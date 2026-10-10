Cortes de luz afectaron a La Pradera, La Carolina y otros sectores de Quito

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El servicio eléctrico se restableció en la mayoría de los sectores afectados por cortes de luz en el norte de Quito este sábado 10 de octubre de 2026. La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó que todavía realizaba trabajos correctivos en la red.

La empresa atribuyó la interrupción a maquinaria utilizada en obras del Metro de Quito. Según la EEQ, los trabajos dañaron un cable tensor y ocasionaron un cortocircuito.

La Empresa Eléctrica de Quito intervino en la calle Whymper por los cortes de luz

El daño afectó a sectores cercanos a las avenidas Francisco de Orellana y 6 de Diciembre, así como a La Pradera, La Niña, Batán Bajo, La Paz, Alpallana y zonas aledañas.

✅ #Actualización | 👷🏻 Debido a que maquinaria de obras de Metro de Quito causo un daño en un cable tensor y se produjo un cortocircuito. Personal operativo de la EEQ ejecuta trabajos correctivos en la red eléctrica y restableció el servicio en la mayoría de sectores afectados.⚡️ Continúan los trabajos para restablecer el servicio en su totalidad. Agradecemos su comprensión. 🤝 #EEQtrabajaPorTi #GestiónEEQ #ReparacionesEEQ — Empresa Eléctrica Quito (@ElectricaQuito) October 10, 2026

Personal de la empresa acudió a la calle Whymper para reparar la red eléctrica. La EEQ señaló que el servicio ya se había recuperado en la mayoría de las áreas, aunque los arreglos continuaban.

También hubo reportes de cortes de luz en otros sectores

Durante la mañana se registraron problemas con el servicio eléctrico en La Pradera, San Salvador, las avenidas Eloy Alfaro y Shyris, Bosmediano y la avenida 6 de Diciembre, entre otros puntos.

La EEQ informó que también se realizaron trabajos en La Carolina y que la energía volvió en la mayoría de los sectores reportados.

Cortes de luz en Quito; preguntas frecuentes

❓¿Qué provocó los cortes de luz en el norte de Quito este 10 de octubre? La Empresa Eléctrica Quito informó que la interrupción se produjo por trabajos de maquinaria vinculados con obras del Metro de Quito.

Según la EEQ, esas labores dañaron un cable tensor y provocaron un cortocircuito en la red eléctrica. ❓¿Qué sectores de Quito fueron afectados por los cortes de luz? Entre las zonas reportadas constan sectores cercanos a las avenidas Francisco de Orellana y 6 de Diciembre, además de La Pradera, La Niña, Batán Bajo, La Paz y Alpallana.

También hubo reportes en San Salvador, Eloy Alfaro, Shyris, Bosmediano y La Carolina. ❓¿Dónde realizó trabajos la Empresa Eléctrica Quito? Personal de la EEQ acudió a la calle Whymper para ejecutar trabajos correctivos en la red.

La empresa también informó sobre intervenciones en el sector de La Carolina. ❓¿Ya volvió la luz en los sectores afectados? La EEQ señaló que el servicio eléctrico ya se había restablecido en la mayoría de las zonas afectadas.

Sin embargo, los trabajos correctivos continuaban mientras se completaban las reparaciones en la red. ❓¿La EEQ informó cuántos usuarios quedaron sin electricidad? No. La información difundida no precisa cuántos usuarios resultaron afectados por los cortes.

Tampoco se detalló el tiempo total que tomó restablecer completamente el servicio en todos los sectores.

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