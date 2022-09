Las mujeres y los pobres son los menos incluidos en el sistema financiero formal

La brecha de género para tener cuentas se ha reducido. En la foto, una mujer abre su cuenta de ahorros. Foto: Julio Estrella / El Comercio

Lucía Vásconez. Redactora (I)

La encuesta del Banco Mundial, Global Findex 2021, da cuenta de que hay varios obstáculos para ingresar en el sistema bancario formal. Pero los más propensos a la exclusión son las mujeres y los pobres. Sin embargo, en los últimos 10 años hubo un crecimiento en la inclusión financiera.

Según el documento, el 64% de la población adulta del Ecuador es titular de una cuenta en el sistema financiero, ya sean bancos, cooperativas, mutualistas y otras. Las mujeres corresponden al 58%, mientras que los hombres

llegan al 71%. En 2011 solo alcanzaba al 37%. Asimismo, el 41% de las personas en situación de pobreza no tiene una cuenta de ahorro en alguna institución financiera.

“La titularidad de una cuenta bancaria es la medida fundamental de la inclusión financiera y la puerta de entrada al uso de los servicios que faciliten el desarrollo económico de las familias”, señala el informe.

Los no bancarizados

La falta de ingresos, costos y la distancia que los separa de entidades financieras son las principales razones para que una persona no acceda a los servicios bancarios en el país, según la encuesta.

Los datos señalan que el 59% de las personas sin cuentas bancarias dijo que no acceden al sistema financiero porque es caro. En países como Colombia y Perú, la percepción de alto costo de los servicios es mayor y llega al 65%.

La Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF) revisa los cargos por servicios financieros y establece las tasas de interés en Ecuador. La Asociación de Bancos Privados (Asobanca) ha señalado que la mayoría de servicios de uso masivo tiene tarifa cero; por ejemplo, las transacciones entre cuentas de un mismo banco.

Además, el 48% de las personas señaló la falta de recursos; y el 39%, la distancia como razones de peso para no tener una cuenta.

Entre las personas sin acceso al sistema financiero está Emperatriz Puca. La mujer de 78 años señaló que en toda su vida no ha tenido una cuenta de ahorro. Ella asegura que nunca lo ha necesitado, porque siempre ha comprado en efectivo y ha recurrido a familiares para préstamos.

También reconoció que no tiene ningún tipo de ahorro y que vive de la ayuda de una sobrina, que le colabora con medicinas y alimento. Vive en una pequeña casa que le heredaron sus padres en Izamba, Ambato. No se casó, no tiene hijos y nunca ha tenido un trabajo ­formal. Toda su vida se ha dedicado a la agricultura.

La elaboración de un plan

Para Valeria Llerena, directora de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), la inclusión financiera es muy importante porque ayuda a la economía de las familias, sobre todo a las más vulnerables. “Les permite acceder a productos y servicios de calidad, ahorrar, etc.”.

Además, señaló que aunque las cifras de inclusión financiera han mejorado en los últimos años, todavía no son las óptimas. Hay un 64% de apertura de cuentas, pero el acceso a créditos llega al 28%. Esta es una causa por la que la gente recurre a préstamos informales, como el chulco.

Para Llerena, la inclusión requiere de una estrategia nacional para que bancos, cooperativas, fundaciones y más puedan obtener objetivos comunes. La Junta de Política y Regulación Financiera trabaja en una propuesta, que se espera concluya este año.

La estrategia debe incluir educación financiera desde edades tempranas, para que todos conozcan la importancia del ahorro o de no caer en créditos informales.

En todo el mundo, la propiedad de cuentas aumentó en un 50% en 10 años, desde 2011 a 2021, para llegar al 76% de la población adulta mundial.

Detalles

De 2017 a 2021 la tasa promedio de titularidad de cuentas en las economías en desarrollo aumentó 8 puntos porcentuales, del 63% al 71%.

La mayoría de las personas sin cuenta de ahorros en Ecuador habita en poblaciones de difícil acceso y en zonas ru­rales, señala el estudio.

La brecha de género en la titularidad de cuentas en las economías en desarrollo también se redujo a 6 puntos porcentuales desde los 9 puntos porcentuales, en que se había mantenido durante muchos años.

El dinero móvil está impulsando el crecimiento de la propiedad de cuentas, particularmente en el África subsahariana, donde el 33% de los adultos tiene una cuenta de dinero móvil.

Los propietarios de cuentas formales pueden almacenar, enviar y recibir dinero, lo que les permite invertir en salud, educación y empresas.