¿Trabaja por cuenta propia? Así puede afiliarse al IESS en Ecuador

Los trabajadores independientes y las personas que generan ingresos sin relación de dependencia en Ecuador pueden solicitar su afiliación al IESS, realizar aportes desde 84,83 dólares mensuales y acceder al seguro social. El trámite se realiza en línea y está disponible para ecuatorianos y extranjeros domiciliados en Ecuador que cumplan los requisitos establecidos por la institución.

En 2026, la base mínima de aportación es de 482 dólares, equivalente al salario básico unificado vigente. Sobre ese monto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aplica un porcentaje de aportación de 17,60%, por lo que el pago mínimo mensual llega a 84,83 dólares. La persona puede declarar una base superior si desea aportar más.

Afiliación al IESS permite aportes para seguro y jubilación

La modalidad está dirigida a personas que obtienen ingresos sin mantener una relación de dependencia. Dentro de este grupo se encuentran trabajadores autónomos, profesionales en libre ejercicio, administradores o patronos de negocios y propietarios de empresas unipersonales, entre otros perfiles contemplados por el sistema.

Para ingresar, el solicitante debe ser mayor de 18 años y no mantener mora u obligaciones pendientes con el IESS. Los ecuatorianos deben contar con cédula de ciudadanía; para extranjeros domiciliados en Ecuador se admite la cédula de identidad o el carné de refugiado emitido en el país.

El proceso se efectúa desde el portal del IESS. Allí, el usuario debe ingresar a la sección destinada a personas independientes o sin relación de dependencia y seleccionar la opción para solicitar la afiliación. El sistema pide el número de cédula y la fecha de nacimiento antes de validar los requisitos.

Después de esa validación, el solicitante debe comprobar sus datos personales y seleccionar el régimen de Afiliación sin Relación de Dependencia. Posteriormente, debe registrar información como provincia, cantón, parroquia, dirección, correo electrónico y números de contacto.

¿Cómo se calcula el aporte mensual al IESS?

El afiliado puede escoger su base de aportación, pero esta no puede ubicarse por debajo del mínimo establecido por el IESS. Para 2026, esa base es de 482 dólares y el porcentaje de aportación corresponde al 17,60%.

Eso significa que una persona que elija la base mínima debe pagar 84,83 dólares al mes. Si declara una base superior, su aporte aumentará proporcionalmente.

Por ejemplo, con una base de aportación de 700 dólares, el aporte mensual sería de 123,20 dólares. Con una base de 1 000 dólares, llegaría a 176 dólares.

La diferencia es relevante porque la base sobre la cual se realizan los aportes forma parte del historial de cotizaciones del afiliado y se relaciona con las prestaciones económicas contempladas por el sistema.

¿Qué beneficios recibe un trabajador independiente?

La afiliación permite acceder a las prestaciones previstas por el IESS para las personas con ingresos sin relación de dependencia. Entre ellas constan la pensión por vejez, invalidez y montepío; auxilio de funerales; riesgos del trabajo; asistencia por enfermedad y maternidad; cobertura de salud para hijos menores de 18 años y acceso a préstamos hipotecarios, de acuerdo con las condiciones aplicables a cada prestación.

Uno de los componentes centrales es la jubilación. Los aportes realizados se incorporan al historial del asegurado y pueden ser considerados para acceder posteriormente a las prestaciones del seguro de pensiones, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

El IESS informó el 17 de junio de 2026 que 11 316 afiliados voluntarios se incorporaron durante lo que iba del año. La institución señaló que esta modalidad permite acceder a cobertura de salud, pensiones, auxilio de funerales, montepío y préstamos, entre otras prestaciones.

La cobertura puede extenderse al cónyuge o conviviente

El trabajador independiente también puede ampliar la cobertura de salud para su cónyuge o conviviente de hecho. Para ello debe aceptar un aporte adicional equivalente al 3,41% de la materia gravada registrada.

Si una persona aporta sobre la base mínima de 482 dólares, ese porcentaje representa aproximadamente 16,44 dólares adicionales al mes. En ese escenario, el pago total entre el aporte individual mínimo y la extensión de salud sería de aproximadamente 101,27 dólares mensuales.

La extensión se registra con la identificación del cónyuge o conviviente y permite acceder a servicios de salud bajo las condiciones previstas por el Seguro General de Salud Individual y Familiar.

¿Qué pasa si el afiliado deja de pagar?

La afiliación comienza desde el primer día del mes en el que se presenta la solicitud. El afiliado también puede registrar posteriormente su aviso de salida y, si desea regresar al sistema, presentar una nueva solicitud.

El IESS señala actualmente que, si no se registra el pago de los aportes dentro de los 60 días posteriores al mes correspondiente, la afiliación se da de baja automáticamente. Este plazo es distinto al de 30 días que constaba en información institucional de años anteriores.

Para facilitar los pagos, el afiliado puede registrar una cuenta bancaria para débito automático. El sistema permite seleccionar como fechas de débito los días 6, 10 o 14 de cada mes. Para la afiliación voluntaria dentro de Ecuador, la información vigente del IESS señala que la cuenta registrada debe pertenecer al propio afiliado.

De esta manera, una persona que trabaja por cuenta propia puede mantener aportaciones al sistema de seguridad social aunque no tenga un empleador que registre y pague mensualmente sus obligaciones al IESS.

Preguntas frecuentes sobre la afiliación al IESS para trabajadores independientes:

❓ ¿Cuánto debe aportar como mínimo un trabajador independiente al IESS en 2026? 84,83 dólares mensuales.

La base mínima de aportación es de 482 dólares, equivalente al salario básico unificado de 2026. Sobre ese valor se aplica una tasa de aportación del 17,60%. El afiliado puede declarar una base superior y, en ese caso, su aporte mensual también aumentará. ❓ ¿Quién puede afiliarse al IESS sin tener un empleador? Las personas que generan ingresos sin relación de dependencia.

Esta modalidad incluye a trabajadores autónomos, profesionales en libre ejercicio, administradores o patronos de negocios y propietarios de empresas unipersonales, entre otros. El solicitante debe ser mayor de 18 años y no mantener obligaciones pendientes con el IESS. ❓ ¿Qué beneficios obtiene un trabajador independiente al afiliarse? Acceso a salud, jubilación y otras prestaciones del IESS.

La cobertura contempla prestaciones como pensiones por vejez e invalidez, montepío, auxilio de funerales, riesgos del trabajo, atención por enfermedad y maternidad, cobertura de salud para hijos menores de 18 años y acceso a préstamos hipotecarios, sujeto a los requisitos establecidos para cada beneficio. ❓ ¿Se puede incluir al cónyuge o conviviente en la cobertura de salud? Sí, mediante un aporte adicional.

La extensión de cobertura para el cónyuge o conviviente implica un aporte adicional equivalente al 3,41% de la base registrada. Con la base mínima de 482 dólares, serían aproximadamente 16,44 dólares adicionales, para un pago total cercano a 101,27 dólares mensuales. ❓ ¿Qué ocurre si un trabajador independiente deja de pagar sus aportes? El IESS puede dar de baja automáticamente la afiliación.

Si el aporte no se paga dentro de los 60 días posteriores al mes correspondiente, la afiliación se da de baja automáticamente. Para reducir el riesgo de atrasos, el afiliado puede registrar una cuenta bancaria propia y programar el débito automático de sus aportes.

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