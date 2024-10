Cuenca es líder ecuatoriano en la fabricación de neumáticos, línea blanca, cerámica, muebles, entre otros.

Las principales empresas de estas actividades operan en el Parque Industrial de Cuenca, en el norte de la ciudad. Los cortes de luz se registran en este sector entre las 08:00 y las 18:00 desde el sábado 5 de octubre de 2024.

El Gobierno anunció que esta medida durará al menos 15 días hasta recuperar las reservas energéticas de la Central Mazar.

Empresas como Continental Tire Andina, Graiman, La Italiana, Nutri, Cartopel, Colineal, Fibroacero, entre otras, dejaron de producir. Sus generadores solo abastecen para actividades puntuales de la cadena productiva como áreas administrativas, cuartos fríos o empaquetado.

Pero no abastecen para procesos o funciones que son más demandantes como el prendido y funcionamiento de los hornos, dijo el presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, Andrés Robalino.

Según él, para prender y que se calienten los hornos se requieren de dos a tres horas y un tiempo similar que se enfríen luego del apagado. “No es tan simple como prender o apagar un interruptor y cambiar de fuente de energía”.

Es decir, la producción se paraliza entre 14 a 15 horas al día. “Las industrias no van a prender sus máquinas por cuatro o cinco horas porque les costaría más”.

El peso del Parque Industrial de Cuenca

Cuenca facturó 5 547 millones de dólares, entre enero y julio de 2024. Robalino dice que la manufactura es la principal actividad económica de Cuenca. Representa el 35% del PIB local y genera el 40% de las fuentes de trabajo de la ciudad.

Más del 60% de las fábricas (grandes, medianas y pequeñas) funcionan en el Parque Industrial cuencano.

Robalino indica que aún no hay una evaluación económica del impacto de estos cortes. “La afectación es muy fuerte porque las empresas están totalmente paralizadas”.

A más de la reducción en las ventas de las empresas y que los empleados no ganarán horas extras, el impacto también se sentirá en toda la cadena productiva. Robalino indica que las fábricas dejarán de comprar materias primas y no contratarán servicios como el transporte para llevar su mercadería.

“Puede ocurrir lo mismo que ya pasó en la pandemia cuando la cadena de pagos se rompió”, destaca el representante gremial.

En ese caso, los afectados serán las pequeñas empresas y proveedores que no solo están en Cuenca sino en todo el Ecuador, dijo Robalino. “Ese momento se presentará un impacto económico muy grave”.

El abastecimiento de productos

Robalino no descarta que, de continuar la medida, se presenten desabastecimientos de los productos fabricados en Cuenca. Hay que considerar que el 95% de la producción cuencana se comercializa en otras regiones del Ecuador o en el extranjero.

Robalino dice que esta medida castiga a las ciudades organizadas como Cuenca y Ambato, que ubicaron sus fábricas en parques industriales. Las empresas que están en zonas residenciales no tienen este impacto porque los cortes son por pocas horas.

La Cámara de Industrias, Producción y Empleo plantea que el Gobierno revea la decisión y permita que el suministro eléctrico no se interrumpa durante cinco días seguidos para mantener la producción sin afectaciones y luego que se corte la luz durante dos o tres. De esa forma, las industrias pueden adaptarse y no paralizarse durante 15 días seguidos “porque las pequeñas no resistirían”, dice Robalino.