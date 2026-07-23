Petróleo supera los 100 dólares este 23 de julio de 2026 y aumenta la presión sobre los combustibles en Ecuador

El precio internacional del petróleo volvió a dispararse este jueves 23 de julio de 2026. El barril de Brent, referencia para buena parte del mercado mundial, superó los 101,79 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia para el crudo ecuatoriano, alcanzó los 93,22 dólares por barril. Este incremento ocurrió en medio de una escalada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, una región clave para el abastecimiento mundial de crudo.

La posibilidad de afectaciones al suministro internacional volvió a impulsar las cotizaciones y reabrió el debate sobre los efectos que un petróleo más caro podría tener en países importadores y exportadores como Ecuador.

Tensiones en Medio Oriente y su impacto en los precios

Los mercados internacionales reaccionaron al aumento de la tensión en Medio Oriente, donde persisten riesgos para la producción y el transporte de petróleo. Ante ese escenario, los inversionistas suelen anticipar una menor oferta disponible, lo que presiona al alza el precio del barril. De acuerdo con los datos de mercado publicados por Investing.com, el Brent registraba un incremento diario de 7,72%, mientras que el WTI avanzaba 6,39%.

Aunque ambos indicadores suelen moverse en la misma dirección, el WTI tiene especial relevancia para Ecuador, ya que constituye la principal referencia para valorar el petróleo que exporta el país.

¿Subirá la gasolina si sigue aumentando el petróleo?

El aumento del precio internacional del crudo no implica que las gasolinas o el diésel incrementen automáticamente su valor en Ecuador. Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), explica que el decreto ejecutivo que permitió una reducción extraordinaria en el precio de los combustibles fue diseñado para un escenario específico y únicamente se mantiene mientras se cumplan las condiciones establecidas por el Gobierno.

Según Rosero, si esas condiciones dejan de cumplirse, el país volverá al sistema de bandas, mecanismo que limita los incrementos mensuales de los combustibles hasta un máximo del 5% y las reducciones hasta el 10%. En ese sentido, un eventual aumento del petróleo hasta niveles cercanos a los 80 o 90 dólares por barril no significa, por sí solo, que el precio de la gasolina aumentará inmediatamente.

Medidas excepcionales y su impacto en Ecuador

Juan David Espinosa, docente de la Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), coincide en que la decisión del Ejecutivo no sustituyó el sistema de bandas, sino que introdujo una excepción temporal. Explica que la medida se aplicó porque los combustibles habían alcanzado durante dos meses consecutivos el incremento máximo permitido por ese mecanismo y, de mantenerse el cálculo habitual, julio habría registrado un tercer aumento consecutivo.

Ecuador enfrenta un doble efecto

Para Ecuador, un petróleo más caro representa beneficios y desafíos al mismo tiempo. Por un lado, un mayor precio del WTI puede traducirse en mayores ingresos por las exportaciones de crudo, uno de los principales productos de venta externa del país. Por otro lado, Ecuador continúa importando una parte importante de los combustibles que consume.

Cuando aumentan las cotizaciones internacionales del petróleo y de los derivados refinados, también crecen los costos de importación. Esto incrementa la presión sobre las finanzas públicas debido al esquema de subsidios vigente. Rosero recuerda que actualmente el Estado continúa absorbiendo una parte importante del costo real de combustibles como el diésel y la gasolina Extra.

Perspectivas para agosto

Los especialistas coinciden en que el comportamiento de los combustibles durante agosto dependerá de la evolución del mercado petrolero en las próximas semanas. Si las cotizaciones internacionales mantienen una tendencia alcista y dejan de cumplirse las condiciones establecidas en el decreto excepcional, volverá a aplicarse plenamente el sistema de bandas para el ajuste mensual de precios.

Mientras tanto, la evolución del conflicto en Medio Oriente seguirá siendo uno de los principales factores que observarán los mercados internacionales y las autoridades ecuatorianas para determinar el comportamiento del petróleo y su eventual impacto sobre los combustibles.

Preguntas frecuentes sobre el alza del petróleo y su impacto en Ecuador:

❓ ¿Por qué el precio del petróleo superó los 100 dólares por barril? Porque aumentaron las tensiones en el mercado internacional y se redujo la oferta disponible.

El incremento del precio del crudo responde a factores internacionales que afectan el equilibrio entre oferta y demanda. Cuando el petróleo supera los 100 dólares por barril, suele aumentar la presión sobre los países importadores de combustibles y sobre aquellos que utilizan referencias internacionales para fijar precios. ❓ ¿Cómo puede afectar este aumento al precio de los combustibles en Ecuador? Podría generar presiones para que suban los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís.

En Ecuador, las gasolinas Extra y Ecopaís se ajustan mediante un sistema de bandas que toma como referencia los precios internacionales de los combustibles. Si el petróleo y sus derivados permanecen elevados durante el período de cálculo, aumenta la probabilidad de incrementos en los precios internos, dentro de los límites establecidos por el mecanismo vigente. ❓ ¿La gasolina Súper también podría encarecerse? Sí, porque su precio depende directamente del mercado internacional.

A diferencia de la Extra y la Ecopaís, la gasolina Súper no está sujeta al sistema de bandas y su precio se libera según la evolución de las cotizaciones internacionales de los combustibles. ❓ ¿El alza del petróleo beneficia a la economía ecuatoriana? Puede aumentar los ingresos por exportaciones petroleras, pero también elevar algunos costos internos.

Un mayor precio del crudo favorece los ingresos que Ecuador obtiene por sus exportaciones de petróleo. Sin embargo, también puede encarecer la importación de combustibles y otros derivados, lo que genera presiones sobre los costos de transporte, producción y consumo. ❓ ¿Qué otros sectores podrían verse afectados por el aumento del petróleo? El transporte, la logística y las actividades que dependen del uso de combustibles.

Si el incremento en los precios internacionales se mantiene, los costos de movilización de mercancías y personas pueden aumentar. Esto puede repercutir en la cadena de producción y distribución de diversos bienes y servicios, dependiendo de la duración y magnitud del alza del petróleo.



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