Gobierno descarta cortes de luz en Ecuador de siete días a industrias

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Las empresas del sector productivo no afrontarán una desconexión continua de siete días como se había anunciado preliminarmente, tras la rectificación oficial sobre los cortes de luz en Ecuador comunicada este miércoles 14 de octubre de 2026 por el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira.

El pronunciamiento aclaró que los términos expuestos en la mañana por la Subsecretaría de Distribución del Ministerio de Ambiente y Energía fueron erróneos, descartando que las industrias de alto y medio voltaje permanezcan sin suministro eléctrico desde este miércoles 14 hasta el martes 20 de octubre.

Rectificación del Gobierno sobre los cortes de luz en Ecuador

La aclaración oficial determinó que la disposición que causó inestabilidad en las actividades productivas carecía de validez operativa en cuanto a su extensión temporal. Como consecuencia directa de este hecho, la autoridad gubernamental confirmó la desvinculación inmediata del funcionario que emitió dicho oficio, señalando que la administración no tolerará este tipo de equivocaciones en el manejo de las medidas técnicas para garantizar la estabilidad del Sistema Nacional Interconectado.

Con el fin de evitar la saturación en la red pública de electricidad, el régimen estableció un cronograma ajustado y diferenciado según la categoría de consumo de cada usuario industrial.

Horarios y reconexión para clientes de alto voltaje

Bajo el nuevo esquema técnico, los denominados clientes de alto voltaje (AV1) mantendrán una desconexión total de la red eléctrica equivalente a cero megavatios (0 MW) durante este miércoles 14 de octubre de 2026.

Sin embargo, a diferencia del documento anulado, estos usuarios podrán tomar de la red pública su consumo habitual a partir del jueves 15 de octubre de 2026 desde las 00:00, restableciendo plenamente sus actividades regulares a partir de esa hora.

Plazos de suspensión fijados para el segmento de medio voltaje

Por su parte, las industrias catalogadas como clientes de medio voltaje deberán acogerse a una restricción programada de tres días continuos. Para este grupo, la desconexión total de la red eléctrica (0 MW) comenzó este miércoles 14 de octubre y se mantendrá vigente durante el jueves 15 y el viernes 16 de octubre de 2026.

La disposición técnica establece que este corte se extenderá hasta las 24:00 del viernes 16, fecha en la que concluirá la medida extraordinaria adoptada para dicho segmento productivo.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Habrá desconexión de una semana por los cortes de luz en Ecuador para las industrias?

No, el Gobierno descartó la suspensión eléctrica desde el 14 hasta el 20 de octubre de 2026.

El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, aclaró que el oficio emitido por la Subsecretaría de Distribución contenía términos erróneos, por lo que el funcionario responsable fue desvinculado de manera inmediata.

❓ ¿Cuándo retoman su consumo los clientes de alto voltaje?

A partir del jueves 15 de octubre de 2026 desde las 00:00.

Tras registrar una desconexión total durante el miércoles 14 de octubre, los usuarios AV1 podrán conectarse con su carga habitual a la red pública desde la medianoche del jueves.

❓ ¿Hasta qué fecha rige la desconexión para clientes de medio voltaje?

Hasta el viernes 16 de octubre de 2026 a las 24:00.

Las industrias de este segmento mantendrán una restricción total (0 MW) durante los días miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre para evitar la saturación de la red eléctrica nacional.

❓ ¿Por qué se adoptaron estas restricciones para alto y medio voltaje?

Para evitar la saturación de la red pública y garantizar la estabilidad operativa del Sistema Nacional Interconectado.

Las autoridades resolvieron mantener ajustes técnicos diferenciados por categorías de clientes industriales para mitigar el impacto en la distribución nacional de energía.

❓ ¿Qué sanción hubo por el oficio erróneo sobre los cortes de luz en Ecuador?

La desvinculación inmediata del funcionario que emitió el documento.

El Gobierno señaló que el texto provocó inestabilidad en el sector productivo y remarcó que no se tolerarán equivocaciones en la difusión de las medidas técnicas oficiales.

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