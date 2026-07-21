IESS abre jornada extraordinaria en Quito este sábado 25 de julio

El Centro de Atención Universal del Edificio Matriz del IESS en Quito abrirá este sábado 25 de julio de 2026 para facilitar más de 30 gestiones a los ciudadanos.

Atención especial en el Edificio Matriz

La Dirección Provincial de Pichincha del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) anunció una jornada extraordinaria de atención ciudadana.

Esta actividad se llevará a cabo el sábado 25 de julio en las instalaciones del Centro de Atención Universal (CAU), ubicado en el Edificio Matriz en Quito, en la intersección de la avenida 10 de Agosto y la calle Bogotá.

Esta medida busca brindar facilidades operativas a asegurados, empleadores y jubilados que, debido a sus ocupaciones diarias de lunes a viernes, tienen dificultades para acudir a las oficinas de la institución.

Las puertas del centro estarán abiertas al público en horario continuo de 08:00 a 13:00 horas.

Servicios habilitados para los asegurados

Durante esta jornada sabatina, los usuarios podrán gestionar más de 30 trámites presenciales de manera directa. Entre las gestiones prioritarias se encuentran:

Actualización de datos personales.

datos personales. Generación o recuperación de la clave patronal.

de la clave patronal. Afiliación voluntaria , juvenil e independiente.

, juvenil e independiente. Solicitud de certificados para pensionistas.

para pensionistas. Validación de derechos .

. Registro e ingreso de dependientes para afiliados y jubilados.

para afiliados y jubilados. Consulta de cuentas individuales de fondos de Cesantía y de Reserva.

de fondos de Cesantía y de Reserva. Tramitación de subsidios monetarios.

monetarios. Validación de certificados médicos extemporáneos.

Los empleadores que acudan al punto de atención recibirán asesoría directa en sus requerimientos.

Modalidades de acceso y restricciones

Para optimizar los tiempos de espera y garantizar un flujo ordenado, el IESS recomienda a la ciudadanía agendar su turno previamente a través del portal institucional www.iess.gob.ec, seleccionando la provincia de Pichincha y el punto CAU DP N3 Pichincha.

Además, las autoridades informaron que se brindará atención preferencial a los grupos de atención prioritaria, contando con el apoyo del servicio de asistencia denominado “Yo Te Guío”.

La institución recuerda a la colectividad que en los Centros de Atención Universal no se efectúan agendamientos ni consultas médicas.

Asimismo, se excluyen todos aquellos procesos y trámites diseñados para realizarse de forma 100 % virtual.

Preguntas frecuentes sobre trámites y atención en el IESS

❓ ¿Cuándo se realizará la jornada extraordinaria de atención del IESS?

Se llevará a cabo el sábado 25 de julio de 2026. Esta apertura excepcional busca atender las demandas de los ciudadanos que no disponen de tiempo libre durante los días laborables habituales de la semana.

❓ ¿En qué lugar físico se desarrollará el operativo sabatino?

En el Centro de Atención Universal (CAU) del Edificio Matriz del IESS en Quito, ubicado en la avenida 10 de Agosto y Bogotá. Este punto estratégico concentra un alto volumen de solicitudes en la provincia de Pichincha, por lo que fue seleccionado para concentrar la jornada extraordinaria.

❓ ¿Cuál será el horario de atención para los usuarios?

El horario establecido es de 08:00 a 13:00. Durante estas cinco horas continuas, los funcionarios de la Dirección Provincial de Pichincha atenderán de forma presencial las diversas solicitudes de los asegurados.

❓ ¿Cómo se puede asegurar un turno para evitar filas?

Los ciudadanos pueden agendar su turno en línea ingresando al portal oficial www.iess.gob.ec, seleccionando la provincia de Pichincha y el punto CAU DP N3 Pichincha.

El uso de la plataforma digital ayuda a organizar de mejor manera la afluencia de personas, complementándose con la asistencia preferencial y el programa “Yo Te Guío”.

❓ ¿Qué tipo de trámites NO se realizan en los Centros de Atención Universal?

No se realizan agendamientos ni consultas médicas, así como tampoco trámites que son 100 % virtuales. Es fundamental que los usuarios conozcan estas restricciones operativas para acudir exclusivamente por servicios presenciales habilitados en la red de atención del IESS.