Cortes de luz se registran en La Floresta y Guápulo

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Un corte de energía eléctrica afectó la tarde de este martes 13 de octubre de 2026 a varios sectores del centro oriente de Quito, entre ellos La Floresta, Guápulo y las avenidas De los Conquistadores y Rafael León Larrea. La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó que su personal operativo ejecuta trabajos correctivos para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

El corte del servicio se dio sin previo aviso

Según el reporte de la EEQ, la interrupción del servicio eléctrico afecta a los siguientes sectores y calles:

La Floresta.

Guápulo y sus alrededores.

Avenida De los Conquistadores.

Calle Rafael León Larrea.

Calle Celia Zaldumbide.

La empresa pidió comprensión a los usuarios mientras sus equipos técnicos trabajan para solucionar el problema. Hasta el momento, el reporte disponible no precisa una hora para el restablecimiento del servicio.

Reportes ciudadanos sobre el corte de luz

La interrupción también generó reportes ciudadanos en la red social X, donde los usuarios informaron sobre las zonas afectadas y compartieron novedades acerca del servicio.

Se fue la luz en todo Guápulo. Sin aviso, sin explicación. @ElectricaQuito — Gabriela Pallares (@Gabipallares) October 13, 2026

Trabajos para restablecer el servicio eléctrico

La EEQ informó que su personal operativo se encuentra en la zona para ejecutar las labores correctivas necesarias. La empresa busca recuperar el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.

Los usuarios que todavía no cuenten con energía pueden reportar la novedad a través de los canales de atención de la EEQ o llamar al 136, línea de servicio técnico disponible las 24 horas.

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