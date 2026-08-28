IESS implementa teletriaje y telemedicina para reducir la congestión en hospitales

El IESS inició la implementación del teletriaje y la telemedicina en sus hospitales. El sistema comenzó oficialmente en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga, en Cuenca, con una primera consulta médica remota conectada en tiempo real con los hospitales Carlos Andrade Marín y Quito Sur.

La nueva modalidad busca reducir la congestión en los hospitales de tercer nivel, que atienden especialidades. Estos establecimientos reciben también a pacientes con dolencias menores que pueden resolverse en unidades de primer y segundo nivel. Hasta julio de 2026, por ejemplo, el hospital José Carrasco Arteaga atendió a más de 9 000 pacientes en Medicina General por problemas que no requerían acudir a un hospital de especialidades. En el Carlos Andrade Marín se registraron 218 865 citas de segundo nivel y 28.448 de primer nivel.

Así funcionará el teletriaje en las áreas de Emergencia

El proceso comienza con la llegada del paciente al área de Emergencia. Allí, el personal verifica la cobertura, toma los signos vitales y evalúa la complejidad de la dolencia.

Si el caso no presenta complejidad y el paciente tiene entre 20 y 50 años, puede optar por una teleconsulta. Si después necesita una valoración presencial, volverá de inmediato al flujo tradicional de atención. Al terminar la consulta remota, recibirá la receta para retirar los medicamentos en la farmacia del mismo hospital.

El presidente del Consejo Directivo del IESS, Bernardo Cordovez, participó en el inicio oficial de la primera consulta remota. Durante la jornada destacó el funcionamiento de esta herramienta tecnológica y señaló que ofrece una nueva opción de atención para los asegurados.

El sistema ya pasó por una fase piloto entre el Carlos Andrade Marín y el Hospital Quito Sur. Desde junio, esa conexión atendió a más de 500 personas. Tras esos resultados, el IESS amplía ahora la estrategia a los hospitales Teodoro Maldonado Carbo, José Carrasco Arteaga y Los Ceibos.

El servicio llegará próximamente a Portoviejo. Luego se extenderá de forma progresiva a las unidades médicas de segundo nivel del país.

Reabren espacios de Rehabilitación Física en el hospital de Cuenca

Durante su visita al Hospital José Carrasco Arteaga, Cordovez también recorrió varios espacios del área de Rehabilitación Física. La piscina terapéutica, el sauna, el turco, los baños y los vestidores vuelven a funcionar después de permanecer cerrados e inhabilitados durante seis años.

La recuperación de estas instalaciones requirió una inversión aproximada de 25 000 dólares. El hospital realizó los trabajos con apoyo de la empresa privada.

Con la implementación del teletriaje y la telemedicina, el IESS busca aprovechar mejor la capacidad de sus unidades de salud y ofrecer atención oportuna a los pacientes, mientras amplía progresivamente estas herramientas a otros hospitales y unidades médicas.

¡Modernizamos nuestra capacidad operativa en salud!👌



Impulsamos la optimización del sistema de salud pública con la implementación del teletriaje y la telemedicina. 🏥



Desde el @IESSHJCA, el presidente @BernardoCordovz, participó en la primera consulta médica remota… pic.twitter.com/AIQ6iIDGU4 — IESS (@IESSec) August 27, 2026

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