Petroecuador reactiva el Sote tras incendio en una estación de bombeo de Napo

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Petroecuador reanudó las operaciones del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de los dos principales oleoductos de Ecuador, luego del incendio que obligó a suspender temporalmente el bombeo de crudo la semana pasada. La emergencia ocurrió en una estación de bombeo ubicada en Baeza, en la provincia amazónica de Napo.

La empresa estatal informó este martes 6 de octubre de 2026 que recuperó cinco unidades de bombeo y restableció el flujo en toda la línea del Sote. Con esta recuperación, el sistema puede transportar nuevamente hasta 220 000 barriles de crudo al día. Petroecuador también garantiza las cargas de petróleo para las tres refinerías del país y mantiene las exportaciones petroleras.

El Sote recupera su capacidad de transporte

Petroecuador prevé incorporar una unidad adicional de bombeo hasta este miércoles 7 de octubre. Con esa incorporación, el Sote podrá transportar más de 270 000 barriles de crudo por día.

Durante la suspensión temporal del sistema, Petroecuador utilizó parte de la capacidad del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) para trasladar una parte de su producción petrolera. Esta alternativa permitió mantener la continuidad de las operaciones dentro de la cadena de hidrocarburos.

La empresa estatal también inició análisis técnicos para establecer qué provocó el incidente. Petroecuador señaló que esas evaluaciones forman parte de las acciones que desarrolla después de la emergencia registrada en la Estación 4 del Sote.

El incendio ocurrió el 1 de octubre. A las 11:43, hora local (16:43 GMT), Petroecuador detectó el fuego en la Unidad Alco 4 de la Estación 4 del Sote, en Baeza. Ante la emergencia, la empresa activó de inmediato sus protocolos de respuesta y detuvo de manera preventiva las operaciones de todo el sistema para ejecutar las labores de control.

El incendio no dejó personas afectadas

Los equipos controlaron el incendio minutos después de su detección. A las 12:45 (17:45 GMT), el Cuerpo de Bomberos de Baeza confirmó que había liquidado por completo la emergencia.

Petroecuador indicó que el incidente no dejó personas afectadas. La empresa concentró posteriormente sus acciones en recuperar las unidades de bombeo y restablecer el funcionamiento completo del Sote.

El Sote cumple un papel dentro de la cadena petrolera ecuatoriana. Este oleoducto transporta el crudo que Petroecuador extrae de los pozos de la Amazonía hacia la costa del país. En esa zona, el petróleo llega a las refinerías y también se embarca en buques petroleros para su exportación.

Ecuador produce alrededor de 470 000 barriles de crudo al día. El petróleo representa uno de los principales productos de exportación del país y también constituye uno de los rubros que alimentan el presupuesto general del Estado.

Con la recuperación de las unidades de bombeo, Petroecuador busca normalizar la capacidad de transporte del Sote. La incorporación de una unidad adicional prevista para este miércoles permitirá elevar nuevamente el volumen que puede movilizar el sistema.

📌 COMUNICADO DE PRENSA EP Petroecuador reanuda bombeo del SOTE y garantiza suministro de crudo tras superar incendio en la Estación de Baeza https://t.co/wqTZ0PvqMJ — EP Petroecuador 🇪🇨 (@EPPetroecuador) October 6, 2026

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