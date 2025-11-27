El Directorio de Petroecuador designó este jueves 27 de noviembre de 2025 a María Daniela Conde Cajas como Gerente General Subrogante de Petroecuador, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador.

María Daniel Conde fue designada este jueves como la nueva gerente subrogante de Petroecuador.

Conde agradeció la confianza del Presidente de la República y de la Ministra de Ambiente y Energía, y aseguró que su gestión se enfocará en fortalecer la eficiencia, la transparencia y el buen manejo institucional.

“Trabajaré para que Petroecuador alcance los estándares de eficiencia y transparencia que los ecuatorianos merecen, impulsando acciones que consoliden su aporte al desarrollo nacional”, afirmó.

Perfil académico y profesional de la nueva gerente

María Daniela Conde es Economista por la Universidad San Francisco de Quito y posee un MSc in Economics & Management por la London School of Economics (LSE).

Además de formación ejecutiva en Stanford University. Su trayectoria combina experiencia en el sector público y privado.

Conde se ha desempeñado como Viceministra de Hidrocarburos del Ecuador, liderando procesos de modernización normativa y atracción de inversión internacional.

También ha ocupado cargos estratégicos como Subsecretaria General de Acción Estratégica de la Presidencia de la República.

En el sector privado trabajó en McKinsey & Company, donde impulsó proyectos de transformación energética, infraestructura y digitalización en América Latina.

Su experiencia está orientada a reforzar la eficiencia institucional y la seguridad energética del país.

La designación de Conde marca un nuevo impulso para la empresa estatal, en un momento clave para garantizar estándares de gestión, transparencia y modernización en el sector de hidrocarburos.

Petroecuador destacó que su trayectoria permitirá consolidar el aporte de la institución al desarrollo nacional.

