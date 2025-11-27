Dos trabajadores de Petroecuador fueron asesinados en Sucumbíos; esto se sabe

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

La Policía informó que dos trabajadores de Petroecuador fueron asesinados en Sucumbíos; los restos de los empleados fueron enterrados en una fosa, en el sector de San Pablo, con heridas de arma blanca.

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Los trabajadores de Petroecuador asesinados en Sucumbíos y sus restos enterrados en una fosa

El teniente coronel de Policia, Juan Carlos Espín informó que Edwin L. y Pastor A., de 34 y 39 años, habían sido secuestrados el 19 de noviembre, en el sector de la 7 de Julio.

Según el parte policial, ambos presentaban “bastantes heridas de arma blanca” y eso hace presumir que fue algún tipo de represalia o venganza, dijo Espín.

Cuerpos encontrados en una fosa en Shushufindi

Los dos empleados de Petroecuador fueron asesinados y sus cuerpos hallados la tarde del 26 de noviembre en una fosa ubicada en el cantón Shushufindi, Sucumbíos.

El hallazgo fue en la parroquia San Roque, en la vía San Pablo, luego de que un agricultor que buscaba a uno de sus caballos percibiera un mal olor en un sector pantanoso, a 300 metros de la carretera.

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El hombre observó ropa botada en el sitio y alertó a vecinos y a la Policía Nacional.

Agentes policiales excavaron y descubrieron los restos humanos, confirmando la desaparición reportada días atrás.

Detenidos y un taxi retenido

El jefe policial indicó que ya se investigaba la desaparición de los funcionarios y que existen dos personas detenidas.

Una de ellas es propietaria de una finca donde estaba un vehículo relacionado con el hecho; la Policía informó la trasladó a la cárcel de Archidona.

Además, se localizó el taxi que se habría utilizado para el secuestro.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen y determinar responsabilidades.

Información extra: Sucumbíos

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