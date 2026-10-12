Precio de los combustibles baja en Ecuador desde el 12 de octubre de 2026

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Los precios de los combustibles en Ecuador entran en un nuevo período de actualización este lunes 12 de octubre de 2026. El mecanismo de estabilización, que regula los valores de las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel Premium, determina los montos que los conductores deberán pagar durante el próximo mes. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) difundió las nuevas tarifas.

Nuevos precios de las gasolinas Extra y Ecopaís en Ecuador

La ARCH informó este lunes 12 de octubre que las gasolinas Extra y Ecopaís registran una reducción de precio frente al período anterior.

Desde este 12 de octubre, el galón de ambos combustibles cuesta 3,175 dólares en las estaciones de servicio del país.

El organismo también estableció el precio en terminal, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), en 2,569817 dólares por galón.

Los nuevos valores responden a la aplicación de la fórmula de estabilización que contempla el Decreto Ejecutivo 308.

Precio del diésel Premium también baja en Ecuador

El diésel Premium del segmento automotor también registra una reducción para el período de octubre a noviembre de 2026.

Según la ARCH, el nuevo precio de venta al público es de 3,113 dólares por galón.

Por otra parte, el precio en terminal, sin IVA, alcanza los 2,578276 dólares por galón.

La entidad confirmó que la disminución corresponde a la actualización mensual de los precios mediante el esquema de estabilización.

El comunicado oficial no precisa los valores del período anterior ni el monto exacto de la reducción de cada combustible.

📌#ComunicadoOficial La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos informa a la ciudadanía el precio de las gasolinas extra, ecopaís y diésel premium, para el periodo 12 de octubre al 11 de noviembre de 2026. #combustible #hidrocarburos #gasolina #diésel https://t.co/3D7hxluxhp — Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (@ARCH_Ec) October 12, 2026

Hasta cuándo estarán vigentes los nuevos precios de los combustibles

Los precios de las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel Premium rigen desde las 00:00 del 12 de octubre hasta el 11 de noviembre de 2026.

Durante ese período, los valores de venta al público son los siguientes:

Gasolina Extra: 3,175 dólares por galón.

Gasolina Ecopaís: 3,175 dólares por galón.

Diésel Premium: 3,113 dólares por galón.

La ARCH continuará con la publicación mensual de los precios oficiales a través de sus canales institucionales.

El Decreto Ejecutivo 308 establece el esquema de estabilización que sirve de base para calcular los valores de estos tres combustibles del segmento automotor.

Precio combustibles en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuáles son los nuevos precios de los combustibles en Ecuador desde el 12 de octubre de 2026? La gasolina Extra y la Ecopaís cuestan 3,175 dólares por galón, mientras que el diésel Premium cuesta 3,113 dólares por galón.

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) anunció los valores oficiales para el período comprendido entre el 12 de octubre y el 11 de noviembre de 2026. ❓ ¿Cuánto cuesta el galón de gasolina Extra en Ecuador? El galón de gasolina Extra cuesta 3,175 dólares desde el lunes 12 de octubre de 2026.

La ARCH informó que este combustible registra una reducción respecto al período anterior. El precio en terminal, sin IVA, es de 2,569817 dólares por galón. ❓ ¿Cuál es el nuevo precio de la gasolina Ecopaís en Ecuador? La gasolina Ecopaís tiene un precio de venta al público de 3,175 dólares por galón.

Comparte el mismo valor que la gasolina Extra. Ambas registran una reducción de precio y están sujetas al mecanismo de estabilización establecido en el Decreto Ejecutivo 308. ❓ ¿Cuánto cuesta el diésel Premium en Ecuador desde el 12 de octubre? El diésel Premium del segmento automotor cuesta 3,113 dólares por galón. Contexto: La ARCH estableció su precio en terminal, sin IVA, en 2,578276 dólares por galón. El combustible registra una disminución respecto al período anterior. ❓ ¿Bajaron los precios de las gasolinas y el diésel en Ecuador? Sí. La ARCH confirmó una reducción en los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel Premium. Contexto: La disminución corresponde a la actualización mensual del esquema de estabilización. El comunicado no precisa cuánto costaban anteriormente ni el monto exacto de cada reducción. ❓ ¿Desde cuándo rigen los nuevos precios de los combustibles en Ecuador? Los nuevos precios entraron en vigencia a las 00:00 del lunes 12 de octubre de 2026.

Los valores se aplican a las gasolinas Extra y Ecopaís y al diésel Premium del segmento automotor en las estaciones de servicio del país. ❓ ¿Hasta cuándo estarán vigentes los precios de los combustibles de octubre? Los valores estarán vigentes hasta el 11 de noviembre de 2026.

El período de aplicación comenzó el 12 de octubre. La ARCH continuará con la publicación mensual de los precios oficiales a través de sus canales institucionales. ❓ ¿Por qué cambiaron los precios de los combustibles en Ecuador? Los precios cambiaron por la aplicación de la fórmula de estabilización establecida en el Decreto Ejecutivo 308.

Este mecanismo regula las actualizaciones mensuales de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel Premium del segmento automotor. ❓ ¿Cuál es la diferencia entre el precio de la gasolina y el diésel Premium? La gasolina Extra y la Ecopaís cuestan 0,062 dólares más por galón que el diésel Premium. Los precios oficiales de venta al público son de 3,175 dólares para ambas gasolinas y 3,113 dólares para el diésel Premium, una diferencia de 6,2 centavos por galón.

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