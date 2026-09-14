Precio del petróleo WTI sube a 104 dólares; ¿beneficia a Ecuador?

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 4,23% este lunes 14 de septiembre hasta los 104,28 dólares por barril, impulsado por la creciente tensión en Oriente Medio. El mercado reaccionó al avance de los rebeldes hutíes de Yemen, quienes tomaron el control del estrecho de Bab al Mandeb, una ruta marítima estratégica para el comercio mundial de crudo.

Según reportó EFE, en las primeras horas de este lunes, los contratos de futuros del WTI para octubre, utilizados como referencia en Estados Unidos y Ecuador, ganaban 4,23 dólares frente al cierre de la jornada anterior.

El precio alcanzó así niveles que no se registraban desde mediados de mayo, en un momento en que los mercados petroleros siguen atentos a la evolución de los enfrentamientos y a cualquier interrupción adicional del suministro.

Estrecho de Bab al Mandeb gana importancia por bloqueo de Ormuz

La atención se concentra ahora en el estrecho de Bab al Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y permite el tránsito hacia el océano Índico. Su relevancia aumentó después del bloqueo del estrecho de Ormuz, otra de las principales vías para el transporte internacional de petróleo.

Los hutíes, aliados de Irán, han avanzado durante los últimos días en la costa yemení del mar Rojo y consolidaron su control sobre esta zona estratégica. La situación añade presión a un mercado que ya enfrenta dificultades para mantener abiertas las principales rutas energéticas de la región.

En paralelo, las fuerzas gubernamentales de Yemen, respaldadas por Estados Unidos y Arabia Saudí, intensificaron los combates contra los insurgentes. La posibilidad de nuevas interrupciones en las rutas marítimas mantiene elevada la incertidumbre entre operadores y compradores de crudo.

El precio del petróleo aumenta, ¿cuál es el efecto en Ecuador?

En Ecuadorel aumento del precio del crudo genera un efecto mixto, explica Pablo Hidalgo, docente de Business School de la UIDE.

¿La razón? Si bien el país es un exportador de petróleo y, en teoría, recibiría más dólares, también importa derivados. Este último aspecto es el que obliga al Gobierno a destinar más recursos para comprar los combustibles que se consumen internamente.

“Por un lado, es una noticia favorable para las cuentas externas y fiscales, ya que cuando el precio internacional del crudo sube, el país obtiene más dólares por cada barril que exporta. Sin embargo, esto contrasta con el encarecimiento de los derivados que importamos. En el primer semestre de 2026, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), las importaciones de combustibles y lubricantes alcanzaron

4 511 millones de dólares, con lo cual, si bien recibimos más dinero por el petróleo que exportamos (2 832,5 millones de dólares, 36,9% más que entre abril y junio de 2025), también debemos pagar más por los derivados”, detalla.

Otro factor que permite visibilizar la brecha es que aún está vigente el decreto en el cual se realizó una amortiguación del precio de los combustibles. La normativa hace que, por ejemplo, si el precio de la gasolina Extra y Ecopaís crece, “el porcentaje de recursos fiscales que debe destinar el Ecuador para cubrirlo, que sería el subsidio, se incrementa. Con lo cual se pierde espacio fiscal para utilizar estos recursos en otras obras, por ejemplo, en inversión pública”, añade.

Para el experto, no es tan importante establecer cuánto recauda más el Estado por el petróleo. El desafío, sostiene, “es ver qué hace con ese ingreso que es extraordinario. Tenemos más recursos y sería interesante ver que esos recursos se destinen a otro tipo de necesidades que tenemos. Justamente estos ingresos extras se puedan destinar a inversión, infraestructura o reducción de vulnerabilidades externas, etc”.

Arabia Saudí cierra oleoducto y genera preocupación

A la interrupción de la ruta por el estrecho de Bab al Mandeb se sumó una decisión de Arabia Saudí. El viernes, el país anunció el cierre preventivo del oleoducto Este-Oeste, ubicado en las regiones de Riad y Medina, después de sufrir varios ataques.

La infraestructura tiene capacidad para transportar aproximadamente siete millones de barriles de crudo al día. El cierre se produjo mientras aumentaban las preocupaciones sobre la seguridad de las instalaciones y las rutas utilizadas para trasladar petróleo desde la región hacia los mercados internacionales.

El escenario genera un riesgo adicional para la oferta. Si varias rutas o infraestructuras permanecen afectadas al mismo tiempo, los compradores pueden anticipar una menor disponibilidad de crudo y presionar al alza los precios.

Trump acusa a Irán y Teherán niega participación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a Irán por los ataques contra la infraestructura saudí. Teherán rechazó esa acusación.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaeil, negó que su país estuviera involucrado en los ataques. La disputa añade un nuevo componente político a una crisis que ya repercute directamente en el mercado energético.

La relación entre ambos países es crucial para el petróleo debido a la posición de Irán en el golfo Pérsico y a la importancia del estrecho de Ormuz para el transporte internacional de hidrocarburos.

Irán y Omán aplazan reunión sobre el estrecho de Ormuz

Mientras aumentan las tensiones, Irán y Omán decidieron aplazar indefinidamente una reunión que estaba prevista este lunes en Salalah con los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

El encuentro tenía como objetivo analizar una posible reapertura parcial y provisional del estrecho de Ormuz, cuya situación se ha convertido en uno de los principales factores de incertidumbre para el mercado petrolero.

Con información de EFE

Preguntas frecuentes sobre el nuevo precio del petróleo

❓ ¿Por qué el precio del petróleo WTI subió a 104,28 dólares el barril? El petróleo WTI subió 4,23% el 14 de septiembre de 2026 por la creciente tensión en Oriente Medio y el riesgo de interrupciones en rutas estratégicas para el transporte de crudo. ❓ ¿Quiénes están involucrados en la crisis que está impulsando el precio del petróleo? Los principales actores mencionados son los hutíes de Yemen, Irán, Estados Unidos, Arabia Saudí y las fuerzas gubernamentales yemeníes. Los hutíes, aliados de Irán, avanzaron en la costa yemení del mar Rojo y consolidaron su control sobre Bab al Mandeb. En respuesta, las fuerzas gubernamentales de Yemen, respaldadas por Estados Unidos y Arabia Saudí, intensificaron los combates. ❓ ¿El aumento del petróleo beneficia o perjudica a Ecuador? El aumento del petróleo tiene un efecto mixto para Ecuador: el país puede recibir más dólares por sus exportaciones de crudo, pero también debe pagar más por los derivados que importa. ❓ ¿Cómo afecta el petróleo caro a las cuentas públicas de Ecuador? El mayor precio del crudo puede aumentar los ingresos petroleros, pero también elevar el costo de los derivados y los recursos fiscales destinados a amortiguar el precio de los combustibles. ❓ ¿Qué puede pasar con el precio del petróleo y qué debe hacer Ecuador? El precio del petróleo dependerá de la evolución del conflicto y de posibles interrupciones adicionales en las rutas e infraestructuras petroleras de Oriente Medio.

Te recomendamos