Precio del petróleo: el Brent se desploma casi un 4 %

El precio del barril de petróleo Brent experimentó una caída significativa, descendiendo cerca del 4 % en las primeras horas de la mañana de este viernes 24 de julio de 2026, antes de la apertura de los mercados europeos.

Este descenso llevó el precio por debajo de los 97 dólares, tras cerrar ayer por encima de los 100 dólares.

Análisis del precio del petróleo

El petróleo Brent, que es el referente en Europa, había mostrado una tendencia alcista el jueves, llegando a subir más del 7 %.

Durante la madrugada, alcanzó un pico de 101 dólares debido al aumento de la tensión en Oriente Medio. Este incremento se produjo después de que los rebeldes hutíes de Yemen cumplieran su amenaza y atacaran petroleros saudíes en el Mar Rojo.

Tendencia del petróleo en Europa

A las 11:30, el barril de Brent para entrega en septiembre cayó un 3,97 %, situándose en 96,63 dólares.

Por otro lado, el West Texas Intermediate (WTI), que es el referente en EE.UU., también mostró una baja del 3,63 %, alcanzando los 88,83 dólares después de haber cerrado con un aumento superior al 6 % en la jornada anterior.

Impacto de Oriente Medio en el petróleo

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio continúan afectando la cotización del petróleo Brent hoy, lo que genera incertidumbre en los mercados. Este tipo de eventos resalta la vulnerabilidad del suministro energético global y su impacto directo en los precios.

Otros precios energéticos

En contraste con la caída del petróleo, el precio del gas natural abrió con una leve alza, pero luego cayó para volver a subir moderadamente un 0,29 %. Actualmente, el megavatio/hora se encuentra en 62,08 euros.

Con información de EFE

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