Gobierno dispone cortes de luz a industrias en pleno feriado

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El Gobierno Nacional desconectó temporalmente la luz a industrias de Alto Voltaje 1 (AV1) y a algunos usuarios de Media Tensión. Lo anunció este viernes 9 de octubre, en un comunicado oficial del Ministerio de Ambiente y Energía.

El Gobierno explica que la medida busca proteger el suministro de los hogares ecuatorianos.

¿Por qué corta la luz el Gobierno?

Según el comunicado, hay dos problemas al mismo tiempo. Por un lado, las condiciones hidrológicas que enfrentan las principales centrales hidroeléctricas del país. Por otro, las dificultades para abastecer de combustible a las barcazas de generación térmica por el estado del mar.

Además, la demanda de energía de las industrias de Media Tensión subió de forma significativa durante este feriado. Por eso, el Gobierno decidió desconectar temporalmente a esos usuarios.

¿Qué industrias afecta?

La desconexión alcanza a industrias clasificadas en Alto Voltaje 1 y a “determinados usuarios” de Media Tensión. El comunicado no dice cuántas empresas están afectadas, qué horarios aplican ni hasta cuándo dura la medida.

¿Qué pasa con los hogares?

El Gobierno asegura que prioriza el abastecimiento a los hogares y la estabilidad del sistema eléctrico nacional. El comunicado no anuncia cortes residenciales.

El Ministerio indica que mantiene un monitoreo permanente del sistema. Además, evalúa de forma continua las condiciones para ajustar las medidas. Restablecerá el servicio a los sectores afectados “tan pronto como las condiciones técnicas lo permitan”.

¿Qué cambia desde el lunes?

Esta desconexión es distinta de la que el Gobierno anunció el jueves 8 de octubre. Desde el lunes 12, las industrias de AV1 y de Medio Voltaje con demanda tendrán cortes tres días por semana, es decir, 72 horas.

El Gobierno busca evitar que baje el nivel de los embalses que alimentan las hidroeléctricas. En septiembre, el estiaje (la temporada de pocas lluvias) llegó antes de lo normal, según Metro Ecuador.

¿Cómo reacciona el sector?

El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, dijo que la medida “afecta seriamente la planificación y la continuidad de las actividades productivas”. El sector camaronero advierte que trabaja con organismos vivos.

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