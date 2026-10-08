Ecuador amplía los apagones industriales a tres días por semana

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, anunció este jueves 8 de octubre de 2026 que ampliará a tres días por semana las desconexiones programadas para los segmentos industriales Alto Voltaje 1 (AV1) y medio voltaje industrial (con demanda), como parte de las medidas de gestión de la cota de Mazar ante la reducción de los embalses.

La decisión fue adoptada tras una reunión entre el funcionario y otros servidores del sector eléctrico, en donde se analizó los resultados de casi tres semanas de desconexiones. Según la Cartera de Estado, la ampliación de las desconexiones comenzará a aplicarse desde el próximo lunes 12 de octubre.

Desconexiones aumentan para grandes consumidores

La medida representa un nuevo incremento frente a las disposiciones adoptadas en las últimas semanas. A finales de septiembre se anunció una desconexión voluntaria de 24 horas. Posteriormente se amplió a 48 horas y, antes del feriado del 9 de octubre, se resolvió aumentar nuevamente el tiempo en el que las industrias deben salir del Sistema Nacional Interconectado (SNI).

De acuerdo con Energía, la decisión busca optimizar el consumo de los grandes usuarios, preservar las reservas energéticas y fortalecer la estabilidad del SNI para garantizar la continuidad del suministro eléctrico a los hogares ecuatorianos.

Desde la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Cotopaxi, el empresario Xavier Estrella indicó que la disposición que les había llegado contemplaba la desconexión desde las 00:00 hasta las 24:00 por días específicos, según el nivel de voltaje, así:

Las industrias del segmento AV1 deben desconectase el lunes, martes y miércoles.

Las de medio voltaje tendrán que dejar el SNI el miércoles, jueves y viernes.

El sector manufacturero es uno de los más afectados por los cortes de luz en el Ecuador. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Sectores industriales afectados

La Cámara de Industrias de Guayaquil ha señalado anteriormente que las industrias del segmento AV1 afectadas por esta medida se encuentran en Guayaquil y Durán, en la provincia del Guayas.

En este grupo se incluyen acerías y mineras, cuyos procesos productivos cuentan con un funcionamiento especial para evitar pérdidas adicionales relacionadas con la puesta en marcha de sus operaciones.

En cambio, las de medio voltaje se concentran mayoritariamente en la Sierra del país.

Según ha explicado el presidente de la Cámara de Guayaquil, Juan Carlos Navarro, los gerentes de las empresas distribuidoras de electricidad se comunican directamente con las compañías para coordinar las desconexiones, de manera que se cumpla la reducción de demanda requerida y se genere el menor impacto posible en las actividades productivas.

Empresarios expresan preocupación

La ampliación de los horarios de desconexión generó reacciones en sectores empresariales. La Cámara Nacional de Acuacultura calificó la nueva resolución como una situación “grave” para el desarrollo de su actividad.

José Antonio Camposano, presidente del gremio, sostuvo que “el nuevo anuncio de ampliar las desconexiones a tres días por semana, a menos de una semana de haberse anunciado cortes por 48 horas, afecta seriamente la planificación y la continuidad de las actividades productivas”.

Añadió que la situación es especialmente compleja para el sector camaronero debido a que trabaja con organismos vivos y requiere continuidad eléctrica para sostener la producción y la cadena de frío.

El representante solicitó que se transparente la información sobre la magnitud de la crisis energética y que se adopten medidas más amplias, concretas y coordinadas con el sector privado.

Las cámaras aún no han podido establecer el nivel de pérdidas que provoca la medida. Los dirigentes estiman que a finales de octubre se podría tener un balance de los alcances de la desconexión.

Más información sobre las desconexiones industriales en Ecuador

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