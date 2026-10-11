Precios de las gasolinas en Ecuador bajarán desde este 12 de octubre

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Desde este lunes 12 de octubre de 2026, los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís, y del diésel Premium, tendrán una nueva reducción en Ecuador. El ajuste será de cuatro centavos por galón y estará vigente hasta el 11 de noviembre.

La medida fue anunciada el 7 de octubre por el presidente Daniel Noboa. Con el cambio, el galón de Extra y Ecopaís pasa de 3,21 a 3,17 dólares, mientras que el diésel baja de 3,15 a 3,11 dólares.

Esta es la cuarta reducción consecutiva de esos combustibles desde julio. En conjunto, la rebaja acumulada durante ese período llega a 14 centavos por galón.

Por qué bajan las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel

El Gobierno aplica un mecanismo excepcional junto al sistema de bandas para calcular los precios de estos combustibles. Los ajustes buscan amortiguar el impacto de las variaciones del mercado internacional del petróleo en los valores que pagan los consumidores.

En julio y agosto de 2026, los decretos ejecutivos 444 y 468 reformaron el mecanismo de estabilización. Entre los cambios se incluyeron ajustes en la fórmula de cálculo ante el alza de los precios internacionales, en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio.

La Súper tiene un precio liberalizado

La gasolina Súper no está incluida en las rebajas anunciadas para la Extra, Ecopaís y el diésel. Su precio se relaciona con la evolución del mercado internacional y Petroecuador establece un valor referencial para su red de estaciones.

Ese precio no es obligatorio para las gasolineras privadas, que pueden fijar sus propios valores de venta. Por eso, quienes usan Súper pueden encontrar diferencias entre estaciones y comparar los precios antes de abastecerse.

Precio de las gasolinas en Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Cuánto bajarán la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel desde este 12 de octubre? Los tres combustibles tendrán una reducción de cuatro centavos por galón.

La Extra y la Ecopaís pasarán de 3,21 a 3,17 dólares, mientras que el diésel bajará de 3,15 a 3,11 dólares por galón. ❓¿Hasta cuándo estarán vigentes los nuevos precios de los combustibles? Los valores comenzarán a regir desde este lunes 12 de octubre de 2026.

El nuevo esquema se mantendrá vigente hasta el 11 de noviembre, cuando corresponderá una nueva actualización. ❓¿Cuánto han bajado los combustibles desde julio de 2026? La reducción anunciada para octubre es la cuarta consecutiva desde julio.

En conjunto, la rebaja acumulada durante ese período alcanza 14 centavos por galón. ❓¿Por qué bajan los precios de la Extra, Ecopaís y el diésel? El Gobierno aplica un mecanismo excepcional junto al sistema de bandas para calcular los precios.

Los cambios buscan amortiguar el impacto de las variaciones del mercado internacional del petróleo sobre los valores que pagan los consumidores. ❓¿La gasolina Súper también baja de precio? No. La Súper no forma parte de la reducción anunciada para la Extra, Ecopaís y el diésel.

Su precio está liberalizado y depende de la evolución del mercado internacional, por lo que puede variar entre estaciones de servicio.

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