Ecuador impulsa inversión en petróleo con Ronda Intracampos III

Las empresas Orion Energy y Gente Oil presentaron este miércoles 16 de julio sus ofertas para desarrollar los bloques Tetete Sur (Bloque 95) y Lumbaqui (Bloque 11). Estos activos forman parte de la Ronda Petrolera Intracampos III, cuyo proceso de apertura de propuestas se realizó en Quito, con el respaldo del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH).

Objetivos de la Ronda Petrolera Intracampos III

La recepción de las ofertas constituye una etapa clave en la licitación. A través de esta iniciativa, el Gobierno busca atraer inversión privada para incrementar las reservas de crudo y elevar gradualmente la producción nacional. Esta estrategia forma parte de una política pública orientada a fortalecer la industria hidrocarburífera sin depender de recursos estatales.

Impulso a la inversión y empleo

La Ronda Intracampos III promueve la inversión en petróleoy energía, contemplando la adjudicación de bloques hidrocarburíferos bajo contratos de participación. Con este mecanismo, el Estado busca incorporar operadores privados nacionales e internacionales para desarrollar nuevas áreas de exploración y producción.

Según el Ministerio de Energía y Minas, este proceso también pretende optimizar el uso de la infraestructura petrolera existente. Además, generará empleo, dinamizará las economías locales y fortalecerá la seguridad jurídica para los inversionistas, elementos considerados prioritarios para recuperar el dinamismo del sector.

Citas destacadas del viceministro

Durante la apertura de ofertas, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, destacó que el objetivo principal es captar capital privado. “La Ronda Intracampos III tiene la finalidad de incorporar nuevas inversiones sin comprometer los recursos públicos. Además, es una plataforma que generará fuentes de empleo, dinamizará la economía local y, sobre todo, aportará a la economía nacional, factor clave para la ejecución de programas sociales”, afirmó Racines.

Cronograma del proceso licitatorio

El cronograma define las siguientes etapas del proceso:

Finales de julio de 2026: evaluación y adjudicación de las ofertas.

evaluación y adjudicación de las ofertas. Agosto a octubre de 2026: emisión de dictámenes e informes habilitantes.

emisión de dictámenes e informes habilitantes. Diciembre de 2026: suscripción de los contratos entre el Estado y las empresas adjudicatarias.

suscripción de los contratos entre el Estado y las empresas adjudicatarias. Enero de 2027: entrega oficial de los bloques a las compañías ganadoras.

La evaluación determinará el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases y permitirá definir qué empresas asumirán el desarrollo de losbloques Tetete Sur y Lumbaqui.

Importancia del sector hidrocarburífero en Ecuador

Los hidrocarburos continúan siendo un eje central en la estrategia energética del Ecuador. Este sector sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la economía ecuatoriana. En años recientes, el Gobierno ha impulsado diversas rondas licitatorias con el propósito de atraer inversión privada, incrementar la producción petrolera y aprovechar la infraestructura instalada.