Quito, Guayaquil y otras ciudades de Ecuador reportan cortes de luz este 14 de octubre de 2026

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Las interrupciones del servicio eléctrico marcaron la noche del martes 13 y la madrugada de este miércoles 14 de octubre de 2026 en varias ciudades de Ecuador. Los reportes ciudadanos provinieron de sectores de la Sierra, Costa y Amazonía. En algunos lugares, la falta de electricidad se prolongó por más de seis horas, mientras los usuarios solicitaron explicaciones a las empresas distribuidoras sobre las causas de los cortes.

Cortes de luz en Quito afectaron a varios sectores del norte y sur

En Quito, los reportes comenzaron cerca de las 23:00 del martes. Los usuarios alertaron sobre interrupciones del suministro en Ponceano Bajo, La Concepción, La Magdalena, Guamaní, Guajaló y los alrededores del redondel de la Atahualpa.

La falta de electricidad también motivó reportes en Carcelén y en el sector de El Carmen, en Sangolquí. En algunos puntos, los ciudadanos señalaron que los cortes superaron las seis horas.

Guayaquil y Durán registraron cortes de electricidad durante la madrugada

En Guayaquil, los reportes abarcaron sectores del norte y sur de la ciudad.

Los usuarios alertaron sobre la falta de suministro en Guayacanes, Sauces 4, Sauces 5, Huancavilca Norte, Vergeles, Flor de Bastión y Paraíso de la Flor.

También reportaron interrupciones en Mucho Lote 1, Acuarela del Río y Brisas del Río, así como en sectores cercanos a la avenida Antonio Parra Velasco y la Terminal Terrestre.

En cambio, Sauces 2, Sauces 7 y algunos sectores de La Alborada conservaron el servicio eléctrico durante las primeras horas de la mañana.

En el sur de la ciudad, los reportes provinieron de La Floresta 2, Fertisa y Guasmo Oeste.

Las interrupciones también alcanzaron a sectores de Durán y al cantón Playas, en la provincia de Guayas.

Reportan cortes de luz en otras provincias de Ecuador

Los problemas con el suministro eléctrico también motivaron reportes en otras ciudades del país durante la madrugada de este miércoles.

En la Sierra, usuarios de Ambato, en Tungurahua, y Riobamba, en Chimborazo, alertaron sobre interrupciones del servicio.

En la Costa, los reportes incluyeron varios cantones de Manabí y sectores de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En la Amazonía, habitantes de Zamora Chinchipe también comunicaron cortes de electricidad.

A través de redes sociales, los ciudadanos solicitaron información a las empresas distribuidoras sobre las causas de las interrupciones y los horarios de restitución del suministro.

CNEL EP informó sobre trabajos para restablecer el servicio eléctrico

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) respondió a uno de los reportes ciudadanos sobre la falta de electricidad en Mucho Lote 1, en Guayaquil.

La entidad indicó que su personal técnico ejecutaba acciones para restablecer el suministro lo antes posible.

“Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos su comprensión”, señaló la empresa.

Hasta las primeras horas de este miércoles, el Ministerio de Energía no emitía un informe oficial que explicara las causas de los cortes reportados en distintas provincias.

La información disponible tampoco incluía un cronograma de interrupciones ni cifras sobre el número total de usuarios afectados.

Cortes de luz en Ecuador ocurren tras declaraciones de Daniel Noboa

Los reportes ciudadanos surgen pocos días después de que el presidente Daniel Noboa asegurara que las familias ecuatorianas no enfrentarían cortes de electricidad.

El mandatario señaló que la operación de centrales hidroeléctricas, entre ellas Toachi Pilatón, y el alquiler de barcazas contribuirían a evitar racionamientos.

Sin embargo, especialistas del sector energético advirtieron sobre un déficit de entre 1 300 y 1 800 megavatios (MW) en el sistema eléctrico nacional.

Entre los factores que mencionaron constan la reducción del nivel del embalse de Mazar y la suspensión de la venta de electricidad desde Colombia.

Cortes de luz en Ecuador; preguntas frecuentes