servicios

Las compras externas también alcanzaron un máximo histórico al situarse en 9 221,7 millones de dólares, reflejando un alza interanual de 23,2%. Este comportamiento respondió a la adquisición de combustibles y lubricantes, rubro que aumentó 70,4% interanual debido a mayores compras de diésel.

En otros sectores de la balanza, los servicios cerraron con un saldo negativo de 630,7 millones de dólares a causa de los costos de fletes marítimos e internacionales, mientras que el déficit del ingreso primario se redujo a 700,6 millones de dólares al no haberse efectuado pagos de intereses por bonos soberanos durante el trimestre.

Ingreso de remesas e inversión extranjera directa

Los envíos de recursos por parte de los trabajadores sumaron 2 041,3 millones de dólares en el trimestre, lo que representó un aumento de 9,9% respecto al trimestre anterior y de 2,0% frente al segundo trimestre de 2025.

Con ello, las remesas del primer semestre totalizaron 3 98,0 millones de dólares, procedentes en un 78,5% de Estados Unidos y en un 13,7% de España.

Paralelamente, la inversión extranjera directa (IED) captada por la economía de Ecuador se situó en 237,9 millones de dólares, superando en más del doble lo recibido un año atrás y sumando 715,5 millones de dólares en el semestre, con capitales originados en Costa Rica, Estados Unidos y Uruguay hacia áreas como minería y servicios corporativos.

Flujos en la cuenta financiera y endeudamiento

La cuenta financiera registró un flujo de 2 083,4 millones de dólares, valor superior en 232,3 millones de dólares al registrado en igual etapa de 2025. Este movimiento se vinculó con un incremento de 2 230,5 millones de dólares en operaciones de activos de la Reserva Internacional.

Los activos financieros totales sumaron 1 372,1 millones de dólares, sostenidos por el componente de monedas y depósitos por 1 077,5 millones de dólares, frente a una reducción de 595,2 millones de dólares en la inversión de cartera.

Por su parte, los pasivos netos incurridos se ubicaron en 1 519,3 millones de dólares, rubro que integró la emisión de 1 000 millones de dólares en títulos de deuda del Gobierno General efectuada en abril de 2026, desembolsos crediticios del exterior por 276,1 millones de dólares y los ingresos de inversión directa.

Preguntas frecuentes

❓ ¿A cuánto ascendió el superávit en la economía de Ecuador en el segundo trimestre de 2026?

A USD 1.425 millones en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos.

El saldo positivo se mantuvo principalmente por el desempeño de la balanza comercial de bienes, pese a ser inferior al registrado en el primer trimestre y en el mismo ciclo de 2025.

❓ ¿Cuánto sumaron las exportaciones totales del país en este trimestre?

Alcanzaron un récord histórico de USD 10.263,3 millones.

Representó un crecimiento interanual de 7,5% y de 8,3% frente al trimestre previo, impulsado por el crudo ecuatoriano que promedió USD 87 por barril y ventas de camarón por USD 2.554,4 millones.

❓ ¿Qué monto alcanzaron las importaciones y qué rubro creció más?

Llegaron a un máximo histórico de USD 9.221,7 millones, lideradas por combustibles y lubricantes (+70,4% interanual).

El incremento general de 23,2% en las compras externas estuvo determinado por las mayores importaciones de diésel.

❓ ¿De qué países provinieron las remesas recibidas en el segundo trimestre de 2026?

Principalmente de Estados Unidos (78,5%) y España (13,7%), sumando un total de USD 2.041,3 millones.

El flujo de remesas aumentó 9,9% frente al trimestre anterior y acumuló USD 3.898,0 millones a lo largo del primer semestre de 2026.

❓ ¿Cómo evolucionó la inversión extranjera directa en la economía de Ecuador?

Se ubicó en USD 237,9 millones en el trimestre, más del doble del registro de 2025, acumulando USD 715,5 millones en el semestre.

Los recursos provinieron predominantemente de Costa Rica, Estados Unidos y Uruguay, concentrándose en actividades de minería y servicios a empresas.

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