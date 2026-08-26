Ecuador refuerza el abastecimiento de combustibles para ocho provincias

La distribución de gasolina, diésel y otros combustibles hacia ocho provincias de Ecuador cuenta con mayor respaldo operativo. Petroecuador recuperó la totalidad de los sistemas de bombeo de la Estación Tres Bocas, en Guayaquil, con una inversión de 564 000 dólares, una intervención destinada a fortalecer el abastecimiento y reducir la vulnerabilidad de esta parte de la cadena logística.

La importancia para los consumidores está en el volumen que depende de esta infraestructura. Tres Bocas recibe y transfiere aproximadamente el 70% de los productos limpios destinados a la zona sur del país. Entre enero y julio de 2026, por esta instalación pasaron 14,2 millones de barriles de diésel, gasolinas y fuel oil hacia el Terminal Pascuales.

¿Cómo beneficia la recuperación de Tres Bocas al abastecimiento de combustibles?

El principal cambio es que Tres Bocas vuelve a disponer de sus tres grupos de bombeo operativos. Para el ciudadano, esto significa que una infraestructura clave para movilizar combustibles dispone nuevamente de capacidad de respaldo para sostener su funcionamiento ante problemas en alguno de sus equipos.

Petroecuador culminó la rehabilitación del grupo de bombeo P100B. Su reincorporación permitió recuperar lo que técnicamente se denomina “redundancia operativa”: la posibilidad de disponer de respaldo dentro del sistema para asegurar la continuidad de las operaciones.

Esto es relevante porque el abastecimiento no depende únicamente de disponer de suficiente gasolina o diésel. Los combustibles también deben movilizarse desde las instalaciones de recepción y almacenamiento hacia terminales y centros de distribución antes de llegar a las estaciones de servicio.

Ocho provincias dependen de esta cadena de distribución

Entre enero y julio de 2026, Tres Bocas transportó 14,2 millones de barriles de diésel, gasolinas y fuel oil hacia el Terminal Pascuales. Desde esta cadena logística se contribuye al abastecimiento de centros de distribución ubicados en Guayas, Azuay, Cañar, El Oro, Los Ríos, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, según Petroecuador.

Esto no significa que Tres Bocas sea la única infraestructura responsable de llevar directamente los combustibles hasta las estaciones de servicio de esas provincias. Su función se encuentra en una etapa anterior de la cadena: recibe y transfiere productos que posteriormente continúan hacia los diferentes puntos de distribución.

El dato permite dimensionar su importancia. Aproximadamente el 70% de los productos limpios destinados a la zona sur del territorio nacional pasa por esta estación ubicada en Guayaquil.

Tres bombas operativas dan mayor respaldo al sistema

Con la rehabilitación, los tres grupos de bombeo de Tres Bocas están nuevamente operativos y la estación tiene capacidad para transportar hasta 4 200 barriles por hora, de acuerdo con la información oficial.

La diferencia puede entenderse con un ejemplo sencillo. Cuando una infraestructura estratégica depende de varios equipos para mantener el flujo de producto, disponer de unidades adicionales operativas permite contar con alternativas si una de ellas presenta una falla. Precisamente esa capacidad de respaldo es la que Petroecuador señala que recuperó con la rehabilitación del P100B.

Por ello, la intervención no implica que aumente automáticamente la cantidad de gasolina o diésel disponible en Ecuador. Su efecto está en fortalecer la capacidad para transportar los combustibles y mantener la continuidad de la operación.

La mejora de Tres Bocas no reduce el precio de los combustibles

La recuperación de los equipos tampoco implica una reducción en el precio que los consumidores pagan por la gasolina o el diésel. La intervención corresponde a la infraestructura utilizada para transportar hidrocarburos y no al mecanismo mediante el cual se establecen los precios de venta.

Su beneficio se concentra en otro aspecto: disminuir la vulnerabilidad operativa de una instalación por la que circula una proporción importante de los combustibles destinados a una parte del territorio ecuatoriano.

Así, precio y abastecimiento son dos elementos diferentes. El primero determina cuánto paga el consumidor, mientras que la infraestructura logística interviene en la capacidad del sistema para movilizar el producto hasta los diferentes puntos de la cadena de distribución.

Tres Bocas opera en Guayaquil desde 1982

La Estación de Bombeo Tres Bocas inició sus operaciones en 1982 y está ubicada en Guayaquil. Actualmente recibe y transfiere aproximadamente siete de cada 10 barriles de productos limpios destinados a la zona sur del territorio nacional, según Petroecuador.

El viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, y el gerente de Transporte de Petroecuador, César Zhinin, realizaron un recorrido técnico por las instalaciones para constatar las mejoras. Durante la visita se destacó el papel de la estación en el abastecimiento de combustibles y en la continuidad de la cadena logística nacional de hidrocarburos.

La recuperación del grupo P100B deja nuevamente operativos los tres sistemas de bombeo de Tres Bocas, con una capacidad máxima de transporte de 4 200 barriles por hora, dentro de la infraestructura utilizada para movilizar combustibles hacia los centros de distribución vinculados con ocho provincias del país.

Preguntas frecuentes sobre Tres Bocas y el abastecimiento de combustibles:

❓ ¿Qué cambió en la Estación Tres Bocas? Petroecuador recuperó sus tres grupos de bombeo, lo que devuelve capacidad de respaldo a esta infraestructura.

La rehabilitación del grupo P100B permitió recuperar la denominada redundancia operativa. Esto significa que la estación dispone nuevamente de equipos de respaldo para mantener la movilización de combustibles ante eventuales problemas en alguno de sus sistemas. ❓ ¿Qué provincias se benefician de la operación de Tres Bocas? La cadena contribuye al abastecimiento de ocho provincias del país.

Los combustibles movilizados por esta infraestructura se dirigen hacia centros de distribución vinculados con Guayas, Azuay, Cañar, El Oro, Los Ríos, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. ❓ ¿Cuánto combustible pasa por Tres Bocas? Entre enero y julio de 2026 se transportaron 14,2 millones de barriles hacia el Terminal Pascuales.

La estación recibe y transfiere aproximadamente el 70% de los productos limpios destinados a la zona sur de Ecuador. Entre los productos movilizados están diésel, gasolinas y fuel oil. ❓ ¿La recuperación de las bombas significa que habrá más gasolina y diésel? No automáticamente. La intervención fortalece el transporte y la continuidad del abastecimiento.

Tres Bocas puede transportar hasta 4 200 barriles por hora. Tener nuevamente sus tres grupos de bombeo operativos reduce la vulnerabilidad de esta etapa de la cadena, pero no significa por sí mismo que Ecuador disponga de una mayor cantidad de combustibles. ❓ ¿La inversión en Tres Bocas reducirá el precio de los combustibles? No. La rehabilitación de la estación no modifica el mecanismo utilizado para establecer los precios.

Los 564 000 dólares invertidos corresponden a infraestructura para movilizar hidrocarburos. El beneficio para los consumidores está relacionado con una mayor seguridad y continuidad operativa del abastecimiento, no con una reducción del precio de la gasolina o el diésel.

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