Empresas que se desconectaron podrían recibir alivio tributario

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El presidente Daniel Noboa anunció este 26 de octubre de 2026 que el Gobierno evalúa un alivio tributario para empresas que acataron la desconexión industrial solicitada como parte de las acciones para enfrentar el déficit energético.

Según indicó, el beneficio alcanzaría al 45% de las industrias que salieron voluntariamente del Sistema Nacional Interconectado (SNI). La propuesta ha sido abordada en reuniones entre autoridades y representantes de los gremios productivos, luego de los pedidos realizados por las cámaras empresariales para coordinar los horarios de desconexión.

Durante una entrevista en radio Sucre, el Mandatario señaló que la iniciativa se plantea como una forma de reconocimiento a las compañías que cumplieron con la disposición en un período de restricciones eléctricas.

La propuesta aún está en discusión

Aunque el anuncio fue realizado públicamente, los detalles sobre la forma que tomaría el beneficio se desconocen. Noboa no informó fechas para su aplicación ni aclaró si se trataría de exoneraciones, deducciones u otros mecanismos relacionados con el pago de impuestos.

El sector manufacturero es uno de los más afectados por los cortes de luz en el Ecuador. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Por ahora, la iniciativa permanece en etapa de análisis junto con los gremios empresariales que participaron en las conversaciones sobre las medidas adoptadas por el sector productivo frente a la situación energética.

El anuncio surge en medio de las restricciones eléctricas

El tema fue mencionado al ser consultado sobre posibles desconexiones relacionadas con el estiaje provocado por el fenómeno de El Niño y la reducción de los caudales en las hidroeléctricas del Complejo Paute Integral y Coca Codo Sinclair.

En ese contexto, el Presidente descartó apagones para el sector residencial y afirmó que las restricciones aplicadas estuvieron dirigidas a consumidores industriales de alto y medio voltaje. También recordó que estas empresas debían contar con generación propia de energía desde el 15 de diciembre.

De acuerdo con lo señalado por Noboa, el 45% de las industrias dispone actualmente del 30% de autogeneración exigida.

También se estudian posibles multas

Mientras se analiza el alivio tributario para empresas, el Ejecutivo también evalúa si impondrá sanciones a las compañías que no abandonaron el sistema interconectado cuando debían hacerlo.

Días atrás, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, difundió listados de empresas que permanecían conectadas a la red y anunció que la Fuerza Pública sería enviada para obligar la salida de esas compañías del sistema.

La posibilidad de incentivos para quienes cumplieron y de sanciones para quienes no lo hicieron forma parte de las medidas que el Gobierno revisa dentro de la gestión de la crisis energética.

Un mes después del inicio de las desconexiones

La discusión sobre este beneficio llega un mes después de que comenzaron las desconexiones para industrias consumidoras de alto voltaje y de medio voltaje. Con esa medida, el Gobierno buscó un ahorro de 5 000 megavatios para enfrentar el déficit energético.

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