Petroecuador asegura gasolina y diésel ante mayor demanda en Ecuador

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

EP Petroecuador informó este 8 de septiembre de 2026 que mantiene con normalidad el abastecimiento de gasolina, diésel y otros combustibles en Ecuador. La estatal señaló que reforzó la disponibilidad en sus principales terminales para atender un incremento de la demanda previo al cambio de precios.

El abastecimiento incluye las gasolinas Extra, Ecopaís y Súper Premium, además de Diésel Premium y Jet A1. La empresa también coordina acciones para responder al aumento de la demanda de Diésel 2 destinado a los procesos de autogeneración eléctrica del sector industrial.

Petroecuador refuerza gasolina, diésel y combustibles en Ecuador

Entre el 1 y el 7 de septiembre, EP Petroecuador despachó 61,3 millones de galones desde sus 10 terminales de productos limpios distribuidos en diferentes puntos del país.

Los terminales están ubicados en Quito, Ambato, Riobamba, Cuenca, La Troncal, Santo Domingo, Pascuales, La Libertad, Manta y Baltra, en Galápagos. Desde esta infraestructura se realizan los despachos que permiten sostener la distribución de derivados en el territorio nacional.

La petrolera pública aseguró que fortaleció la disponibilidad en los principales terminales para garantizar entregas oportunas. La medida responde, según la empresa, al incremento de la demanda que normalmente ocurre antes de un cambio en los precios de los combustibles.

Este comportamiento resulta relevante para quienes dependen diariamente de los derivados, desde conductores y transportistas hasta comercios e industrias. Un aumento de la demanda puede generar mayor presión sobre las estaciones y la cadena de distribución, aunque Petroecuador sostiene que actualmente el abastecimiento nacional se desarrolla con normalidad.

La demanda de diésel también aumenta por la autogeneración

Otro elemento señalado por Petroecuador es el comportamiento del Diésel 2. La estatal informó que coordina las acciones necesarias para atender una mayor demanda proveniente del sector industrial para procesos de autogeneración eléctrica.

Esto significa que una parte de la presión adicional sobre la demanda no está relacionada directamente con los vehículos. El Diésel 2 también puede ser utilizado por industrias para generar su propia electricidad, lo que incorpora otro componente al consumo que debe atender la cadena de abastecimiento.

El escenario coincide con los días previos a la actualización de los precios de los combustibles. Como publicó EL COMERCIO el 7 de septiembre de 2026, existían expectativas sobre una reducción de los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel a partir del nuevo período mensual.

Petroecuador asegura cobertura nacional

EP Petroecuador señaló que la ubicación de sus instalaciones permite mantener cobertura en todo el territorio nacional y aseguró que el suministro de combustibles se sostiene durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

La empresa no detalló en el boletín cuánto aumentó la demanda frente a períodos anteriores ni desagregó los 61,3 millones de galones despachados según cada tipo de combustible.

Por ahora, la estatal sostiene que existe disponibilidad suficiente para atender la demanda y mantener el abastecimiento nacional. Petroecuador pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales mientras continúa el despacho desde sus terminales.

Preguntas frecuentes sobre el abastecimiento de combustibles en Ecuador:

❓ ¿Existe actualmente desabastecimiento de gasolina o diésel en Ecuador? Según Petroecuador, el abastecimiento de combustibles se mantiene con normalidad.

La estatal informó este 8 de septiembre que dispone de producto para atender la demanda de gasolinas Extra, Ecopaís y Súper Premium, además de Diésel Premium, Diésel 2 y Jet A1. ❓ ¿Cuánto combustible despachó Petroecuador durante la primera semana de septiembre? Entre el 1 y el 7 de septiembre despachó 61,3 millones de galones.

Los despachos se realizaron desde 10 terminales de productos limpios distribuidos en diferentes puntos del país. Petroecuador no detalló cuánto de ese volumen correspondió a cada tipo de combustible. ❓ ¿Por qué Petroecuador reforzó la disponibilidad de combustibles? Para atender un incremento de la demanda previo al cambio de precios.

Según la empresa pública, antes de una actualización de precios suele registrarse una mayor demanda. Por ello, señaló que fortaleció la disponibilidad en sus principales terminales para mantener las entregas. ❓ ¿Por qué está aumentando también la demanda de Diésel 2? Porque parte del sector industrial lo requiere para sus procesos de autogeneración eléctrica.

Este consumo adicional no está relacionado únicamente con el transporte. Petroecuador informó que coordina acciones para responder a la mayor demanda de industrias que utilizan este combustible para generar su propia electricidad. ❓ ¿Desde dónde se distribuyen los combustibles hacia el país? Petroecuador reporta operaciones desde 10 terminales de productos limpios.

Estos se encuentran en Quito, Ambato, Riobamba, Cuenca, La Troncal, Santo Domingo, Pascuales, La Libertad, Manta y Baltra, en Galápagos. La estatal sostiene que esta infraestructura permite mantener la cobertura nacional.

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