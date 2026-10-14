Quito, Guayaquil y otras ciudades de Ecuador reportan cortes de luz este 14 de octubre de 2026

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Las interrupciones del servicio eléctrico marcaron la noche del martes 13 y la madrugada de este miércoles 14 de octubre de 2026 en varias ciudades de Ecuador. Los reportes ciudadanos provinieron de sectores de la Sierra, Costa y Amazonía. En algunos lugares, la falta de electricidad se prolongó por más de seis horas, mientras los usuarios solicitaron explicaciones a las empresas distribuidoras sobre las causas de los cortes.
En Quito, los reportes comenzaron cerca de las 23:00 del martes. Los usuarios alertaron sobre interrupciones del suministro en Ponceano Bajo, La Concepción, La Magdalena, Guamaní, Guajaló y los alrededores del redondel de la Atahualpa.
La falta de electricidad también motivó reportes en Carcelén y en el sector de El Carmen, en Sangolquí. En algunos puntos, los ciudadanos señalaron que los cortes superaron las seis horas.
En Guayaquil, los reportes abarcaron sectores del norte y sur de la ciudad.
Los usuarios alertaron sobre la falta de suministro en Guayacanes, Sauces 4, Sauces 5, Huancavilca Norte, Vergeles, Flor de Bastión y Paraíso de la Flor.
También reportaron interrupciones en Mucho Lote 1, Acuarela del Río y Brisas del Río, así como en sectores cercanos a la avenida Antonio Parra Velasco y la Terminal Terrestre.
En cambio, Sauces 2, Sauces 7 y algunos sectores de La Alborada conservaron el servicio eléctrico durante las primeras horas de la mañana.
En el sur de la ciudad, los reportes provinieron de La Floresta 2, Fertisa y Guasmo Oeste.
Las interrupciones también alcanzaron a sectores de Durán y al cantón Playas, en la provincia de Guayas.
Los problemas con el suministro eléctrico también motivaron reportes en otras ciudades del país durante la madrugada de este miércoles.
En la Sierra, usuarios de Ambato, en Tungurahua, y Riobamba, en Chimborazo, alertaron sobre interrupciones del servicio.
En la Costa, los reportes incluyeron varios cantones de Manabí y sectores de Santo Domingo de los Tsáchilas.
En la Amazonía, habitantes de Zamora Chinchipe también comunicaron cortes de electricidad.
A través de redes sociales, los ciudadanos solicitaron información a las empresas distribuidoras sobre las causas de las interrupciones y los horarios de restitución del suministro.
La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) respondió a uno de los reportes ciudadanos sobre la falta de electricidad en Mucho Lote 1, en Guayaquil.
La entidad indicó que su personal técnico ejecutaba acciones para restablecer el suministro lo antes posible.
“Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos su comprensión”, señaló la empresa.
Hasta las primeras horas de este miércoles, el Ministerio de Energía no emitía un informe oficial que explicara las causas de los cortes reportados en distintas provincias.
La información disponible tampoco incluía un cronograma de interrupciones ni cifras sobre el número total de usuarios afectados.
Los reportes ciudadanos surgen pocos días después de que el presidente Daniel Noboa asegurara que las familias ecuatorianas no enfrentarían cortes de electricidad.
El mandatario señaló que la operación de centrales hidroeléctricas, entre ellas Toachi Pilatón, y el alquiler de barcazas contribuirían a evitar racionamientos.
Sin embargo, especialistas del sector energético advirtieron sobre un déficit de entre 1 300 y 1 800 megavatios (MW) en el sistema eléctrico nacional.
Entre los factores que mencionaron constan la reducción del nivel del embalse de Mazar y la suspensión de la venta de electricidad desde Colombia.
Los ciudadanos reportaron interrupciones eléctricas en Guayaquil, Durán, Playas, Ambato, Riobamba y sectores de otras provincias de Ecuador.
Contexto: Los reportes también provinieron de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe. Las interrupciones ocurrieron durante la madrugada y las primeras horas de este miércoles.
Los reportes incluyeron Vergeles, Flor de Bastión, Paraíso de la Flor, Mucho Lote 1, Acuarela del Río, Brisas del Río, La Floresta 2, Fertisa y Guasmo Oeste.
Contexto: También se reportaron interrupciones cerca de la avenida Antonio Parra Velasco y la Terminal Terrestre. Los avisos ciudadanos provinieron de sectores del norte y sur de Guayaquil.
Sauces 2, Sauces 7 y algunos sectores de La Alborada conservaron el suministro eléctrico durante las primeras horas del miércoles 14 de octubre.
Contexto: Mientras estos sectores mantenían el servicio, ciudadanos de otras zonas de Guayaquil reportaron interrupciones y solicitaron información sobre la restitución de la electricidad.
Los reportes ciudadanos provinieron de Guayas, Tungurahua, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe.
Contexto: En Tungurahua se mencionó a Ambato y en Chimborazo a Riobamba. En Guayas, los reportes incluyeron Guayaquil, Durán y Playas. La información disponible no identifica todos los sectores afectados de cada provincia.
Hasta las primeras horas del miércoles, el Ministerio de Energía no emitía un informe oficial que explicara las causas de las interrupciones reportadas.
Contexto: Especialistas del sector energético advirtieron sobre un déficit de generación eléctrica de entre 1 300 y 1 800 MW. Sin embargo, la información disponible no establece una relación causal confirmada entre ese déficit y los cortes reportados.
CNEL EP informó que su personal técnico ejecutaba trabajos para restablecer el suministro eléctrico en Mucho Lote 1.
Contexto: La empresa respondió a un reporte ciudadano sobre la interrupción del servicio en ese sector de Guayaquil. No precisó una hora para la restitución de la electricidad.
La información disponible no establece horarios de restitución del servicio eléctrico en los sectores que reportaron interrupciones.
Contexto: CNEL EP confirmó trabajos técnicos en Mucho Lote 1, pero no comunicó una hora específica. Tampoco constaba un cronograma oficial de interrupciones para las provincias mencionadas.
Hasta las primeras horas del miércoles 14 de octubre no existía un cronograma oficial de cortes de luz para los sectores que reportaron interrupciones.
Contexto: Los ciudadanos comunicaron las fallas a través de redes sociales y solicitaron explicaciones a las empresas distribuidoras. El Ministerio de Energía tampoco difundía un informe nacional sobre sus causas.
El presidente Daniel Noboa aseguró días antes que las familias ecuatorianas no enfrentarían cortes de electricidad.
Contexto: El mandatario mencionó la generación de centrales hidroeléctricas, entre ellas Toachi-Pilatón, y el alquiler de barcazas como parte de las medidas para evitar racionamientos. Los reportes ciudadanos del 14 de octubre surgieron después de esas declaraciones.
Especialistas del sector energético advirtieron sobre un déficit de entre 1 300 y 1 800 megavatios (MW) en el sistema eléctrico nacional.
Contexto: Entre los factores mencionaron la reducción del nivel del embalse de Mazar y la suspensión de la venta de electricidad desde Colombia. La información proporcionada no confirma que ese déficit explique las interrupciones del 14 de octubre.
No existe una cifra total de usuarios afectados en la información disponible sobre las interrupciones del miércoles 14 de octubre.
Contexto: Los reportes ciudadanos identifican sectores de distintas provincias, pero las autoridades no difundían un balance nacional que cuantificara los hogares, establecimientos o usuarios sin suministro eléctrico.
Quedan pendientes una explicación oficial sobre las causas de las interrupciones y la información sobre la restitución del servicio en los sectores afectados.
Contexto: CNEL EP comunicó trabajos técnicos en Mucho Lote 1. Hasta las primeras horas del miércoles, el Ministerio de Energía no presentaba un informe nacional ni un cronograma relacionado con los cortes reportados.