Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

La producción de petróleo en Ecuador descendió en octubre de 2026 a un promedio de 448 736 barriles diarios, ubicándose en el registro mensual más bajo en lo que va del año. De acuerdo con cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) citadas en un reporte de la agencia EFE, esta reducción se produjo en medio de un escenario internacional marcado por altos precios del crudo.

Causas de la caída en la producción de petróleo en Ecuador

El retroceso mensual en la producción de petróleo en Ecuador estuvo determinado principalmente por la paralización operativa del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), una de las dos principales tuberías de transporte de crudo del país. Según información de EFE, la suspensión provocó que la extracción diaria cayera hasta los 353 922 barriles el 5 de octubre.

La interrupción del bombeo ocurrió debido a un incendio registrado en una estación ubicada en Baeza, en la provincia amazónica de Napo. Este incidente obligó a detener de forma preventiva el traslado del hidrocarburo por dicha infraestructura entre el 1 y el 6 de octubre, interrumpiendo el flujo habitual desde los pozos de la Amazonía hacia la costa ecuatoriana, donde el crudo es refinado y embarcado en buques para su exportación. Esta información fue reportada por EL COMERCIO en una nota periodística publicada el 6 de octubre de 2026.

Comparación mensual de la extracción petrolera en 2026

El promedio de 448 736 barriles diarios reportado en octubre representa una disminución de 13 097 barriles por día —equivalente al 2,84%— frente a septiembre, mes en que la producción de petróleo en Ecuador alcanzó una media de 461 833 barriles diarios. En agosto, el promedio había sido levemente superior, con 463 060 barriles diarios.

La brecha resulta más amplia al contrastar el dato de octubre con el inicio de 2026. Conforme a los registros del BCE difundidos por EFE, en enero la extracción promedió 466 397 barriles diarios, es decir, 17 661 barriles más que en octubre. Además, el pico diario más alto del año se registró el 2 de enero, jornada en la que se produjeron 472 169 barriles.

Precios internacionales del crudo y contexto externo

La contracción en la producción de petróleo en Ecuador coincidió con un período de cotizaciones elevadas en el mercado internacional. Según detalla EFE, la guerra en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán impulsó el valor del barril, que alcanzó un pico máximo de 112,95 dólares en abril, muy por encima de los 65,42 dólares registrados en enero.

Durante octubre de 2026, el precio promedio del barril de petróleo se situó en 97,68 dólares.

Importancia del crudo para el presupuesto estatal

El petróleo constituye uno de los principales rubros de exportación de Ecuador y representa una fuente fundamental de ingresos para el financiamiento del presupuesto general del Estado, por lo que las variaciones en el volumen extraído y en el precio internacional inciden directamente en las cuentas públicas.

Con información de EFE

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