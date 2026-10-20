Petróleo ecuatoriano se venderá a Perú

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Ecuador concretó dos contratos para la venta de petróleo a Perú, una operación que proyecta ingresos de USD 1 652 millones para el Estado ecuatoriano. Petroecuador adjudicó los acuerdos a Petroperú el 14 de octubre de 2026, con un volumen total de 16,2 millones de barriles de crudo Oriente.

El monto corresponde a una estimación con base en los precios actuales del marcador internacional West Texas Intermediate (WTI), según el boletín de Petroecuador del 20 de octubre de 2026. Por tanto, el ingreso final dependerá de las condiciones comerciales y de los precios aplicables a las entregas.

Los contratos también marcan la reanudación de las relaciones comerciales entre las dos empresas públicas después de cuatro años. La operación apunta a abastecer parte de las necesidades de petróleo de Perú y ampliar el intercambio energético entre ambos países.

Dos contratos prevén entregas durante seis y once meses

Los acuerdos establecen dos cronogramas de exportación. El primero contempla un volumen aproximado de 4,32 millones de barriles durante seis meses. El segundo prevé la entrega de 11,88 millones de barriles en un periodo de once meses.

Ambos contratos permiten suministros adicionales, de acuerdo con las condiciones previstas en cada proceso comercial. El volumen total comprometido suma 16,2 millones de barriles de crudo Oriente, uno de los tipos de petróleo que produce Ecuador.

La distribución de las entregas en distintos periodos permite organizar el suministro de petróleo a la refinería peruana y la logística de transporte marítimo. Los acuerdos también abren la posibilidad de futuras operaciones comerciales entre las dos empresas estatales.

Perú recibirá petróleo para la refinería de Talara

El crudo ecuatoriano contribuirá al abastecimiento de la Refinería de Talara, en Perú. Con estos contratos, Petroecuador busca consolidar su participación como proveedor de petróleo para esa instalación.

La operación también refuerza la conexión comercial entre las industrias petroleras de Ecuador y Perú. Además del suministro de crudo, las empresas identifican posibles áreas de cooperación en la venta de derivados, el almacenamiento de hidrocarburos y la optimización de infraestructura logística.

El alcance de esos posibles acuerdos dependerá de futuras negociaciones. El boletín de Petroecuador no detalla contratos adicionales ni fija fechas para nuevas operaciones.

El transporte marítimo forma parte de la operación

La logística constituye un componente central para trasladar el petróleo entre ambos países. En este proceso participa la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), que aporta capacidades de transporte marítimo para las operaciones de hidrocarburos.

La coordinación entre producción, terminales y transporte permite organizar las exportaciones y cumplir los cronogramas de entrega previstos en los contratos. La eficiencia de esa cadena también influye en los costos y en la capacidad de Ecuador para atender compromisos comerciales internacionales.

Los transportistas de Ecuador temen desabastecimiento de diésel

La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape) y la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe) reportaron hoy 20 de octubre de 2027 que tienen dificultades para conseguir diésel en estaciones de la Sierra y la Costa. Según un comunicado, las agremiaciones informaron que durante el último fin de semana y hasta el 19 de octubre los transportistas tuvieron inconvenientes para encontrar y tanquear con diésel. Los gremios atribuyen el problema al mayor consumo para generación termoeléctrica y a retrasos en la descarga de combustible.

La situación genera inquietud entre los transportistas, cuya actividad depende del abastecimiento regular de combustible para movilizar mercancías.

En el comunicador los dirigentes reconocieron que Petroecuador descartó un desabastecimiento generalizado y amplió los horarios de despacho, incluidas jornadas extraordinarias en el terminal de Pascuales. Sin embargo, sostuvo que esas medidas no resolvieron las dificultades que reportan los transportistas.

Petroecuador se reunió con representantes del sector industrial

En una publicación en X, Petroecuador aseguró que la reunión se dio para que los sectores industriales conozcan las acciones que llevan a cabo para la distribución y abastecimiento continuo de diésel premium y diésel 2.

Hoy| Autoridades de EP Petroecuador y representantes del sector industrial se reunieron para conocer las acciones que realiza la empresa pública para mantener la continuidad del abastecimiento de Diésel Premium y Diésel 2, a los sectores eléctrico e industrial a escala nacional.… pic.twitter.com/lIX9sfEBYt — EP Petroecuador 🇪🇨 (@EPPetroecuador) October 20, 2026

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