Petroecuador prevé reanudar el bombeo del SOTE en seis días tras incendio en Baeza

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Petroecuador prevé restablecer el bombeo de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) dentro de los próximos seis días, luego del incendio registrado el 1 de octubre de 2026 en la Estación de Bombeo N.° 4 Baeza.

La empresa pública declaró el evento de fuerza mayor y desplegó un plan operativo para atender los daños.

La petrolera estatal informó este sábado 3 de octubre que sus equipos técnicos trabajan sobre la infraestructura afectada del SOTE en Baeza. El objetivo es recuperar la operación y garantizar la continuidad de la cadena de valor de hidrocarburos del Ecuador.

Petroecuador declara fuerza mayor por incendio

La declaratoria de fuerza mayor en el SOTE se adoptó después de evaluar las consecuencias del incendio en la estación ubicada en Baeza, una infraestructura que forma parte del sistema utilizado para transportar petróleo desde la Amazonía ecuatoriana.

Petroecuador señaló que activó un plan operativo para atender los daños en la Estación de Bombeo N.° 4, mientras avanzan las labores técnicas necesarias para recuperar las instalaciones afectadas. De acuerdo con el cronograma comunicado por la empresa, el bombeo de crudo podría restablecerse dentro de seis días.

La medida busca mantener la continuidad de las operaciones vinculadas con el transporte de petróleo por el SOTE, mientras se desarrollan las reparaciones y evaluaciones correspondientes.

Unidades especializadas investigan incendio en Baeza

Además de las labores para recuperar la infraestructura, EP Petroecuador solicitó la intervención de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

Especialistas de estas unidades acudieron a la Estación de Bombeo Baeza y realizan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el incendio. Petroecuador indicó que también mantiene colaboración con las autoridades del Estado para determinar las responsabilidades correspondientes.

La investigación se desarrolla paralelamente a las tareas técnicas destinadas a restablecer el funcionamiento del SOTE, considerado una infraestructura estratégica para el transporte de crudo en Ecuador.

Equipos trabajan de forma ininterrumpida

Petroecuador aseguró que los equipos especializados mantienen trabajos continuos en la Estación de Bombeo N.° 4 Baeza. Las intervenciones están enfocadas tanto en atender los daños ocasionados por el incendio como en recuperar las condiciones necesarias para reiniciar el transporte de petróleo.

La empresa pública señaló que las acciones implementadas buscan garantizar la seguridad y la continuidad operativa del sector hidrocarburífero. El plazo anunciado establece como objetivo reanudar el bombeo del SOTE dentro de los próximos seis días, mientras las investigaciones sobre el origen y las responsabilidades del incendio continúan.

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