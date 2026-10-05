Controles frenan 70 % de pérdidas por robo de combustibles en ductos

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El balance operativo en las instalaciones energéticas reportó una disminución sustancial en la sustracción de hidrocarburos durante el último trimestre. La intensificación de los patrullajes interinstitucionales y la vigilancia técnica en ductos permitieron contener el robo de combustibles en la red nacional de transporte, registrando una baja en las pérdidas de producto refinado en comparación con los registros de 2025, según se dio a conocer este lunes 5 de octubre de 2026.

Monitoreo y operativos contra el robo de combustibles

Para evaluar el estado del dispositivo de protección, el ministro del Interior, John Reimberg, y el gerente general de Petroecuador, Sebastián Maag, efectuaron este lunes 5 de octubre una inspección en la Refinería La Libertad, en la provincia de Santa Elena.

Esta tarde, junto al gerente (s) de Petroecuador, Sebastián Maag, y su equipo técnico, realizamos un recorrido por la Refinería de La Libertad, en Santa Elena, donde hemos reforzado la presencia policial, así como en otras dependencias estratégicas, en cumplimiento de los… pic.twitter.com/tIF1CvzU6t — John Reimberg (@JohnReimberg) October 5, 2026

En dicha planta se reforzó la presencia de agentes policiales y de las Fuerzas Armadas, aplicando los lineamientos de seguridad del gobierno, para blindar las dependencias estratégicas y combatir las redes dedicadas al robo de combustibles que operan en los alrededores de las estaciones de bombeo.

Caída del 70 % en las pérdidas durante septiembre

Los registros técnicos del sector petrolero reflejan una desaceleración de las mermas causadas por pinchazos y perforaciones ilegales. En septiembre de 2026, el volumen de hidrocarburos sustraído en los poliductos se situó en 38 000 barriles, lo que representa una contracción cercana al 70% frente a los 127 810 barriles perdidos en septiembre de 2025.

Asimismo, en agosto de 2026 se observó un descenso del 77% respecto a igual periodo del año previo. De manera acumulada, entre enero y septiembre de 2026, el país evitó la pérdida de aproximadamente 300 000 barriles de derivados, lo que significa un recorte del 34% en el balance anual.

Detenciones masivas y vehículos incautados en operativos

La coordinación entre el Bloque de Seguridad, la Policía Nacional, los organismos de inteligencia y la Fiscalía General del Estado dejó resultados tangibles en el combate al robo de combustibles.

Hasta septiembre se contabilizan 367 personas capturadas por delitos hidrocarburíferos en diferentes provincias. A su vez, los uniformados decomisaron 410 vehículos utilizados para el acopio o transporte de derivados y localizaron 988 perforaciones clandestinas conectadas a las tuberías de transporte.

Tecnología con drones y sensores en la red de poliductos

Las tareas de protección se respaldan en herramientas de detección electrónica y monitoreo remoto. Petroecuador cuenta con tecnología de sensores de presión, soporte logístico y unidades de transporte para agilizar la movilización de la fuerza pública, permitiendo patrullajes nocturnos continuos y vuelos de drones sobre las líneas de conducción para detectar a tiempo intentos de sabotaje o nuevas tomas clandestinas destinadas al robo de combustibles.

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