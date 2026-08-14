Petroecuador reduce pérdidas de combustibles en poliductos de Ecuador un 36,5%

Petroecuador redujo en 36,5% las pérdidas de combustibles ocasionadas por perforaciones clandestinas en los poliductos de Ecuador entre abril y julio de 2026, frente al mismo período de 2025. La petrolera estatal atribuyó el resultado al fortalecimiento de controles, patrullajes y sistemas de medición desplegados junto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La reducción significó pasar de 386 920 barriles perdidos entre abril y julio de 2025 a 245 585 barriles durante los mismos cuatro meses de 2026. Es decir, se dejaron de perder 141 335 barriles frente al año anterior. Según Petroecuador, la disminución permitió evitar afectaciones económicas estimadas en 21,2 millones de dólares para el Estado.

Petroecuador reduce pérdidas de combustibles en poliductos de Ecuador

La petrolera estatal explicó que el resultado está relacionado con la instalación de instrumentos de medición en los ductos, los operativos de control y el monitoreo permanente tanto en territorio como en el derecho de vía de los poliductos. A estas medidas se sumó el reforzamiento de los patrullajes en la infraestructura hidrocarburífera.

El problema de las perforaciones clandestinas tiene un impacto que va más allá del combustible sustraído. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2029 señala que estos delitos también generan costos por reparación de tuberías, paralización de operaciones y despliegue militar para proteger el sistema de poliductos. Entre 2020 y 2024, las perforaciones clandestinas pasaron de cinco a 995 al año, de acuerdo con datos de Petroecuador recogidos por el documento del Ministerio del Interior.

El mismo informe identifica entre los tramos con mayores afectaciones a Libertad-Manta, Libertad-Pascuales, Pascuales-Cuenca y Santo Domingo-Esmeraldas. Estas rutas atraviesan zonas de Manabí, Guayas, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas.

Los controles se concentran en puntos estratégicos

Sebastián Maag Pardo, gerente general subrogante de Petroecuador, aseguró que se han registrado avances en distintos puntos de la red nacional de transporte de hidrocarburos.

“Hemos logrado controlar de manera importante las perforaciones clandestinas en distintos sectores del país”, señaló Maag. Según el funcionario, en la Sierra prácticamente dejaron de registrarse perforaciones con afectaciones volumétricas en el poliducto que transporta combustibles desde El Beaterio hasta Riobamba.

Los controles también fueron reforzados en La Libertad y Pascuales. En el tramo Esmeraldas-Santo Domingo, Petroecuador articuló operaciones con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en sectores donde las perforaciones obligaban anteriormente a suspender de manera recurrente el bombeo.

La intervención de las fuerzas de seguridad responde también a la vinculación que las autoridades han identificado entre el robo de hidrocarburos y estructuras criminales.

En julio de 2026, la Policía informó sobre la captura de 16 presuntos integrantes de Los Tiguerones investigados por delincuencia organizada y vinculados con la sustracción ilícita de hidrocarburos mediante perforaciones en el poliducto Esmeraldas-Santo Domingo. Según la institución, esta actividad constituía una de las fuentes de financiamiento de la organización.

El robo de hidrocarburos mantiene presión sobre la infraestructura

Los operativos de 2026 muestran que las conexiones clandestinas continúan presentes en diferentes zonas del país. El 19 de marzo, por ejemplo, un operativo en Quinindé, Esmeraldas, permitió incautar 45 000 galones de gasolina y detectar una perforación conectada a un poliducto, según información del Ministerio de Defensa recogida por EL COMERCIO.

Asimismo, según publicó este Medio el 8 de junio de 2026, las Fuerzas Armadas localizaron en Lago Agrio, Sucumbíos, un centro clandestino con aproximadamente 3 000 galones de combustible presuntamente robado. En el sitio se encontró una excavación conectada al poliducto, un acople clandestino, tres llaves de paso y una piscina artesanal destinada al almacenamiento del producto.

De 386 920 a 245 585 barriles perdidos

La comparación presentada por Petroecuador muestra la dimensión de la reducción registrada este año. Entre abril y julio de 2025, las pérdidas de combustibles llegaron a 386 920 barriles. En igual período de 2026 fueron 245 585 barriles, una diferencia de 141 335 barriles.

La empresa pública sostiene que el objetivo de las operaciones es continuar reduciendo las afectaciones a la infraestructura, mantener el transporte de hidrocarburos y evitar interrupciones en el abastecimiento de combustibles.

“Nuestro objetivo es seguir disminuyendo estas afectaciones para garantizar la seguridad de la infraestructura, la continuidad del transporte de hidrocarburos y el abastecimiento oportuno de combustibles”, señaló Maag.

El monitoreo de la red continuará en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mientras las autoridades mantienen operativos en los corredores donde las perforaciones clandestinas han afectado el transporte de derivados y la infraestructura energética del Estado.

Preguntas frecuentes sobre el robo de combustibles en los poliductos de Ecuador:

❓ ¿Cuánto disminuyeron las pérdidas de combustibles de Petroecuador en 2026? Las pérdidas disminuyeron 36,5%.

Entre abril y julio de 2026, Petroecuador registró pérdidas por 245 585 barriles debido a perforaciones clandestinas, frente a 386 920 barriles en el mismo período de 2025. Esto representa 141 335 barriles menos. ❓ ¿Cuánto dinero evitó perder el Estado con esta reducción? Aproximadamente 21,2 millones de dólares.

Según Petroecuador, la disminución de los volúmenes perdidos permitió evitar afectaciones económicas estimadas en 21,2 millones de dólares para el Estado durante el período analizado. ❓ ¿Cómo logró Petroecuador reducir las pérdidas de combustibles? Con mayor monitoreo, medición, controles y patrullajes.

Petroecuador atribuye la reducción a la instalación de instrumentos de medición en los ductos, el monitoreo permanente y el fortalecimiento de operativos y patrullajes coordinados con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ❓ ¿Cuáles son los poliductos más afectados por perforaciones clandestinas? Varios tramos de la Costa, Sierra y norte del país registran afectaciones.

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2029 identifica entre los tramos con mayores problemas a Libertad-Manta, Libertad-Pascuales, Pascuales-Cuenca y Santo Domingo-Esmeraldas. Petroecuador también reforzó operaciones en sectores estratégicos como Esmeraldas-Santo Domingo. ❓ ¿Siguen existiendo perforaciones clandestinas pese a la reducción? Sí, el problema continúa.

Aunque las pérdidas disminuyeron, durante 2026 las autoridades continuaron detectando conexiones clandestinas y combustible presuntamente sustraído en distintas zonas del país. Petroecuador mantiene controles junto con las fuerzas de seguridad para reducir estas actividades y proteger el abastecimiento de combustibles.

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