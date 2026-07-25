Petróleo retrocede tras superar los 100 dólares, pero mantiene la presión sobre los combustibles en Ecuador

Este 25 de julio de 2026, los precios internacionales del petróleo sufrieron una corrección tras una semana de alta volatilidad, donde el Brent superó la barrera de los 100 dólares por barril. Al inicio de la jornada, el West Texas Intermediate (WTI), referencia para el petróleo ecuatoriano, se ubicó en 85,15 dólares por barril, con una caída de 1,86 dólares (-2,14%). Por su parte, el Brent cotizaba en 96,78 dólares, tras descender 3,91 dólares (-3,88%) respecto al cierre anterior.

Factores detrás de la caída

A pesar del retroceso, ambos marcadores mantienen un balance positivo en comparación con el inicio de la semana. Esto se debe a las preocupaciones sobre el suministro mundial de crudo derivadas del conflicto en Medio Oriente. El jueves pasado, el Brent alcanzó niveles superiores a los 100 dólares por barril por primera vez en varios meses, mientras que el WTI llegó cerca de los 93 dólares.

La caída observada este sábado responde a una toma de ganancias por parte de los inversionistas y a expectativas de una posible desescalada diplomática en el conflicto que ha elevado la prima de riesgo sobre el petróleo en días recientes. Aunque las tensiones geopolíticas persisten, el mercado reaccionó positivamente a reportes sobre posibles acercamientos diplomáticos, lo que redujo parte de la presión sobre los precios.

Análisis del impacto en Ecuador

Aunque el petróleo haya retrocedido este sábado, especialistas advierten que el mercado sigue operando en niveles elevados en comparación con semanas anteriores. Por lo tanto, el impacto sobre Ecuador dependerá de la evolución de las cotizaciones durante los próximos días y no solo de un movimiento diario.

Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), explicó que un incremento en el precio internacional del petróleo no significa automáticamente un aumento en el valor de las gasolinas y el diésel. El sistema vigente considera varios factores para definir ajustes mensuales. Si las condiciones del decreto excepcional emitido por el Gobierno dejan de cumplirse, se aplicará nuevamente el sistema de bandas, que limita incrementos mensuales hasta un máximo del 5% y reducciones hasta el 10%.

Juan David Espinosa, docente de la Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), recordó que la reducción aplicada este mes fue una medida extraordinaria para evitar un tercer incremento consecutivo en los combustibles. El académico sostiene que el sistema de bandas sigue vigente y que los ajustes futuros dependerán del comportamiento del mercado internacional.

Perspectivas futuras

La evolución del precio del petróleo durante la próxima semana será crucial para determinar si la corrección observada este sábado se consolida o si las tensiones geopolíticas vuelven a impulsar las cotizaciones. Para Ecuador, la trayectoria del WTI seguirá siendo un indicador relevante tanto para los ingresos provenientes de las exportaciones de crudo como para el costo de importar combustibles refinados.

El Gobierno mantiene un seguimiento constante sobre la evolución del mercado internacional para realizar los próximos ajustes de precios.

Preguntas frecuentes sobre la caída del precio del petróleo y su impacto en Ecuador:

❓ ¿Cómo cerraron los precios internacionales del petróleo este 25 de julio de 2026? El WTI y el Brent registraron caídas tras una semana de fuertes alzas.

Al inicio de la jornada, el WTI se ubicó en 85,15 dólares por barril, mientras que el Brent cotizó en 96,78 dólares. Ambos retrocedieron respecto al cierre anterior, aunque mantienen niveles superiores a los registrados al comienzo de la semana. ❓ ¿Por qué bajó el precio del petróleo este sábado? Por una toma de ganancias y expectativas de una posible desescalada del conflicto en Medio Oriente.

El mercado reaccionó a reportes sobre posibles avances diplomáticos que podrían reducir los riesgos para el suministro mundial de crudo. Esto llevó a los inversionistas a tomar ganancias tras las fuertes alzas registradas durante la semana. ❓ ¿La caída del petróleo significa que bajarán los precios de los combustibles en Ecuador? No necesariamente.

Especialistas señalan que el precio de las gasolinas y el diésel no depende de una sola jornada del mercado internacional. Los ajustes consideran el comportamiento de las cotizaciones durante un período más amplio y las reglas del sistema vigente para la fijación de precios. ❓ ¿Cómo funciona el sistema de ajuste de precios de los combustibles en Ecuador? No necesariamente.

Especialistas señalan que el precio de las gasolinas y el diésel no depende de una sola jornada del mercado internacional. Los ajustes consideran el comportamiento de las cotizaciones durante un período más amplio y las reglas del sistema vigente para la fijación de precios. ❓ ¿Por qué el comportamiento del WTI es importante para Ecuador? Porque influye tanto en los ingresos petroleros como en el costo de importar combustibles.

El WTI es la referencia para el petróleo ecuatoriano. Su evolución incide en los ingresos por exportaciones de crudo y también en el costo de los combustibles refinados que el país importa, por lo que el Gobierno mantiene un seguimiento permanente de su comportamiento para los futuros ajustes de precios.

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