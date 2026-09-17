Petroecuador inicia auditoría externa de sus estados financieros de 2022, 2023 y 2024

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La Empresa Pública Petroecuador inició una auditoría externa de sus estados financieros correspondientes a los períodos 2022, 2023 y 2024. La estatal petrolera suscribió el contrato como parte de las iniciativas de transformación, eficiencia e integridad que impulsa el Gobierno Nacional.

El proceso contempla una inversión de 1,7 millones de dólares y tendrá un plazo de ejecución de 305 días. Petroecuador señaló que la contratación se adjudicó por un valor 27% menor al de procesos similares realizados anteriormente, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos.

La auditoría revisará los estados financieros

La revisión permitirá que una evaluación independiente y objetiva examine la información financiera de EP Petroecuador. El proceso aplicará las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La auditoría abarcará los estados financieros de tres períodos: 2022, 2023 y 2024. Con este procedimiento, la empresa busca someter su información financiera a una revisión externa bajo normas internacionales.

Petroecuador destacó que la contratación forma parte de las acciones que desarrolla en materia de transparencia, integridad y eficiencia. La empresa también vinculó este proceso con el manejo responsable de los recursos de los ecuatorianos.

El contrato establece un plazo de 305 días para ejecutar la auditoría. La estatal petrolera informó además que logró adjudicar el proceso por un monto 27% inferior al registrado en contrataciones similares anteriores.

Petroecuador apunta a una gestión transparente

La empresa señaló que la auditoría externa refleja su compromiso con una gestión transparente, íntegra y responsable de los recursos públicos. El proceso se suma a las acciones que, según Petroecuador, buscan fortalecer la gestión de la estatal.

La compañía también indicó que estas medidas están orientadas a garantizar la sostenibilidad de EP Petroecuador y generar beneficios para el país.

La auditoría de los estados financieros de 2022, 2023 y 2024 se ejecutará durante los próximos 305 días. Durante ese período, el proceso permitirá evaluar de manera independiente y objetiva la información financiera de la empresa bajo las NIIF.

El contrato representa una inversión de 1,7 millones de dólares. Según la información entregada por Petroecuador, la adjudicación se concretó con un valor 27% menor frente a procesos similares ejecutados anteriormente. La empresa presentó esa diferencia como parte de las medidas para optimizar el uso de los recursos públicos.

Con este proceso, EP Petroecuador busca reforzar sus acciones relacionadas con la transparencia, la integridad y la responsabilidad en la administración de sus recursos, además de avanzar en las iniciativas de transformación y eficiencia señaladas por la estatal.

EP Petroecuador fortalece la transparencia del sector de hidrocarburos con la auditoría externa de sus estados financieros



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