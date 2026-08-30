IESS implementa telemedicina. ¿Cómo acceder y quiénes son los beneficiarios?

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social implementó el servicio IESS Telemedicina para descongestionar las emergencias de los hospitales de especialidades en Ecuador.

La iniciativa atiende de forma remota a afiliados con dolencias leves, según informaron el IESS y medios locales.

¿En qué consiste el teletriaje médico del IESS?

El teletriaje es una herramienta digital de evaluación rápida para pacientes que acuden a urgencias.

El mecanismo permite resolver casos no complejos en el primer y segundo nivel de atención sin acudir a especialistas, indicaron autoridades del IESS.

Si quieres profundizar en cómo el IESS implementa teletriaje y telemedicina para reducir la congestión en hospitales, te recomendamos revisar los detalles operativos de esta medida.

Beneficiarios del servicio

El servicio está dirigido a afiliados adultos de entre 20 y 50 años que presentan cuadros médicos no complejos.

La medida busca optimizar la atención de dolencias menores que anteriormente saturaban los establecimientos de tercer nivel, confirmaron reportes de medios locales.

Pasos para acceder a la teleconsulta

El usuario debe acudir de manera presencial al área de emergencia del hospital habilitado.

Tras la toma de signos vitales y la verificación de cobertura, si el caso no es grave, el paciente es derivado a una estación virtual para recibir su consulta médica.

Emisión de recetas y retorno presencial

Al finalizar la teleconsulta, el paciente recibe su receta médica digital para retirar los fármacos en la misma farmacia del hospital.

Si el médico determina que requiere valoración presencial, el sistema garantiza su retorno inmediato al flujo tradicional de atención.

Expansión nacional del sistema

El servicio IESS Telemedicina opera en hospitales de Quito, Guayaquil y Cuenca.

Las autoridades del IESS anunciaron que la plataforma se extenderá a Portoviejo y a otras unidades de segundo nivel a escala nacional.

Para conocer más sobre el contexto financiero de la institución, también hemos analizado las declaraciones sobre las propuestas de Daniel Noboa de vender activos del IESS para generar liquidez.

Te recomendamos: