Empresarios piden reunirse con Noboa por cortes de luz de 72 horas

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) expresaron su preocupación por las medidas de desconexión eléctrica anunciadas para empresas de alto y medio voltaje en pleno feriado y solicitaron acciones conjuntas para reducir los impactos en la actividad productiva.

Los pronunciamientos se difundieron este viernes 9 de octubre de 2026, luego de que el Gobierno informara la desconexión de 72 horas del suministro eléctrico para industrias clasificadas en Alto Voltaje 1 (AV1) y determinados usuarios industriales de media tensión.

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Preocupación por el empleo y la producción en Ecuador

El Comité Empresarial Ecuatoriano alertó sobre las consecuencias que, según el gremio, podrían generar las desconexiones eléctricas de hasta tres días por semana para medianos y grandes consumidores.

El CEE sostuvo que las restricciones podrían afectar la continuidad de las cadenas productivas, poner en riesgo plazas de trabajo y tener efectos sobre la economía. “Con el sector productivo detenido no hay empleo, crecimiento ni seguridad… sus efectos alcanzan a miles de trabajadores, sus familias y a toda la economía”, expresó la entidad.

Además, indicó que busca promover soluciones que garanticen la continuidad productiva, protejan el empleo y fortalezcan la seguridad energética del país. “El sector productivo comprende las dificultades del sistema eléctrico y está dispuesto a contribuir con soluciones, capacidad técnica, inversiones y generación propia”, manifiestaron.

Propuestas planteadas al Gobierno

El gremio empresarial solicitó una reunión con la Presidencia de la República para acordar tres decisiones concretas: una mesa de decisiones y ejecuciones conjuntas entre el Gobierno y el sector empresarial, medidas para sostener las actividades productivas e incentivos para la autogeneración de energía, y una estrategia de mediano y largo plazo orientada a la seguridad energética.

Según el CEE, estas acciones permitirían proteger el empleo, mantener las operaciones productivas y fortalecer la capacidad de generación.

🇪🇨⚡ Sin energía no hay producción, empleo ni crecimiento. Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) hacemos un llamado al diálogo y a la adopción de soluciones conjuntas que garanticen la continuidad productiva, protejan el empleo y fortalezcan la seguridad energética del país. 🤝 El Ecuador necesita acuerdos y acciones concretas. — Comité Empresarial Ecuatoriano (@CeEcuatoriano) October 10, 2026

Fedexpor advierte sobre impactos en exportaciones

Por su parte, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) manifestó preocupación por los posibles efectos de las desconexiones eléctricas sobre la producción exportable, la operación portuaria y la cadena logística del comercio exterior ecuatoriano.

La organización señaló que aproximadamente el 75 % del volumen de la carga exportada corresponde a productos perecibles que requieren condiciones específicas de conservación y continuidad operativa.

Entre sus propuestas constan la revisión urgente de los esquemas de reducción de consumo, el suministro continuo en zonas prioritarias como puertos y centros de refrigeración, la agilización de procesos para soluciones de generación y transmisión privada, y la creación de una mesa permanente de coordinación con los sectores vinculados al comercio exterior.

“Fedexpor reitera su disposición a trabajar de manera decidida y propositiva hacia una gestión responsable de la energía, sin perder de vista la importancia de preservar la producción, el empleo, la generación de divisas y la confiabilidad del Ecuador como proveedor internacional”, refirieron en su comunicado.

FEDEXPOR ante los últimos anuncios en materia energética: https://t.co/rhkcEBEkNi — FEDEXPOR (@Fedexpor) October 9, 2026

Gobierno argumenta medidas preventivas

En un comunicado emitido este viernes 9 de octubre, el Gobierno Nacional indicó que las condiciones hidrológicas de las principales centrales hidroeléctricas y las dificultades en el abastecimiento de combustible para las barcazas de generación térmica motivaron la adopción de medidas operativas.

“Ante este escenario, se ha dispuesto la desconexión temporal del suministro eléctrico a industrias clasificadas en Alto Voltaje 1 (AV1) y a determinados usuarios industriales de Media Tensión, cuya demanda energética ha registrado un incremento significativo durante este feriado“, enfatiza.

Según el Ejecutivo, la desconexión temporal busca administrar la energía disponible, preservar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y priorizar el abastecimiento a los hogares ecuatorianos.

Además, asegura que se mantiene un monitoreo. “Evaluamos continuamente las condiciones operativas para ajustar las medidas adoptadas y restablecer el servicio a los sectores afectados tan pronto como las condiciones técnicas lo permitan”.

📍 [COMUNICADO OFICIAL] A la ciudadanía⤵️ https://t.co/8M3NPEc1lW — Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) October 9, 2026

Preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué el Gobierno de Ecuador dispuso cortes de electricidad para determinadas industrias? El Gobierno dispuso la desconexión temporal del suministro eléctrico por 72 horas para industrias clasificadas en Alto Voltaje 1 (AV1) y determinados usuarios industriales de media tensión, debido a las condiciones hidrológicas y las dificultades de abastecimiento de combustible para la generación térmica.

Según el Ejecutivo, estas medidas buscan administrar la energía disponible, preservar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y priorizar el suministro a los hogares ecuatorianos. El Gobierno también señaló que la demanda energética industrial registró un incremento significativo durante el feriado del 9 de octubre de 2026. ❓ ¿Qué consecuencias advierte el Comité Empresarial Ecuatoriano por los cortes de electricidad a las industrias? El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) advierte que las desconexiones eléctricas podrían afectar las cadenas productivas, poner en riesgo empleos y generar consecuencias económicas para el país.

El gremio expresó su preocupación por las restricciones de hasta tres días por semana para medianos y grandes consumidores. También manifestó su disposición a contribuir con soluciones técnicas, inversiones y generación eléctrica propia para garantizar la continuidad de las actividades productivas. ❓ ¿Qué medidas propone el Comité Empresarial Ecuatoriano para enfrentar las restricciones eléctricas? El CEE solicitó una reunión con la Presidencia de la República para acordar una mesa de decisiones conjuntas, medidas de apoyo a las actividades productivas e incentivos para la autogeneración eléctrica.

El gremio también plantea una estrategia de mediano y largo plazo para fortalecer la seguridad energética de Ecuador. Su objetivo es mantener las operaciones empresariales, proteger el empleo y reducir los efectos de las restricciones eléctricas sobre la economía. ❓ ¿Cómo podrían afectar los cortes de electricidad a las exportaciones de Ecuador? Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), las desconexiones eléctricas podrían afectar la producción exportable, las operaciones portuarias y la cadena logística del comercio exterior.

Fedexpor indicó que aproximadamente el 75 % del volumen de la carga exportada corresponde a productos perecibles que requieren condiciones específicas de conservación y continuidad operativa. Por ello, solicitó garantizar el suministro eléctrico en zonas prioritarias, como puertos y centros de refrigeración. ❓ ¿Qué soluciones plantea Fedexpor para reducir el impacto de los cortes eléctricos en el comercio exterior? Fedexpor propone revisar urgentemente los esquemas de reducción del consumo eléctrico, garantizar el suministro en zonas prioritarias, agilizar los procesos para soluciones privadas de generación y transmisión, y crear una mesa permanente de coordinación.

La organización busca proteger la producción exportable, el empleo y la generación de divisas, además de mantener la confiabilidad de Ecuador como proveedor internacional. Fedexpor expresó su disposición a trabajar con las autoridades y los sectores vinculados al comercio exterior para encontrar soluciones energéticas.

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