Transporte de petróleo por el SOTE creció 11,7 % en Ecuador durante el primer semestre de 2026

El Gobierno de Daniel Noboa reportó un incremento del 11,7% en el volumen de crudo transportado a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) durante el primer semestre de 2026. Este resultado fortalece la cadena de producción petrolera del país y refleja una mayor continuidad operativa de esta infraestructura estratégica.

Datos sobre el transporte de crudo

Según EP Petroecuador, entre enero y junio se movilizaron 54,6 millones de barriles, frente a los 46,5 millones registrados en el mismo período de 2025. Al 30 de junio de 2026, el volumen transportado alcanzó exactamente 54 698 710 barriles, lo que representa un incremento de 8,2 millones respecto al año anterior. Este comportamiento permite sostener la producción nacional y garantizar el transporte seguro del crudo hacia los centros de almacenamiento, refinación y exportación.

El SOTE incrementó el transporte de petróleo desde la Amazonía

El SOTE constituye una de las principales infraestructuras energéticas del país. Desde su inicio en junio de 1972, transporta la producción proveniente de los campos petroleros ubicados en la Amazonía ecuatoriana, conectando esa producción con la red logística destinada al procesamiento y la exportación. Actualmente, el sistema tiene una capacidad de transporte de 355 000 barriles diarios.

Conexiones estratégicas para el abastecimiento

A través del oleoducto circula el petróleo extraído de 15 bloques operados por EP Petroecuador y otros 13 administrados por compañías privadas. Esto convierte al SOTE en un eje central para el abastecimiento del sistema hidrocarburífero nacional.

Compromisos internacionales y exportaciones

Como se publicó en El Comercio el 19 de junio de 2026, el Estado adjudicó procesos de exportación de crudo por más de 313 millones de dólares, correspondientes a cargamentos programados entre julio y agosto. Este proceso evidenció la importancia de mantener la continuidad operativa del sistema para cumplir con los compromisos internacionales en la comercialización de hidrocarburos.

Medidas para proteger la infraestructura petrolera

EP Petroecuador informó que el Gobierno mantiene un plan permanente para reforzar la seguridad y operatividad del SOTE. Entre las acciones ejecutadas se incluyen:

Programa integral de mantenimiento.

Monitoreo geotécnico continuo.

Obras de contención en zonas vulnerables.

Ampliación de la franja de protección.

Estudios para establecer una nueva ruta definitiva en el sector oriental.

Estas intervenciones buscan reducir los riesgos asociados a fenómenos naturales que históricamente han afectado la infraestructura petrolera en la Amazonía, especialmente en las zonas influenciadas por la erosión regresiva del río Coca.

Preguntas frecuentes sobre el aumento del transporte de petróleo por el SOTE

❓ ¿Cuánto aumentó el transporte de crudo por el SOTE en el primer semestre de 2026? Creció un 11,7 % en comparación con el mismo período de 2025.

Según EP Petroecuador, entre enero y junio de 2026 el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) transportó 54,7 millones de barriles de petróleo, frente a los 46,5 millones movilizados durante el primer semestre del año anterior. ❓ ¿Qué es el SOTE y por qué es importante para Ecuador? Es el principal oleoducto que transporta petróleo desde la Amazonía hacia los centros de almacenamiento, refinación y exportación.

El SOTE opera desde 1972 y tiene una capacidad de transporte de 355 000 barriles diarios. A través de esta infraestructura se moviliza el crudo extraído de bloques operados por EP Petroecuador y empresas privadas, siendo una pieza clave para la industria petrolera nacional. ❓ ¿Qué factores explican el incremento en el transporte de petróleo? Una mayor continuidad operativa del sistema permitió movilizar más crudo.

El incremento fortalece la cadena de producción petrolera y contribuye a garantizar el transporte seguro del petróleo hacia los centros de almacenamiento, refinación y exportación, además de facilitar el cumplimiento de compromisos comerciales internacionales. ❓ ¿Qué medidas se ejecutan para proteger el SOTE? El Gobierno y EP Petroecuador desarrollan un plan permanente de mantenimiento y monitoreo.

Entre las acciones se incluyen programas integrales de mantenimiento, monitoreo geotécnico, obras de contención en zonas vulnerables, ampliación de la franja de protección y estudios para definir una nueva ruta en sectores afectados por la erosión del río Coca. ❓ ¿Cómo influye el SOTE en las exportaciones de petróleo de Ecuador? Es fundamental para transportar el crudo que luego se destina al mercado internacional.

La continuidad operativa del oleoducto permite cumplir con los cronogramas de exportación de hidrocarburos y abastecer la red logística del país, un aspecto clave para atender los compromisos comerciales de Ecuador.

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