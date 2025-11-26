Fuerzas Armadas frenan robo de combustible en Santo Domingo de los Tsáchilas

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Las Fuerzas Armadas frenaron el robo de combustible en Santo Domingo de los Tsáchilas, en un operativo realizado este miércoles 26 de noviembre de 2025, tras una alerta de Petroecuador.

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El operativo de las Fuerzas Armadas en Santo Domingo de los Tsáchilas que frenó el robo de combustible

Las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ejecutaron una operación militar de seguridad hidrocarburífera en el sector Chila, Santo Domingo de los Tsáchilas.

Esto, luego de que Petroecuador emitiera una alerta por una baja de presión en el poliducto.

Según el reporte institucional, al llegar al punto varias personas huyeron ante la presencia militar.

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Dejaron abandonado un vehículo tipo tanquero que estaba conectado mediante una manguera de alta presión al poliducto, presuntamente para sustraer combustible.

Resultados del operativo en Santo Domingo de los Tsáchilas

Tras las tareas de control y verificación, las Fuerzas Armadas informaron los siguientes hallazgos:

Más noticias: Fuerzas Armadas ya decomisan más de 8 000 galones de combustible en cuatro provincias

Aprehensión de un tanquero con 2 500 galones de gasolina sustraída , con capacidad total de 10 000 galones.

con , con capacidad total de 10 000 galones. 40 metros de manguera de alta presión de 2 pulgadas.

de 2 pulgadas. Una válvula de alta presión de 2 pulgadas.

de 2 pulgadas. Una perforación clandestina en el poliducto.

La institución militar reafirmó que mantiene su compromiso de proteger los recursos estratégicos del Estado y fortalecer la seguridad en todo el territorio nacional, mediante operaciones permanentes de vigilancia y control en infraestructura crítica.

#SantoDomingodelosTsáchilas | Las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ejecutaron una operación militar de seguridad hidrocarburífera en el sector Chila, tras una alerta emitida por Petroecuador por la baja de presión en el poliducto.



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Información externa: Fuerzas Armadas

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