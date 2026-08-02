Incendio afecta estación de Petroecuador en Quinindé

Un incendio interrumpió las operaciones en una de las estaciones de bombeo más importantes de Petroecuador en Esmeraldas. Las llamas afectaron equipos clave y obligaron a un despliegue de varios organismos de socorro.

Un fuego que se propagó rápido

Las llamas envolvieron el sistema de bombeo de crudo de la estación número 10 de Petroecuador, este viernes en el sector de Cupa, del cantón Quinindé, en Esmeraldas. El incendio se originó en el área donde operan los motores utilizados para el bombeo de crudo y sus derivados, y se propagó con rapidez.

Hasta el lugar llegaron 13 miembros del cuerpo de bomberos de Quinindé con dos autobombas y un tanquero. En las labores de control también participaron trabajadores de Petroecuador e integrantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Daños en turbinas y estructura metálica por el incendio

De acuerdo con el reporte de los organismos de socorro, las llamas afectaron una de las turbinas del sistema de bombeo y causaron daños en la estructura metálica y en el techado de zinc que protegía los equipos. El fuego fue controlado mediante el uso de espuma y cañones contra incendios. Las labores de extinción se prolongaron durante cerca de tres horas. No se reportaron personas heridas ni fallecidas.

Sin cifras oficiales sobre las pérdidas

Petroecuador no ha informado sobre las causas del incendio, el monto de las pérdidas, el impacto en la operación de la estación, ni posibles afectaciones al transporte de combustibles.

A través de redes sociales, el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano señaló que el fuego tuvo su origen en una turbina del área de máquinas. La organización destacó la actuación coordinada de los bomberos y del personal capacitado de la empresa, que permitió controlar y extinguir las llamas por completo.

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