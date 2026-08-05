IESS realiza nuevos pagos a centros de diálisis y unidades oncológicas

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desembolsó 47,3 millones de dólares a 57 establecimientos externos de salud de Ecuador durante julio de 2026.

Los recursos se destinaron a mantener la atención de afiliados, jubilados y beneficiarios. Según la institución, los pagos priorizaron a centros de diálisis y unidades oncológicas que atienden a pacientes con enfermedades catastróficas y casos de alta complejidad.

Pagos alcanzaron 641 millones de dólares

Entre diciembre de 2025 y julio de 2026, el IESS canceló un total de 641 millones de dólares a más de 336 prestadores externos de salud del país.

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Desembolsamos USD 47,3 millones para el pago de prestadores externos, priorizando a centros de diálisis y unidades oncológicas. 🏥



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La entidad señaló que mantiene un flujo constante de desembolsos para asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos por la red complementaria de salud.

Además, informó que trabaja en el fortalecimiento de sus mecanismos de auditoría y pago oportuno con el objetivo de evitar interrupciones en la atención de sus asegurados.

IESS prioriza pagos a centros de diálisis y unidades oncológicas; preguntas frecuentes

❓¿Cuánto pagó el IESS a prestadores externos de salud en julio de 2026? El IESS desembolsó 47,3 millones de dólares a 57 establecimientos externos de salud durante julio de 2026.

Los recursos se destinaron a mantener la atención de afiliados, jubilados y otros beneficiarios. ❓¿Qué establecimientos fueron priorizados en los pagos del IESS? La institución señaló que los desembolsos priorizaron a centros de diálisis y unidades oncológicas.

Estos establecimientos atienden principalmente a pacientes con enfermedades catastróficas y casos de alta complejidad. ❓¿Cuánto ha pagado el IESS a prestadores externos desde diciembre de 2025? Entre diciembre de 2025 y julio de 2026, el IESS pagó 641 millones de dólares.

Los recursos fueron entregados a más de 336 prestadores externos de salud en distintas zonas del país. ❓¿Para qué sirven los pagos a la red externa de salud? Los desembolsos buscan garantizar la continuidad de los servicios médicos que reciben los asegurados mediante la red complementaria.

Esta red atiende a pacientes cuando los establecimientos propios del IESS requieren apoyo externo o servicios especializados. ❓¿Qué medidas anunció el IESS para evitar interrupciones en la atención? El IESS informó que trabaja en fortalecer sus mecanismos de auditoría y pago oportuno.

El objetivo es mantener un flujo constante de recursos y reducir el riesgo de interrupciones en la atención de afiliados, jubilados y beneficiarios.

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