IESS hace una aclaración sobre sus ofertas de empleo

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hizo una aclaración sobre sus ofertas de empleo y se refirió a posibles métodos fraudulentos que circulan en las redes sociales, este miércoles 15 de julio de 2026.

La aclaración del IESS sobre sus ofertas de empleo

El IESS informó que los procesos de selección IESS para contratar personal médico son gratuitos y transparentes.

La institución recordó que no se solicita ningún tipo de pago para participar en las fases de postulación o contratación.

Transparencia en la contratación

El IESS emitió un comunicado oficial en el que reiteró que toda la información relacionada con las ofertas de empleo es de acceso público.

Esta información se gestiona de manera gratuita a través de sus canales institucionales.

Advertencia sobre ofertas fraudulentas

La entidad enfatizó que, bajo ninguna circunstancia, se requiere una remuneración económica para acceder a los procesos de selección.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta ante posibles ofertas fraudulentas relacionadas con la contratación de profesionales para sus establecimientos de salud.

Canales oficiales para denunciar irregularidades

En su pronunciamiento, el IESS instó a la población a reportar cualquier irregularidad o intento de cobro relacionado con los procesos de postulación o contratación. Las denuncias pueden presentarse a través del portal oficial habilitado por la institución: denuncias.iess.gob.ec o mediante el número de WhatsApp 096 253 23 38.

Información institucional disponible

Además, el IESS recordó que la información institucional se encuentra disponible en su página web oficial, www.iess.gob.ec. La entidad reiteró que los procesos de selección de profesionales para sus casas de salud son gratuitos y exhortó a la ciudadanía a verificar cualquier información relacionada con convocatorias laborales únicamente a través de los canales oficiales.

Las aclaraciones del IESS sobre sus ofertas de empleo; preguntas frecuentes

❓¿Los procesos de selección del IESS para personal médico tienen algún costo?

No, los procesos de selección del IESS son completamente gratuitos y no requieren ningún pago en ninguna de sus etapas.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social reiteró que las postulaciones y contrataciones de profesionales para sus establecimientos de salud se realizan bajo criterios de transparencia y mérito. La institución advirtió que cualquier solicitud de dinero para participar en estos procesos constituye una irregularidad.

❓¿Cómo identificar una oferta de empleo fraudulenta relacionada con el IESS?

Una oferta es fraudulenta si solicita pagos o remuneraciones económicas para acceder a un proceso de selección o contratación del IESS.

La institución alertó sobre la circulación de posibles métodos fraudulentos en redes sociales y recordó que ninguna convocatoria oficial exige pagos a los postulantes. El IESS exhortó a la ciudadanía a verificar la información únicamente a través de sus canales institucionales antes de proporcionar datos personales o realizar cualquier trámite.

❓¿Dónde se pueden denunciar irregularidades en los procesos de contratación del IESS?

Las denuncias pueden presentarse a través del portal denuncias.iess.gob.ec o mediante el número de WhatsApp 096 253 23 38.

El IESS habilitó estos canales oficiales para que la ciudadanía reporte intentos de cobro indebido, ofertas laborales falsas o cualquier otra irregularidad relacionada con los procesos de postulación y contratación. La institución recomienda realizar las denuncias de manera oportuna para contribuir a la prevención de fraudes.

❓¿Dónde publica el IESS la información oficial sobre sus ofertas de empleo?

La información institucional está disponible en la página web oficial del IESS, www.iess.gob.ec.

El Instituto recordó que todas las convocatorias y comunicados relacionados con sus procesos de selección son de acceso público y gratuitos. Consultar únicamente los canales oficiales permite a los postulantes verificar la autenticidad de la información y evitar ser víctimas de engaños.

❓¿Qué mensaje emitió el IESS sobre la contratación de profesionales de la salud?

El IESS reiteró que la contratación de profesionales para sus casas de salud se realiza mediante procesos gratuitos, transparentes y basados en el mérito.

A través de un comunicado oficial difundido el 15 de julio de 2026, la institución enfatizó que no autoriza intermediarios ni cobros para participar en sus convocatorias laborales. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta ante posibles ofertas fraudulentas y utilizar exclusivamente los canales institucionales para obtener información o presentar denuncias.

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