Petróleo de Texas se dispara 9,4% tras anuncio de bloqueo naval de EE.UU. a Irán

El precio del petróleo WTI registró un fuerte repunte este lunes 13 de julio de 2026 y cerró en 78,14 dólares por barril. Este aumento se produjo en respuesta al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien informó que su Gobierno restablecerá el bloqueo naval contra Irán.

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Reacción del mercado ante el anuncio

Al finalizar la jornada, los contratos de futuros del WTI para agosto, que sirven como referencia en Estados Unidos, avanzaron 6,73 dólares frente al cierre anterior. Con este incremento, el crudo estadounidense acumuló una subida del 9,4 % en una sola sesión.

Trump anuncia el restablecimiento del bloqueo naval

Donald Trump comunicó la decisión a través de su red social Truth Social. Allí aseguró: “El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Restablecemos el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos iraníes o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho”.

Impacto en la economía iraní y el suministro internacional

El Gobierno estadounidense busca asfixiar la ya deteriorada economía iraní y mantener la presión sobre el liderazgo de ese país. Mientras tanto, Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso” como respuesta a los recientes ataques de Estados Unidos. Por esa ruta marítima transitaba el 20 % del petróleo que se comercializa en el mundo, lo que incrementa la preocupación de los mercados por el suministro internacional de crudo.

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Nueva ofensiva militar estadounidense

Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva militar durante la noche del domingo. Según el Gobierno estadounidense, la operación pretende seguir reduciendo la capacidad de Teherán para atacar embarcaciones comerciales que navegan por el estrecho de Ormuz.

Tensiones en la región y reacciones del mercado

Tras la ofensiva estadounidense, Teherán respondió con bombardeos contra Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos. Todos esos países mantienen alianzas con Washington y albergan presencia militar estadounidense.

Análisis del mercado petrolero

El comportamiento del mercado contrasta con el registrado el viernes anterior. Ese día, el petróleo de Texas cerró en 71,41 dólares por barril, con una caída del 0,93 %. En esa ocasión, los inversionistas reaccionaron al anuncio de Trump sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Incertidumbre en el mercado petrolero

El analista Henry Hoffman, de la firma Catalyst Energy Infrastructure Fund, consideró que los mercados interpretaron de forma prematura la situación en el estrecho de Ormuz. En una nota citada por The Wall Street Journal, sostuvo: “El mercado se precipitó al interpretar la reapertura parcial (de Ormuz) como el fin de la crisis”.

Hoffman añadió que varios factores mantienen elevada la incertidumbre. Entre ellos mencionó la necesidad de reponer las reservas de crudo y reparar las instalaciones afectadas por el conflicto. A su juicio, esos elementos apuntan a una prima de riesgo más duradera para el petróleo, los productos refinados y el gas natural licuado.

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