Gobierno prevé incorporar 1 260 MW de generación eléctrica entre 2027 y 2028

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El Gobierno de Daniel Noboa incorporó 1 100,7 megavatios (MW) de capacidad de generación al sistema eléctrico nacional desde el inicio de su administración, en noviembre de 2023. Las acciones incluyen la recuperación de centrales hidroeléctricas y térmicas, la contratación de generación arrendada y el desarrollo de nuevos proyectos con inversión pública y privada.

El presidente anunció que la estrategia energética contempla ampliar la oferta eléctrica para atender la demanda nacional y reducir la vulnerabilidad del país durante los períodos de estiaje. Para 2027, el Gobierno prevé sumar cerca de 1 000 MW de generación y, para 2028, alrededor de 260 MW adicionales. Los proyectos previstos buscan diversificar las fuentes de energía y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema eléctrico ecuatoriano.

Recuperación de centrales y contratación de generación térmica

El sector eléctrico ecuatoriano enfrentaba en 2023 una elevada indisponibilidad de las centrales térmicas, limitaciones de infraestructura y una fuerte dependencia de la generación hidroeléctrica. Frente a esas condiciones, el Gobierno impulsó trabajos para recuperar unidades existentes, ejecutar mantenimientos y contratar equipos de generación temporal.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) prevé completar hasta diciembre de 2026 intervenciones y contrataciones relacionadas con 512,5 MW de potencia. El plan incluye recuperación, reposición, mantenimiento y generación térmica arrendada.

Entre enero y septiembre de 2026, la empresa reportó la recuperación de 116,5 MW de generación hidroeléctrica y térmica. Hasta finales de año, espera restituir otros 101 MW. Con ello, la recuperación prevista para 2026 alcanzaría los 217,5 MW.

Dentro de los 512,5 MW contemplados por CELEC EP también figuran 240 MW adicionales de generación flotante arrendada, que utilizará combustóleo (HFO) o gas natural. A esa capacidad se suman la habilitación de 30 MW de Esmeraldas III, el alquiler de 10 MW en Guangopolo y otros 15 MW en Jaramijó.

La incorporación de generación térmica arrendada también avanza en Santa Elena y Guayaquil. En Santa Elena, los equipos suman 45 MW y se encuentran en montaje. En Pascuales, Guayaquil, se instalan otros 50 MW mediante 56 grupos electrógenos. Los contratos contemplan plazos hasta 2028.

Por su parte, Elecaustro mantiene 318,5 MW de generación térmica arrendada en operación, distribuidos en cinco proyectos. La empresa también gestiona la contratación de otros 30 MW y la reposición de 20 MW en la central El Descanso I, cuya adjudicación ya se concretó.

Estas medidas combinan la recuperación de infraestructura pública con la incorporación de generación temporal para reforzar la disponibilidad de electricidad.

Inversión privada y proyectos previstos para 2027 y 2028

La estrategia del Gobierno también contempla la participación de empresas privadas mediante concesiones, mecanismos de financiamiento y nuevos proyectos de generación. Entre las iniciativas previstas constan centrales hidroeléctricas, generación eólica, equipos térmicos y proyectos que utilizarán gas natural.

En octubre de 2026, la central hidroeléctrica privada Hidroquest, de 45 MW, registra su entrada en operación comercial. Bermejo, con una capacidad de 6 MW, prevé iniciar operaciones en diciembre.

Para 2027, la planificación incluye la incorporación de Hidroriente, con 99,96 MW, y Villonaco III, con 112,1 MW, según los cronogramas de ejecución de ambos proyectos.

El Gobierno también promueve un bloque de ciclo combinado a gas natural de 400 MW, con una inversión estimada de 838 millones de dólares. Además, trabaja en la estructuración de un bloque de generación renovable y térmica de 1 200 MW, como parte de la planificación para ampliar la capacidad eléctrica nacional.

Para facilitar la participación privada en proyectos de energías renovables no convencionales, la estrategia incluye una garantía de liquidez de 60 millones de dólares gestionada con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En cuanto a las previsiones de nueva generación, el Gobierno estima que durante 2027 ingresarán cerca de 1 000 MW. De ese total, 370 MW corresponderían a generación térmica de alquiler, 421 MW a generación térmica por adquisición, 112,4 MW a generación eólica privada y 99,96 MW a generación hidroeléctrica privada.

Para 2028, la proyección contempla alrededor de 260 MW adicionales: 170 MW de generación térmica por adquisición y 90 MW de generación hidroeléctrica privada.

En conjunto, estas previsiones representan aproximadamente 1 260 MW de nueva capacidad durante los próximos dos años. Los proyectos se incorporarán progresivamente al sistema conforme avancen sus procesos de construcción, instalación y puesta en operación.

La planificación busca responder al crecimiento de la demanda, diversificar las fuentes energéticas y reducir los riesgos que generan los períodos de estiaje.

A la expansión de la generación se suman obras para mejorar la confiabilidad del suministro. En Guayas, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) entregó la nueva línea de subtransmisión Dos Cerritos–T Salitre. También modernizó transformadores y acometidas con una inversión cercana a los 3 millones de dólares.

Estas intervenciones benefician a más de 100 000 usuarios de distintos cantones de la provincia y buscan mejorar la continuidad del servicio eléctrico.

La recuperación de centrales, la instalación de nuevos equipos, la contratación de generación térmica y los proyectos con inversión privada forman parte de la estrategia gubernamental para fortalecer la seguridad energética. El objetivo es consolidar un sistema más confiable, diversificado y resiliente, capaz de atender las necesidades de los hogares, la industria y los sectores productivos del Ecuador.

📄 [BOLETÍN DE PRENSA] ⚡ El Gobierno del presidente Daniel Noboa alcanza los 1.100,7 MW de capacidad de generación eléctrica durante su gestión, mediante la recuperación de centrales, el mantenimiento de infraestructura y el desarrollo de proyectos públicos y privados. Más detalles en: https://t.co/gZ9SeXVDf8 — Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) October 26, 2026

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